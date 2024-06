La Fiscalía pidió la prisión domiciliaria para Cacho Garay y la audiencia se fijó para el 18 de junio

Cacho Garay a la cárcel El 18 de junio el humorista Cacho Garay podría abandonar el Complejo Penitenciario San Felipe.

No obstante, este no es el único pedido en curso. La defensa de Garay solicitó el cese de la prisión preventiva, lo que le permitiría, en caso de lograr convencer al magistrado, transitar el resto del proceso en libertad.

Los argumentos utilizados incluyen una pericia del Equipo de Abordaje de Abusos Sexuales del MPF, la cual determinó que Macías muestra cierta manipulación consciente de la información que aporta. Aunque, como toda pericia, no es concluyente y el magistrado valorará también otras pruebas.

La última pericia realizada a Verónica Macías

La pericia psicológica a la que refiere la defensa fue firmada por especialistas del MPF: Julieta Cavagnaro y Mariel Maestri. También ratificado por peritos externos: Alejandra Sainz y Mario Lamagrande. La misma generó dudas sobre la credibilidad de los relatos de Verónica Macías, según el contenido de la pericia.

En concreto, el estudio realizado concluyó que Macías "manipula conscientemente la información que proporciona y desconoce su propia participación en los hechos que describe". No obstante, los profesionales también determinaron que la mujer "no muestra ni exaltación de la imaginación, no fabula y tampoco tiende a inventar historias".

Fuentes judiciales señalaron que el estudio no fue realizado con perspectiva de género, un elemento crucial en este tipo de casos. Por esta razón, consideran que es improbable que esta pericia beneficie a Cacho Garay. Esperan además que se presenten informes adicionales del perito de parte, de la querella y de la Dirección de Victimología del MPF.

veronica macias cacho garay 2.jpg Verónica Macías, la cantante lírica que mantuvo una relación durante 13 años con Cacho Garay, lo denunció por abuso, amenazas, violencia y privación de la libertad.

El informe, además, describe la situación psíquica de Verónica Macías mientras estaba en pareja con el humorista, resultado de los episodios que habría vivido con Cacho Garay. Ambos se conocieron en el 2010 cuando la cantante lírica tenía solamente 19 años y él 55.

Se sorprendieron por la información aportada por la peritada sobre la relación que ambos mantuvieron durante 13 años con un funcionamiento tan asimétrico, con énfasis en el poder del varón, depositando en Garay, la falta de posibilidad de tomar decisiones respecto a la cotidianidad, manejo del dinero y actividades sociales.

Para ejemplificar estos episodios, Macías relató que en un momento intentó buscar atención psiquiátrica, y Garay le eligió a un amigo personal como médico, controlando lo que se le decía, el diagnóstico y el tratamiento.

Cacho Garay 1.jpeg Cacho Garay en el Complejo Penitenciario San Felipe.

Otra de las cosas que destaca el estudio con respecto al vínculo demuestra que tanto el desarrollo social, como laboral y económico de Macías, habría estado depositado por ella en Garay, generando una dinámica de dependencia y minusvalía.

Con respecto a este tema, la supuesta víctima le relató a los peritos que lo trataba con amor para que no se enojara y que se acostumbró a hacerle caso y buscar las maneras para que no sea tan agresivo. También contó que sólo le podía decir que sí, porque si no se enojaba y se ponía violento.

Macías aclaró con respecto al casamiento que fue obligada a casarse y que el día que se lo avisó le dijo que no pregunte nada, que vaya y firme un papel como si nada.

Cacho Garay Verónica Macías.jpg Se conocieron en el 2010 cuando la cantante lírica tenía solamente 19 años y el humorista 55.

Además, los peritos concluyeron que es cuestionable si en ese vínculo existía la posibilidad de una expresión abierta de disconformidad, considerando lo rudimentario y escasos de los recursos psíquicos en Macías para abordar asertivamente las dificultades relacionales, expresar oposición o incluso plantearse alternativas laborales que le permitieran resignar los beneficios prometidos.

