En Mendoza crece la tensión por los 92 cargos políticos que debe designar Javier Milei

Los puentes tendidos por Sánchez no son sólo con Mercedes. Desde que comenzó a militar en la Juventud Demócrata -ganó una interna en 2011- cuentan que también tuvo vínculos con Gabriel Llano, el padre de la ahora diputada. Pero no tiene el camino tan liberado como parece: en calle Sarmiento dicen que es una cruzada personal. No está definido qué pasará con ANSES. Algunos lo ven incluso lejos de esa posibilidad, que días atrás se dio casi por cerrada.

marcos sanchez.jpg Sánchez, en su campaña a intendente.

Los que se anotan en ANSES

Si se concretara su desembarco, a Sánchez podría acompañarlo parte del equipo que lo acompañó cuando quiso ser intendente. Aquél intento lo tuvo como ganador de la interna a Andrea Blandini dentro La Unión Mendocina. No es menor poner la mirada en la gente: en la ANSES, contando la Dirección que ocuparía y las UDAIs (Unidades de Acción Integral) -son más de 20- hay para designar unos 23 cargos. Todos los departamentos, salvo Junín, tienen por lo menos una de esas oficinas.

No era la primera vez que tenía contacto con el mundo de la seguridad social: su periplo por Defensa Civil de Godoy Cruz –que terminó mal, porque en el medio el PD rompió con Cambia Mendoza- también lo tuvo vinculado con la gestión Gallo. Fueron puentes armados en la pandemia, con algunos pedidos para bomberos voluntarios del departamento. Al joven PD, también exconcejal en la comuna, le quedaron dos cosas de aquella gestión: su rol en la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios y la anécdota de cuando hizo que el propio Javier Milei visitara un refugio de mascotas en el oeste departamental.

Amén de que los propios demócratas le bajaron las acciones, ANSES será además un reducto del schiarettismo a nivel país: esta semana se supo que hará cargo Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas cordobés. Y eso hizo que comenzaran los llamados entre los dirigentes locales que siguieron al gobernador, sabiendo que algunos de los espacios podrían corresponderles acá en Mendoza. Por ahora mucho movimiento, pero ningún pedido puntual.

Especulan con lograr algunas de las posiciones en el organismo. Aunque entienden que, por peso e importancia a nivel local, están a la cola detrás de libertarios y gansos. De cualquier modo, no es lo único a lo que apuntan: en Buenos Aires es sabido que Schiaretti tendrá injerencia en al menos dos carteras más: Energía, a donde irá Fabián López, actual ministro de Servicios Públicos de Córdoba, y Transporte: ahí suena otro ex referente de la gestión: Franco Mogetta, que está a cargo de la misma cartera, pero en la provincia mediterránea.

Los cercanos al armado de Schiaretti en Mendoza miran el teléfono, a ver si suena. De todos modos, lo que entienden que la “batalla final” de su sector es la que se peleará para que Florencio Randazzo sea presidente de la Cámara de Diputados. En frente están ni más ni menos que las intenciones del macrismo, que potencia a Cristian Ritondo para ese mismo lugar.

milei con angeles de cuatro patas.jpeg "Ángeles de Cuatro Patas", el refugio de mascotas al que Milei visitó en Godoy Cruz.

“Cuando se cocine eso, estará más claro qué pasa en las provincias”, aseguran. Lo de Randazzo traba o potencia todo para el schiarettismo. Incluso en Menodoza. Tienen un punto a favor: Guillermo Francos, elegido para ser ministro del Interior, está del lado de Randazzo para la pugna interna. Y varios lo nombran como uno de las piezas centrales en el armado macro.

Descorchá

Está tupida la danza de nombres para el INV. Uno de los que más suena es el de Rodolfo Vargas Arizu, que además de ser uno de los referentes principales del sector -desde su bodega, Tierras Altas-, es una de las cabezas en la pata empresaria de Cambia Mendoza; el sector que nació en 2021. No son pocos los que dicen que el ofrecimiento para ser el titular del instituto ya le fue hecho. Lo que no está claro es si lo tomaría.

