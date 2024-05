Ahora Anabel Fernández Sagasti criticó la reforma laboral que plantea la Ley Bases

Los secretarios de Energia, Eduardo Rodriguez Chirillo y de Trabajo, Julio Cordero.jpg Los secretarios de Energía, Eduardo Rodriguez Chirillo y de Trabajo, Julio Cordero, expusieron este miércoles sobre la Ley Bases en el Senado.

Minutos antes, Recalde fustigó: "Buscan maximizar las ganancias y que los trabajadores no pidan nada. Como piensan que con el período de prueba, el quite de multas -como en los 90 que fracasó- van a conseguir resultados diferentes".

El capítulo previo de Anabel Fernández Sagasti por la Ley Bases

Este martes empezó la discusión de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, tras ser aprobados ambos proyectos en la Cámara de Diputados. La senadora Anabel Fernández Sagasti cruzó al ex gobernador mendocino y actual senador radical Rodolfo Suarez y lo trató de "barrabrava".

La dirigente kirchnerista estaba criticando el capítulo correspondiente al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones que propone el gobierno de Javier Milei en la Ley Bases, al cual calificó de "inconstitucional", cuando Suarez la interrumpió.

"La conformación del Estado argentino se hace a través de un pacto de provincias existentes. Ese el origen de la Nación Argentina y es lo que debe primar en todas las leyes", expresó la senadora.

Y más tarde añadió: "Vale la pena repetirlo porque es muy grotesco este artículo. Cuando dice textualmente 'sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho nacional o local por la que se limite, restringe, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título, será nula de nulidad absoluta'".

Sagasti Anabel Fernández Sagasti en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales.

"Si uno ve el texto, repito más allá de las buenas intenciones, esto tiene un carácter derogatorio de hecho de cualquier norma existente", afirmó.

Fue en este momento, cuando Suarez la interrumpió -sin utilizar el micrófono por lo que no quedó registro- y la senadora le respondió: "Claro que le va a hacer bien a las provincias, pero yo quiero que lo decidamos en Mendoza, no que lo decida el gobierno nacional, señor ex gobernador. Vayan y dénselo a la Legislatura de la provincia y que bajen todos los impuestos que quieran. Yo no voy a dejar que atropellen a la provincia de Mendoza".

Sagasti, luego chicaneó al senador de la UCR: "Voy a ir por un tema que también le interesa a usted y escúcheme por si no ha estudiado la ley, que me imagino que no".