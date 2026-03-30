La comunidad de San Cristóbal, una localidad santafesina de apenas 16.000 habitantes, se encuentra sumida en el dolor y la consternación tras un violento tiroteo ocurrido dentro de una escuela. Carolina Morel, coordinadora de Educación Municipal y docente del establecimiento, brindó un testimonio crudo y detallado sobre los minutos de terror que vivieron alumnos y profesores cuando un estudiante abrió fuego.
"Vi a un niño tirado a la salida del baño": el dramático relato de una docente de la escuela de Santa Fe
Una docente que se encontraba en la escuela de Santa Fe en la que un estudiante mató a un compañero e hirió a otros relató cómo vivió el momento
Según el relato de Morel a Radio Mitre, la jornada escolar transcurría con normalidad hasta que una serie de estruendos rompió la calma. "La mente atina a lo conocido; pensé que eran petardos de los chicos o un vidrio que se rompió", explicó la docente, quien en ese momento se encontraba en la sala de profesores.
La situación cambió drásticamente cuando una colega ingresó al recinto en estado de shock. "Volvió a los gritos y llorando, diciendo: 'Hay un chico con un arma disparando'". Ante la amenaza inminente, los docentes presentes se lanzaron al suelo y bloquearon la puerta con una mesa, temiendo que el atacante se dirigiera hacia ellos en un cuarto que no tenía salida.
El escenario tras el ataque: Víctimas y conmoción
Una vez que el agresor fue reducido, Morel salió al patio y se encontró con una escena devastadora. "Vi a un niño tirado a la salida de un baño, inmóvil. Me acerqué para ver si necesitaba asistencia y advertí que no tenía signos vitales". El ataque dejó un saldo de un fallecido y al menos tres heridos, uno de ellos trasladado de urgencia en estado crítico al Hospital Ferré en Rafaela.
Respecto al atacante, la docente señaló que fue reducido por dos preceptores sin ofrecer resistencia. "Su cara daba a pensar que estaba en shock, como si no registrara lo que había hecho", describió Morel.
Un perfil inesperado y una comunidad en crisis
Uno de los puntos que más resuena en la investigación es la falta de señales de alerta. Carolina Morel destacó que el agresor era considerado un "buen alumno, responsable y atento", sin antecedentes de conflictos previos con sus compañeros o la institución. "Nadie va a imaginar en una comunidad como esta que alguien va a entrar con un arma de fuego", sentenció.