Abel Albino confirmó que Nación finalmente enviará 140 mil kilos de leche a Mendoza

"Además de esos cien mil, después mandarán entre 40 mil y 45 mil kilos más a San Rafael, General Alvear, Rivadavia y San Martín", completó el médico, quien de esa manera pareció confirmar que la provincia probablemente sea una de las que más cantidad perciba en todo el país. En un principio se dijo que serían 191 mil kilos (supuestamente el 41% del total) los que llegaran a estas tierras y después fuentes de CONIN habían dicho a Diario UNO que el dato era incorrecto y el número sería apenas un tercio de ese monto señalado.

Unas 16.000 raciones distribuye el Estado provincial en comedores y el Servicio Educativo de Origen Social (SEOS), y 170.000 para desayunos, almuerzos y meriendas de escolares. El problema llega en medio de una explosión de la demanda en los comedores.

La cantidad destinada a Mendoza había sido fuertemente criticada desde Buenos Aires, donde detractores del Gobierno nacional aseguraron que la provincia recibiría demasiados kilos de leche en polvo respecto a otras jurisdicciones. Debe tenerse en cuenta que, según datos extraoficiales, hay localidades a las que no llegaría ni un gramo.

"Es que todo se critica", terció Albino al ser consultado por esto en 7D. "Si mandan de más, si mandan de menos, si no mandan... Lo cierto es que nosotros sólo vamos a ayudar a repartir. No tenemos nada que ver con el criterio de distribución", agregó. Además, recalcó que su fundación -que ya había trabajado con el Gobierno libertario a principios de año-, no cobrará un centavo a las arcas estatales por el servicio que está ofreciendo.

Abel Albino y Sandra Pettovello.jpeg El doctor Albino con la ministra Petovello.

"Es que nunca le cobramos al Gobierno. ¿Usted le cobraría a alguien que está en el suelo por ayudarlo a levantarse? Somos argentinos, el país tiene un problema y nosotros ayudamos. Simplemente eso", apuntó. Además, confirmó que aún no se sabe cuándo llegarán los cargamentos, porque es el Ejército el que, al estar a cargo de la logística, los llama el mismo día y les avisa directamente el horario en el que tienen que salir a recibir los camiones.

El conflicto político y el rol de CONIN

El fundador de CONIN dijo que no le gusta hablar de política, pero que sí quería dar su mirada en torno a la desnutrición en el país. Sin embargo, fue consultado sobre temas dirigenciales y dejó algunas reflexiones sobre lo que ocurrió,

"Me parece raro que se haya comprado esto y que no se reparta. Me parece raro que no se haya detectado eso antes. Pero como recién llega esta gente, también me parece raro que exijamos tanto a un Gobierno que recién se inicia. Estamos exigiendo permanentemente cosas. Yo creo que hay que ser más razonable y esperar un poco a que esto se ordene", fue su mirada sobre lo que pasó y sobre el inicio de la gestión Milei.

"Tenemos 112 centros en Argentina. Atendemos mensualmente a unos 8 mil chicos. Hemos recuperado a más de 40 mil niños en total. Sólo aquí, muy cerca de donde estamos, en el hospital de Las Heras, que no lo conoce nadie, dicho sea de paso, hemos tenido a3 mil niños. Muchos de ellos son desnutridos graves y tienen una mortalidad del 28%, internacionalmente hablando, o sea que podrían haber muerto 800, según esas cifras. ¿Sabe cuántos se nos murieron? Uno. En veinte años", graficó sobre la importancia de su fundación.

"La desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. La mortalidad infantil es un indicador indirecto de desnutrición. El profesor Moisés Pollak, el más grande anatomopatólogo que ha tenido Latinoamérica, decía que el telón de fondo del 50% de las muertes en América Latina, es la desnutrición. Sin embargo, a nuestros centros de prevención, por ejemplo, nadie lo conoce, como le decía recién", aseguró el galeno cuando le pidieron que hiciera un mapa de la desnutrición en el país.

"Nadie sabe que en este lugar tenemos un centro que es único en el mundo y que queda acá, muy cerca. Y que nosotros no vivimos del aire y que sería muy bueno que todos colaborásemos para mejorar el país. Mire: quien hace su trabajo, gana su comida, paga sus impuestos y mantiene a sus hijos, es un buen ciudadano. Pero cuando no hace nada para que algo cambie, es un ladrón. Todos debemos hacer lo que nos corresponde hacer y un poquito más. Ahí recién estamos contribuyendo al bienestar general. Todos deberíamos ser socios de CONIN. Nosotros hacemos nuestra parte. Levantamos del suelo a miles de niños. Y no decimos nada", cerró.

Se abrió una causa penal en torno a Capital Humano

El fiscal federal Ramiro González abrió una causa penal este miércoles para investigar las presuntas irregularidades en las contrataciones hechas por el Ministerio de Capital Humano. Se trata de una denuncia que tiene a la propia Petovello como una de las aparentes denunciantes y en la que varios funcionarios están siendo apuntados por haber, supuestamente, participado en compras y contrataciones que derivaron en fondos con destinos opacos.

PETOVELLO.jpg La Justicia obligó al ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Petovello, a entregar mercadería guardada.

El objeto de la investigación serán las contrataciones que la cartera hizo a principios de la gestión a través de la Organización de Estados Iberoamericanos. Se trata de identificar, primero, si hubo conductas penalmente punibles, y segundo, quiénes fueron los responsables de ellas dentro de la estructura ministerial.

La denuncia inicial habló de irregularidades dentro de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, cuyo ex hombre a cargo -Pablo De La Torre- fue el primer eyectado por el posible escándalo en ciernes. Se cree que contrataban personal a través de la OEI y que el dinero que se cobraba luego era pasado a dólares. Extraoficialmente, algunos de sus ex compañeros insinuaron que De La Torre era el último beneficiario de ese dinero y que se hicieron contrataciones falsas para engordar esa caja trucha.

