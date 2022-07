Boleta única: la oposición está a sólo 4 votos de aprobar el proyecto en el Congreso Nacional

Pero en el Senado la cosa pinta más difícil. Como la implementación de la boleta única implica una modificación del sistema electoral, se precisa de un apoyo especial para aprobar la iniciativa.

►TE PUEDE INTERESAR: Silvina Batakis será la nueva ministra de Economía en reemplazo de Martín Guzmán

Más precisamente, lo que se requiere es una mayoría absoluta: significa que se debe contar con la voluntad de la mitad más uno de todos los integrantes de la cámara; y no con la mitad más uno de los presentes, como demanda la mayoría simple.

Para que el proyecto se apruebe haría falta el visto bueno de 37 senadores de un total de 72 Para que el proyecto se apruebe haría falta el visto bueno de 37 senadores de un total de 72

O sea que para aprobar la idea impulsada por la oposición se precisa el visto bueno de 37 senadores de un total de 72. Ahora bien: el bloque de Juntos por el Cambio está conformado por 33 y el del Frente de Todos por 35. Y hay otros 4 senadores que no son orgánicos a ninguno de los dos grupos.

En esos cuatro y en algún díscolo del oficialismo puede radicar el punto de clivaje.

Por lo pronto, la oposición intenta que el proyecto se trate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia. Y el peronismo aguanta los trapos para que eso no pase.

Convencidos, indecisos y "por convencer"

Ante este panorama, Juntos por el Cambio confía en convencer a algunos senadores que, por sus antecedentes o por su relación "particular" con el oficialismo, podrían dar el okey a la boleta única.

Una aclaración: para obtener un espacio más en el Consejo de la Magistratura, el Frente de Todos se dividió en dos en la Cámara Alta. Se transformó en el Frente Nacional y Popular, por un lado; y Unidad Ciudadana por otro.

Dicho esto, aquí va un repaso de los senadores que Juntos por el Cambio ve como posibles -y en algunos casos sorpresivos- aliados en un eventual debate sobre la boleta única:

Alejandra Vigo , que representa a un sector de peronismo cordobés (Hacemos por Córdoba) ya se expresó a favor de la iniciativa. Con ella serían 34 votos afirmativos. Faltarían 3 .

, que representa a un sector de peronismo cordobés (Hacemos por Córdoba) ya se expresó a favor de la iniciativa. Con ella serían 34 votos afirmativos. . Alberto Weretilneck (Juntos por Río Negro) es uno de los senadores que todos miran con atención. Aunque el lunes dejó la puerta abierta para alianzas tanto con el PRO como con el PJ de cara a un próximo mandato como gobernador de su provincia, también es cierto que en algún momento presentó un proyecto de boleta única . Y además, miembros de su partido ya votaron a favor en Diputados.

(Juntos por Río Negro) es uno de los senadores que todos miran con atención. Aunque el lunes dejó la puerta abierta para alianzas tanto con el PRO como con el PJ de cara a un próximo mandato como gobernador de su provincia, también es cierto que en algún momento . Y además, miembros de su partido en Diputados. Otro lejano pero posible voto favorable es el del entrerriano Edgardo Kueider (Frente Nacional y Popular), quien también se ha manifestado a favor de la boleta única en el pasado. Habrá que ver si prima la opinión personal o la disciplina partidaria.

(Frente Nacional y Popular), quien también se ha manifestado en el pasado. Habrá que ver si prima la opinión personal o la disciplina partidaria. El jujeño Guillermo Snopek (Unidad Ciudadana) es presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y también tiene presentado un proyecto de boleta única . Con él ocurre lo mismo que con Kueider: habrá que ver si pesan más los antecedentes que las tensiones políticas del presente.

(Unidad Ciudadana) es presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y también tiene presentado un proyecto de . Con él ocurre lo mismo que con Kueider: habrá que ver si pesan más los antecedentes que las tensiones políticas del presente. Por último, el correntino Camau Espínola (Frente Nacional y Popular) alguna vez expresó su deseo de que se modernicen los sistemas electorales ¿Qué hará ahora?

►TE PUEDE INTERESAR: Un policía tiktokero se grabó para un reality, aseguró que cree que es bipolar y le sacaron el arma

El oficialismo no ha mostrado voluntad de tratar el proyecto

Con todo, este recuento poroteril está en suspenso porque el oficialismo no está interesado en que se trate el proyecto. Sus representantes argumentan que "hay cosas más urgentes" y da la impresión de que la orden de la senadora Cristina Fernández de Kirchner es cajonear la idea.

En el mismo sentido, desde el justicialismo argumentan que "en Diputados la oposición traba todo" y que por lo tanto el oficialismo -que es más fuerte en la Cámara Alta- hará lo propio en el Senado.

Mariana Juri (UCR), senadora por Mendoza, no ocultó su ansiedad: "No tienen excusa para oponerse, salvo que no quieran mejorar nuestros sistemas electorales. En la próxima sesión vamos a pedir preferencia de tratamiento, porque queremos que se discuta este tema. Necesitamos que el peronismo al menos habilite el tratamiento en comisiones".

Y añadió: "¿En qué año se tratará esto si no es en un año no electoral?".

mariana juri.jpg La mendocina Mariana Juri (UCR) es una de las principales promotoras del proyecto de boleta única de papel en el Congreso Nacional.

Debate con imágenes

En el medio, fluye una catarata de imágenes en apoyo a una u otra postura.

Desde el peronismo han mostrado fotos que prevén el tamaño que tendrían las boletas únicas, mientras que desde Juntos exhiben el caos que representa el actual sistema para los electores que ingresan al cuarto oscuro:

Marisa Uceda con boleta única.jpg La justicialista Marisa Uceda, diputada por Mendoza, mostrando una simulación de cómo quedarían las boletas únicas.

En contraste, aquí van fotos de diversos cuartos oscuros que hicieron circular desde el radicalismo para mostrar el grado de confusión que puede generarse durante los comicios si se mantiene la normativa actual:

Paso-2015-en-Quilmes.jpg Un cuarto oscuro de las PASO en Quilmes (2015).

Guaymallén 2015.jpeg Una mesa de Guaymallén, también de 2015.

"Tal como están las cosas hoy, para garantizar que haya boletas cada uno de los partidos hace imprimir miles y miles de papeles de más. Y eso sin contarte sobre los arreglos que hacen algunos, que imprimen menos que lo presupuestado y después se quedan con el vuelto", aportó un excandidato mendocino al ser consultado sobre los posibles "tongos" del sistema vigente.

Perspectivas

Por lo bajo, en el oficialismo nacional admiten que es improbable un cambio de actitud. Pero en la alianza gobernante se dicen muchas cosas últimamente, algunas contradictorias entre sí, así que quién sabe.

La oposición es consciente de esas fracturas internas en el Frente de Todos. Por eso se ilusiona con que algunos legisladores se desliguen de la postura partidaria.

Un grupo más reducido y quizá también más curtido subraya que, al tener media sanción, el proyecto de boleta única conservará estado parlamentario hasta 2024. El resto es matemática. El año que viene se renovarán 24 bancas: el porvenir de la norma -avizoran- dependerá de la configuración de fuerzas que haya en el futuro.

►TE PUEDE INTERESAR: Un nene de 3 años fue atacado por un pitbull en la puerta de su casa en Las Heras