"Vi a un niño tirado a la salida del baño": el dramático relato de una docente de la escuela de Santa Fe

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El escenario tras el ataque: Víctimas y conmoción

Una vez que el agresor fue reducido, Morel salió al patio y se encontró con una escena devastadora. "Vi a un niño tirado a la salida de un baño, inmóvil. Me acerqué para ver si necesitaba asistencia y advertí que no tenía signos vitales". El ataque dejó un saldo de un fallecido y al menos tres heridos, uno de ellos trasladado de urgencia en estado crítico al Hospital Ferré en Rafaela.

Respecto al atacante, la docente señaló que fue reducido por dos preceptores sin ofrecer resistencia. "Su cara daba a pensar que estaba en shock, como si no registrara lo que había hecho", describió Morel.

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Un perfil inesperado y una comunidad en crisis

Uno de los puntos que más resuena en la investigación es la falta de señales de alerta. Carolina Morel destacó que el agresor era considerado un "buen alumno, responsable y atento", sin antecedentes de conflictos previos con sus compañeros o la institución. "Nadie va a imaginar en una comunidad como esta que alguien va a entrar con un arma de fuego", sentenció.