Habló la mujer que denunció a los ex jugadores de Vélez por violación

Jugadores-Vélez-abuso.jpg

"Luli", tal como se identificó en la entrevista que se emitirá completa este lunes por la noche en el canal Todo Noticias (TN), apuntó directamente contra Cufré y Florentín.

"Mientras estaba siendo abusada por Florentín y Cufré, giré la cabeza para la cama donde estaba Sosa con Osorio para pedir ayuda. Sosa dormía y Osorio era como un espectador, miraba cómo me violaban", fue una de las declaraciones que se mostraron en el adelanto, en el que la joven de 24 años aparece en la oscuridad, aunque se escucha por primera vez su voz en una cita periodística.

"Me abusaron sexualmente, tres con acceso carnal. Sosa estaba ahí", dijo la víctima.

"Lo único que quiero es tener justicia y que la condena social sea para ellos y no para mí. Estoy convencida de que voy a tener justicia porque la verdad es una y es mía", añadió.

"Armaron un fernet en un termo blanco que era de Osorio, del cual solo habíamos tomado Sosa y yo. Cuando yo empiezo a tomar de ese fernet me empiezo a sentir mal, la cabeza me hacía chispazos como de alerta y el cuerpo no me respondía, me hacía frío, estaba mareada, me perdía, me dormía. Y Sosa se duerme. Qué casualidad que fuimos los únicos dos que tomamos de ese termo", contó.

El testimonio de la chica que denunció a los jugadores de Vélez

Embed - Habló la chica que denunció a los exjugadores de Vélez: "Después de violarme, se fueron al casino"

"En vez de irme, estaban tan mareada, tan descompuesta, que me acuesto en la cama. Y ahí los dos dicen 'nos vamos al casino'. En ese momento se pasa Osorio a la cama en la que yo estaba. Yo le digo '¿por qué me hicieron esto tus compañeros?, ¿por qué me lastimaron así?'. Así me dormí, o perdí la conciencia, algo pasó. El siguiente recuerdo es Osorio arriba mío. En un momento me despierto y como que caigo en lo que estaba pasando. Me sentí mejor a los 20 minutos, me pido un Uber. Cuando empiezo a buscar mi short, mi bombacha no estaba. No sé por qué se me da abrir la mesa de luz y estaba mi bombacha atada en un fajo de plata", contó.

"Me culpo mucho por haber ido esa noche al hotel, por no haber visto el peligro. ¡Qué ingenua por haberme metido en una habitación con cuatro tipos que no conocía y en ningún momento haber pensado que me podían violar o drogar", contó la mujer.

"Siento que somos cinco acusados. Ellos por abuso sexual y yo acusada de lo que debería haber hecho y lo que no debería haber hecho", cerró la joven.