Al "Rula" Vargas Arizu tampoco hay que descartarlo como posible funcionario en el gabinete de Cornejo. Y quizás antes de de definirse por un cargo nacional, el bodeguero prefiriese ese otro llamado que le permita estar en la provincia. Es sabido que los espacios que cofundó y conduce (Cambia Ya, en su momento, y Activá Mendoza, luego) siempre tuvieron entre ceja y ceja a ministerios como Turismo y hasta Economía. Para la nacional, pesa su buen vínculo con Guillermo Francos, los fiscales que aportó y su rápida definición por el libertario: cuando Bullrich perdió, lo primero que hizo fue hablar con Cornejo y García Zalazar para blanquearles que respaldaría a Milei.

Desde Coviar no se sugirió a nadie para el instituto, pero señalan que desde Bodegas de Argentina sí hubo ciertos nombres deslizados: algunos más como anhelo que como propuesta. Dan cuenta de tres de esos “subidos”: Carlos Tizio, quien ya fuera presidente del INV entre 2016 y 2020; Alberto Arizu, de Luigi Bosca, y uno más, que sorprende: Sebastián Bragagnolo.

El intendente de Luján viene, por razones obvias –su departamento acaba de recibir dos estrellas Michelin-, de tener mucho contacto con la vitivinicultura, pero claro está: no es uno de los “puros” del sector. La propuesta de que sea él tendría que ver con que se buscará que la nueva etapa apunte a la gestión y el orden, fundamentalmente. De la mano de un administrador probado, podría agregarse. De todos modos, no es claro si diría que sí. Su futuro estaba perfilado hacia la consultoría en gestión pública.

Martín Hinojosa.jpg Martín Hinojosa dejará el INV. Suenan varios nombres para reemplazarlo.

Hace poco le preguntaron a Carlos Balter, presidente del PD a nivel nacional, cuáles eran las figuras a las que consideraba trascendentales o idóneas para el futuro inmediato del vino argentino. Lógicamente, los perfiles que dio fueron tomados por algunos como "sus" perfiles para el INV. Consideró como muy buenos a al menos dos de los nombrados arriba. “Pero porque saben. Bien podría haber dicho también que se fijaran en Eduardo Pulenta o en Mariano Di Paola, que son eminencias”, quisieron completar cerca suyo.

El PRO va al PAMI

El reemplazo de Luana Volnovich en el PAMI nacional es un hombre del PRO: Federico Azpiri, quien ya pasó por esa dependencia a principios del 2000, en la presidencia de Fernando De La Rúa. Lo vinculan con dos figuras fuertes del larretismo: el jefe de Gabinete Porteño, Felipe Miguel, y el ministro de Salud, Fernán Quirós.

Fue convocado por la ministra que tendrá a su cargo algunas de las mayores responsabilidades en la era Milei: Sandra Pettovello. La mujer condensará Salud, Trabajo, Educación y Desarrollo Social en su cartera de Capital Humano. Fue ella la que designó a Azpiri, quien es actualmente titular de la UGL 6: la Unidad de Gestión Local de CABA. Mendoza es UGL 4.

¿Y quién podría hacerse cargo de ese espacio en la provincia? En los pasillos locales que sondeó UNO resuena un solo nombre: Oscar Sagas. El subsecretario de Salud, y uno de los hombres más importantes en el organigrama comandado por Ana María Nadal, tiene triple llegada: es bastante cercano a Alfredo Cornejo; viene de ser aliado de Luis Petri en las elecciones –Petri, con cada vez más llegada en La Libertad Avanza- y, si le faltara una pata, encima tiene pasado está en el Partido Demócrata.

No está claro si el llamado se va a concretar. Esta semana es clave para develarlo. Por ahora, todo el Ministerio Salud está sumido en su propio recambio de gestión, y también en la danza de nombres que suenan para hacerse cargo: se ha venido cotizando bastante al actual gerente general de FUESMEN, Rodolfo Montero, pero adentro le ponen fichas también al ex director del Hospital Central, Ariel Herrera.

pettovello.jpeg El mendocino que quede en PAMI estará bajo el ala de Sandra Pettovello.

