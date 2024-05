La Policía Federal y la Junta de Seguridad del Transporte investigarán el accidente de trenes

choque de trenes Palermo

Para ello se debe determinar si fue un error humano que provocó la coalición o bien fue una cuestión técnica, motivo por lo cual aún no hay imputaciones concretas hechas.

El accidente de trenes

El hecho tuvo lugar en la mañana del viernes a la altura de Figueroa Alcorta y Dorrego cuando un tren que iba con pasajeros desde Retiro hacia Pilar chocó con otra formación en la que iban solo el motorman y un ayudante.

Con el paso de los minutos las redes sociales se inundaron de imágenes y videos que muestran el después del accidente y el operativo de policías, Cuerpo de Bomberos de la Ciudad y el SAME.

choque de trenes 2.jpg Los trenes que chocaron este viernes a la mañana en Palermo.

Uno de ellos refleja cómo quedaron los vagones luego del impacto, que hasta el momento dejó un saldo de 30 heridos que fueron trasladados a diversos hospitales porteños.

El mayor daño lo tuvo la parte trasera del tren que estaba vacío, que descarriló producto del impacto, mientras que el que estaba con pasajeros sufrió roturas en la parte delantera.

El aviso del maquinista: "Control, chocamos acá. Había un tren"

Tras el choque de trenes de la línea San Martín en el barrio porteño de Palermo, el conductor de la formación que llevaba pasajeros se comunicó con sus compañeros para informar lo sucedido.

"Control, chocamos acá. Nos notificaron en Ocampos y chocamos acá, kilómetro 5 casi. Había un tren", dice el maquinista a los trabajadores del control.

"Sí, sí, conductor, ahí me avisó la guarda que viene con el coche vacío. Eso es lo que sé, le estoy llamando a la auxiliar de Palermo que consiguió la vía", dice uno de los controladores.

Y agrega: "¿Martín me escuchás? Ahí el auxiliar de Palermo te había dado la vía para el 53 porque ahí chocó con la liviana. Sí, sí, ahí me dieron la libranza, la 25, no sé si tomaste. Lo llamé varias veces hasta que me la dio y después me consiguió la vía. 9 6 4 tomate precaución, altura kilómetro 5 aproximadamente".