Los problemas de salud del humorista provocaron que la fiscalía pida la domiciliaria

Según fuentes judiciales, tras evaluar la situación de Cacho Garay en el Complejo San Felipe y considerando el despliegue operativo requerido para su traslado diario a distintos servicios médicos, se ha sugerido que gestione su propia atención médica mientras dure el proceso judicial, viviendo en un domicilio particular.

Aunque también afirmaron que Garay recibe atención médica regular en la prisión, con visitas semanales a servicios como neurología y oftalmología, así como atención sanitaria tres veces al día.

cacho.JPG La foto que reveló el estado de salud de Cacho Garay.

Garay tiene un cáncer de próstata, que está confirmado únicamente por un examen que se hizo en 2020 en una clínica cuando estaba en libertad, pero que no ha sido certificado por el sistema penitenciario porque el estudio de centellograma, que se hace para evaluar áreas del cuerpo humano donde hay células cancerosas, todavía no termina.

También tiene una diabetes que complica su rutina diaria, y además, bajó mucho de peso. Todo esto es considerado por la fiscal para que, mientras la denunciante siga viviendo en Córdoba, pueda vivir en un domicilio particular.

Si el juez le da curso al argumento de la fiscalía, el mismo martes 18 de junio Garay estaría en su casa. Este beneficio ya lo obtuvo, fue la primera medida coercitiva que recayó sobre el humorista, pero que fue revocada rápidamente porque se contacto directamente con Verónica Macías.

También, otro de los informes que deberá considerar el magistrado es que fue evaluado 4 veces por el Cuerpo Médico Forense y determinaron, en todos los casos, que el humorista Cacho Garay está en condiciones de cumplir detención en el penal.

¿Cómo vive el día a día Cacho Garay en el penal de San Felipe?

La realidad es que la salud del humorista se resiente cada vez más tras pasar casi 1 año desde su detención. Su abogado que lo visitó este martes 4 de junio explicó a Diario UNO con detalle la situación de Cacho Garay. "No le dan respuesta a ninguna de las enfermedades que padece. Lo llevan, lo revisan y lo mandan de vuelta al penal", aseguró el letrado.

Aunque fuentes penitenciarias manifestaron que está mejor asistido que lo que estaba cuando estaba en libertad, porque de acuerdo a su historial clínico, únicamente en 2020 se hizo un estudio. Y la última atención que recibió en libertad, al menos en lo que consta en los papeles, fue hace 4 años. Por ello aclararon que, en prisión, si se le realizan los cuidados necesarios.

Cacho Garay-Polo Judicial

Con respecto a las condiciones carcelarias, el humorista transcurre su rutina diaria en el penal de San Felipe sin ningún tipo de privilegio. A pedido de él, está en un pabellón común ya que rechazó cualquier tipo de ventaja contemplada en la ley, "porque cree que no se lo merece porque es inocente", dijo su defensor.

Tampoco come, pero supuestamente Garay tiene una explicación. Según lo que cuenta su abogado, "tiene una gran consciencia social no quiere sacarle el plato de comida a los niños pobres que viven en el país, que padecen de hambre y no se les brinda el plato de comida. En el pabellón le dan un plato de comida que, entiende Garay, que no se merece que se lo regale el Estado".

"Yo tengo que pagarme mi propia comida en libertad, como corresponde, como cualquier trabajador. Entonces, que el Estado me regale un plato de comida y penarme injustamente, le están privando a un niño de la calle y darle ese plato de comida. Están invirtiendo en gente que, en mi caso soy inocente", le afirmó el acusado a su abogado.

La defensa de Macías también pidió que Cacho Garay obtenga la prisión domiciliaria

"Hablamos con la fiscal del caso de Garay y de Verónica Macías, que es la víctima, por el tema del deterioro de la salud de Garay, más allá de que a fin de año o principio de año ya tenía 20 kilogramos menos y muchos achaques en la salud, ahora tiene más, está más deteriorado", aseguró el letrado Cristian Vaira Leyton a Diario UNO.

Por ello ambas partes analizan la posibilidad de una domiciliaria para poder llegar a la etapa de juicio que corresponde con la salud de él en condiciones.