Rodolfo Bianchi suena en la ENACOM

Rodolfo Bianchi es un empresario dedicado a servicios de internet y fue candidato a intendente de San Rafael con el armado que reunía a libertarios con el PD. No sólo suena en Telecomunicaciones, sino que su nombre fue puesto como uno de los posibles titulares de la ENACOM a nivel nacional. Por ahora, junto con el mencionado Petri, son los dos mendocinos que tienen posibilidades de liderar cargos directamente en Buenos Aires.

La historia es así: a principios de octubre se realizó un encuentro de la Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad (ATVC). Del encuentro suelen formar parte disertantes que representan a espacios políticos: por Juntos por el Cambio, por ejemplo, compareció el ahora candidato a presidente de Boca junto a Macri, Andrés Ibarra. Y por La Libertad Avanza estaba decidido que fuese el mismo Milei en persona, pero se terminó bajando algunos días antes. Faltaba una semana para la primera vuelta.

Por ese cambio de último momento, el representante para todo el país de LLA terminó siendo el propio “Chofo” Bianchi. Su aparición allí puede haber sido premonitoria del cargo que le tocaría ocupar de ahora en más: si sus chances crecen, estará debajo de Alejandro Cosentino, quien se hará cargo de todo lo relacionado con fintechs e innovación tecnológica.

Rodolfo Bianchi presidente de la Cámara de Proveedores de Internet.jpeg Rodolfo Bianchi, ex candidato a intendente en San Rafael.

Bianchi, además de su buen vínculo con esos referentes y con Diana Mondino –virtual canciller- tiene años de experiencia en el sector; con negocios a nivel local e internacional: a sus buenos emprendimientos en Argentina le agrega que desde hace años es uno de los dueños de Velonet, que provee servicios de conectividad a millones de usuarios en Medellín, Colombia, entre otros emprendimientos en el rubro.

Pero ojo: el área de Telecomunicaciones podría albergar a más de un referente local. Es a donde algunos libertarios apuntaron a José Caviglia, pieza central en el armazón de todo el espacio para su competencia en Mendoza, presidente del PL y quien se quedó sin banca legislativa en las provinciales. Su expertise viene más cercana a la gestión de empresas medianas, pero con vínculos con la tecnología y la comunicación.

Cómo sigue el diálogo por los nombramientos

El hermetismo es casi total. Es bien sabido que en política es preferible preservar los nombres, aunque el ecosistema que está debutando desde el triunfo de Milei también pone en duda esos viejos axiomas. Sea como fuere, después del encuentro de este lunes, al que irían los tres diputados mendocinos electos, se espera que los detalles finales se develen, o al menos que avancen.

No será la única tarea en el corto plazo: el Partido Libertario está a punto de convertirse en partido nacional y sus dirigentes locales están sumidos en esas tratativas. A mediados de diciembre tendrán congreso en Mendoza para votar por ese futuro inmediato y por autoridades: lo que asoma, además de un adelantamiento de las elecciones partidarias, es la fusión con otro espacio político que se llama Proyecto Joven y ya funciona en otras jurisdicciones.

DE MARCHI Y PETRI.jpeg Omar De Marchi y Luis Petri. ¿Ministros?

Hubo dos pesos pesados que estuvieron en danza por estos días: Luis Petri y Omar De Marchi. El avance del primero a Defensa es casi un hecho, pero en su sector son extremadamente cautos. Lo del lujanino a Educación, según cuentan, estuvo bastante cerca de concretarse e incluso iban a anunciarlo el viernes, pero terminó de caerse por completo. Hace 48 horas volvió a Mendoza después de toda una semana en Buenos Aires.

Será cuestión de esperar para todos. En total, la cifra que dan funcionarios actuales llega a casi 400 cargos que habría que completar, pero los lugares políticos están bastante contados por La Libertad Avanza: son 92.

Eso sí: a esos habría que sumarle uno más, porque entre las intenciones de la mesa que irá a negociar con Javier y Karina Milei también está la de que el embajador en Chile vuelva a ser un mendocino.

