"Apoyamos la minería en Malargüe", dijo Eduardo Quinto Pulenta, nuevo presidente del CEM

Eduardo Pulenta (15).jpeg Pulenta en la concesionaria de motos en Palmares. Foto: Martín Pravata

El ingeniero industrial Eduardo Quinto Pulenta es uno de los primeros titulares del CEM sub 50. Acaba de llegar desde Alemania, donde participó de la ProWein, la feria de vinos más importante del mundo.

image.png Pulenta (al centro de la foto) junto con Federico Pagano, su antecesor en la presidencia del CEM, junto con otros empresarios de la institución mendocina.

Antes de partir hacia México, para seguir colocando la producción de Pulenta Estate en nuevos mercados, recibe a Diario UNO.

► Te puede interesar: La Suprema Corte de Justicia ya decidió cómo resolver un planteo contra el fracking en Mendoza

El nuevo titular del Consejo Empresario Mendocino

Es ingeniero industrial y egresó en la UNCuyo. El diploma viste una de las paredes de la oficina del empresario, donde funciona la base operativa y administrativa de la bodega.

Nació en Coquimbito, Maipú, en una casita situada frente a Bodegas Peñaflor, donde trabajaban el padre y el abuelo. "Ahí vivimos hasta mis diez años", evoca.

Hizo toda la primaria en la escuela Quintana, de Ciudad.

- Este negocio de las motos implica un cambio, ¿dejó la actividad vitinícola al margen?

- No, no. Estoy dedicado ciento por ciento a la bodega. Desde que me recibí mi padre, que es enólogo, me dijo Edu, necesitamos desarrollar el comercio exterior de la bodega. Comencé dedicándome a la logística, a la coordinación, alquilamos un depósito en el frigorífico Aconcagua, después nos mudamos a Millán... Empecé a viajar en busca de mercados de exportación.

- ¿Cómo es el presente de los vinos de Pulenta hacia el mundo?

- Hoy, exportamos cerca del 60% de la producción a 25 países.

Eduardo Pulenta (14).jpeg Motos y vinos, parte de la diversificación de los negocios de los Pulenta desde Mendoza al mundo. Foto: Martín Pravata

- ¿Cómo incursionaste en el mercado de los vehículos?

- Mi tío y socio de mi padre está vinculado al negocio de autos marca Porsche desde toda la vida. Vive en Buenos Aires y hace 10 años decidimos hacer una concesionaria Porsche en Mendoza. En Palmares nos construyeron el edificio y nosotros, la construcción interna. Los problemas de la importacón, como la falta de divisas, nos llevaron a cerrar esa concesionaria de autos y buscamos una marca para no perder el local ni semejante inversión. Debía ser una marca de armado nacional y así llegamos a Royal Enfield, que se fabrican en el Parque Industrial de Pilar. Son de tecnología de la India. Nos asociamos con un tercero que está más a full porque yo estoy mucho en la bodega.

- ¿Cómo está el mercado local de motovehículos?

- Muy bien. Al no haber importación, la fabricación nacional se vende muy bien porque tienen buen precio y bajos impuestos. Ahora estamos cerrando contrato para abrir sucursal en San Juan en los próximos meses. Yo corrí quince años enduro y veo que en Mendoza hay una pasión enorme por las motos. Me lo habían dicho en Buenos Aires: por las salidas hacia Potrerillos, al Valle de Uco... El turismo en moto va abriéndose como mercado.

Eduardo Pulenta (1).jpeg Pulenta representa a la marca Royal Enfield. Foto: Martín Pravata

- Hablemos de tu rol como presidente del Consejo Empresario Mendocino...

- Soy parte del CEM hace 10 años y ahora soy presidente. Tenemos 30 miembros y la conducción es rotativa cada 2 años. Tenemos un panorama bastante amplio de lo que pasa en Mendoza porque pertenecemos a distintos rubros. En 2021 hicimos un trabajo de grupo y armamos cinco comisiones: Matriz productiva, Educación, Infraestructura, Institucionales y Políticas públicas. Desde Matriz Productiva me tocó interpretar hacia dónde queremos ir. Ahora es el momento de ampliar la matriz productiva de Mendoza.

- ¿Y hacia dónde debe expandirse?

- Mendoza no debe concentarse en una sola actividad, sino que tenemos la oportunidad de integrarnos al mundo a través de muchas actividades. Vitivinicultura, siempre. Sabemos que funciona y funciona bien, porque ha traído mucho turismo. Sin embargo, necesitamos mayor conectividad. Por ejemplo, Mendoza necesita un vuelo directo a Miami para traer americanos y latinos. Otro vuelo directo necesario es a Madrid. Acabo de llegar de la feria de vinos de Alemania y comprobé que tardamos 27 horas en llegar cuando podríamos demorar 12 horas. Mendoza tiene todo para trabajar por esa conectividad. Hay que recuperar Lima como se hizo con San Pablo.

Eduardo Pulenta (13).jpeg Los apuntes de Pulenta acerca del presente y del futuro que imagina para Mendoza. Foto: Martín Pravata

- ¿Qué impacto tienen estas rutas aéreas y vuelos directos?

