El nuevo líder de la UCR no cree que Milei corte la obra pública: "Ninguna persona racional lo haría"

Lombardi sobre la paralización de la obra pública.JPG Para Lombardi, Javier Milei puede paralizar momentáneamente alguna obra de la Nación en Mendoza, pero no cree que abandone aquellas que ya se iniciaron.

"Sobre la obra pública, por ejemplo a la doble vía que tenemos a San Juan, paralizarla o dejarla así me parece que no está en el plan de Milei. Yo creo que tiene que avanzar y terminarse, porque no podemos dejar la ruta así como está", descreyó Lombardi.

Si bien reconoció que la obra pública nacional en Mendoza tiene demoras "impresionantes" y puso de ejemplo los caídos puentes de la ruta 40 que llevan más de 3 años sin que se pueda restablecer el tránsito en esos tramos, Lombardi insistió en que no cree que estén en la hoja de ruta del próximo gobierno abandonar esas obras, ni dejarlas a la mitad.

puente ruta 40.jpeg Uno de los puentes de la ruta 40 a la altura de Anchoris que se cayó hace más de 30 años y que sigue sin restablecerse.

"Puede paralizar momentáneamente alguna obra pública, ahora ninguna persona racional va a cortar las obras que están a mitad de camino", remarcó y apuntó fundamentalmente a la doble vía a San Juan, la variante Palmira y los puentes de la ruta 40; "no pueden quedar paralizadas hay que hacerlas, alguien las tiene que terminar, se puede poner a discusión qué modelo de obra,si hay que ir con peaje y con inversión privada, pero no pueden quedar paralizadas a cero. Hay contratos de vinculación con empresas privadas que hay que cumplir, por que sino le saldrá más caro al Estado nacional" justificó.

►TE PUEDE INTERESAR: Luis Petri suena como posible ministro de Seguridad de Javier Milei

El peso de los 10 gobernadores y los legisladores de Juntos por el Cambio

Lombardi será desde el 20 de diciembre próximo el presidente de la UCR provincial, luego de que los radicales llegaran a una lista de unidad. Desde ese rol, también analizó la relación de su partido con el presidente electo y cómo imagina que será la gobernabilidad en la futura gestión.

10 gobernadores Juntos por el Cambio.jpg Los 10 gobernadores electos de Juntos por el Cambio publicaron un comunicado en el que aseguran que colaborarán con la gobernabilidad de Javier Milei, pero no avalarán locuras.

"Más allá de las expresiones que (Milei) ha tenido con el radicalismo, lo importante es que la sociedad expresó una voluntad de cambio que ha sido contundente y Milei ha sido quien mostraba esa opción de cambio. Yo creo que lo que tiene que hace Juntos por el Cambio es saldar las diferencias hacia el interior y articular sobre esos 10 gobernadores porque ese es el lugar donde la sociedad nos ha puesto", dijo luego de que esos 10 gobernadores se reunieran este miércoles y apostaran a colaborar con la gobernabilidad del presidente electo.

Sin embargo, y pese a que los libertarios ya están tirando líneas para gestar una posible alianza con Juntos por el Cambio en el Congreso, a sabiendas de que necesitarán de esos legisladores para lograr algunas de las medidas que pretende aplicar Milei, para Lombardi esa sociedad entre radicales y sus primos del PRO se debe ratificar, limando asperezas, pero teniendo muy claro que agrupan a esos 10 mandatarios provinciales y que son ellos quienes reúnen a la segunda fuerza tanto en Diputados como en Senadores.