- Con el vuelo Mendoza-San Pablo, por ejemplo, la cantidad de extranjeros que llegó a la bodega fue enorme. Y esa gente viene a Mendoza no solo de visita, sino también por experiencias: gastronomía, hotelería... Mendoza debe ser un polo turístico pero no solo por el vino. Ahora, muchos vienen por las cabalgatas en la montaña y hacer trekking, rafting y demás.

- ¿La logística puede ser otra opción de desarrollo?

- Lo hemos conversado en el CEM: Mendoza puede ser un importante hub logístico para exportar toda su producción. En la comisión Institucional a cargo de Federico Pagano -mi antecesor en la presidencia- se trabaja para mejorar el famoso Corredor Bioceánico, porque tiene un potencial clave por las gran cantidad de camiones y por la gran cantidad de turistas que lleguen desde Chile y porque nos facilita la salida al mundo.

"No puede ser que un camión espere 10 horas en la Aduana: perdemos todos, sin dudas. Todas las actividades agroindustriales de la provincia deben integrarse. Lo notamos en la bodega: no te podés quedar produciendo solo uvas como tampoco se puede solamente producir nueces: hay que armar toda la estructura: secadero, marketing, comercio exterior, etc. y salir de la planta de nueces al mundo" "No puede ser que un camión espere 10 horas en la Aduana: perdemos todos, sin dudas. Todas las actividades agroindustriales de la provincia deben integrarse. Lo notamos en la bodega: no te podés quedar produciendo solo uvas como tampoco se puede solamente producir nueces: hay que armar toda la estructura: secadero, marketing, comercio exterior, etc. y salir de la planta de nueces al mundo"

► Te puede interesar: Mendoza y la Nación avanzaron en planes para el tren Trasandino y el Metrotranvía al aeropuerto

Lo que viene para Vendimia 2023

- Con el CEM ya estamos organizando un foro de negocios e inversiones para atraer inversiones extranjeras -aunque sabemos que es complejo por el contexto- y nacionales, de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe porque Mendoza una calidad de vida y oportunidades de negocios que provocan un efecto inmigración. Será el viernes previo a la Vendimia 2023.

El dilema de la minería en Malargüe

- ¿Minería sí o no?

- Así como decimos que Mendoza debe exportar el doble, apoyamos la minería en Malargüe. Debemos educarnos y aprender qué es la minería. Por ejemplo, en países como Chile o Australia ocupa 3% del recurso hídrico. Y entonces debemos hacer un mea culpa porque, según el último informe de Aysam, en Mendoza consumimos 487 litros por persona por día. Sin embargo, otros países consumen la mitad de agua. Otro dato importante al respecto: solo 15% de los cultivos tienen riego presurizado y el 15% de canales y cauces están impermeabilizados, lo que ocasiona pérdidas.

Eduardo Pulenta (12).jpeg Pulenta es ingeniero industrial egresado de la UNCuyo. Foto: Martín Pravata

"Desde el CEM decimos sí a la minería en Malargüe con el trabajo en comunidad, que debe entender porqué se va a extraer el recurso" "Desde el CEM decimos sí a la minería en Malargüe con el trabajo en comunidad, que debe entender porqué se va a extraer el recurso"

"También hay que entender todo el derrame que va a causar en las actividades económicas colaterales: hotelería, viandas, etc." "También hay que entender todo el derrame que va a causar en las actividades económicas colaterales: hotelería, viandas, etc."

"Los mecanismos de control deben tener participación ciudadana, como la misma gente que trabaje en las minas" "Los mecanismos de control deben tener participación ciudadana, como la misma gente que trabaje en las minas"

"El agua que se descarta de las minas puede ser aprovechada para riego presurizado, como hacen en otros países" "El agua que se descarta de las minas puede ser aprovechada para riego presurizado, como hacen en otros países"

Quinto, como sus antecesores Pulenta y su primer hijo

Pulenta se llama Eduardo pero también se llama Quinto, como sus ancestros, como el primero de sus tres hijos, que observa y escucha toda la entrevista desde un portrarretrato, el que se ve a la derecha de la foto inferior.

Eduardo Pulenta (8).jpeg Los afectos y las pasiones de Pulenta. Foto: Martín Pravata

Quinto es un nombre heredado: el bisabuelo italiano bautizó como Quinto a su primer hijo en honor al Quinto Regimiento Italiano, donde había revistado y perdido a muchos amigos.

Con el paso del tiempo, aquellos inmigrantes llegaron desde Anconca, Italia, directamente a San Juan. Así hicieron pie los Pulenta.

"Después, mi abuelo Antonio llamó a mi padre Eduardo Quinto; él me bautizó Quinto a mí y yo, luego, al mayor de mis hijos" "Después, mi abuelo Antonio llamó a mi padre Eduardo Quinto; mi padre me bautizó como Quinto a mí y yo al mayor de mis hijos"

► Te puede interesar: Hot Sale 2022: ofertas para viajar a Mendoza