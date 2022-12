A 6 años sin Viviana Luna, sus hijos aseguraron: "No vamos a parar hasta saber qué te hicieron"

Ayelén, una de las hijas de Viviana, expresó este miércoles en sus redes sociales: "No sé ni por dónde empezar. Si desde el dolor, desde la bronca por saber que a la Justicia le importa una mierda que se cumpla un año más. Un año más, con este ya van 6; 6 años que no sabemos absolutamente nada, 6 años de esperarte cada día, de esperar una noticia tuya, de querer saber qué te pasó, qué te hicieron, por qué, por qué vos".

viviana luna 6.jpg Viviana Luna junto a su hija Ayelén.

"Nunca perjudicaste a nadie, ¿por qué te desaparecieron? ¿Por qué te separaron de nuestro lado? ¿Hasta cuándo van a callar? ¿Cómo se vive con tanto dolor? Con tanta injusticia e inoperancia de la 'justicia'. No vamos a parar hasta saber qué te hicieron, porque te merecés justicia. Merecemos saber #DondeEstaVivianaLuna porque a las personas no se las traga la tierra, no se suicidan y por 6 años no encontrás el cuerpo. Te extrañamos y necesitamos cada puto día que pasa", expresó la joven que vive con dolor y sigue sin tener respuestas.

Ayelén aseguró que a 6 años de la desaparición de su madre la causa está peor, ya que no se realizaron más rastrillajes ni búsquedas. Desde mayo de este año la recompensa para quien aporte datos certeros sobre Viviana Luna es de $700.000, pero esto no habría dado resultados para los investigadores ya que no recibieron llamados que sirvieran para la investigación que lleva adelante la fiscal de Homicidios Claudia Ríos.

viviana luna.jpg Viviana Luna salió de su casa en Las Vegas en la mañana del 7 de diciembre para ir a una entrevista de trabajo en la zona, pero nunca más supieron de ella.

Un mural en Potrerillos por Viviana Luna

El 29 de noviembre artistas y amigos de los hijos de la víctima, pintaron un extenso mural en Potrerillos, cerca de donde funciona AySaM. El objetivo es recordar a la mujer que vivió durante muchos años en esa zona y que allí mismo fue donde se la vio por última vez.

viviana luna mural potrerilos 2.jpg Con ayuda de muchos mendocinos, artistas y con un gran esfuerzo, pintaron en Potrerillos un mural con la cara de Viviana Luna.

También en su memoria, y para que nadie la olvide, hay un cartel con una foto suya y con un pedido de justicia en Las Vegas, el último lugar donde la vieron en la mañana del 7 de diciembre de 2016.

viviana luna potrerilos.jpg Un cartel con la foto de Viviana Luna fue colocado por sus hijos en Las Vegas, donde fue vista por última vez.

Una esperanza de los hijos de Viviana Luna que terminó con un detenido

Durante el 2021 los hijos y allegados a la mujer desaparecida en 2016 hicieron una campaña para juntar dinero y un esfuerzo enorme para traer a Mendoza a Marcos Herrero, un adiestrador de perros oriundo de Río Negro, que prometía que, a pesar del paso del tiempo, sus canes podían seguir el rastro de personas que ya no estaban y encontrarlas.

viviana luna y ayelén luna 2.jpg Los hijos de Viviana Luna aseguraron que harán todo lo que sea necesario para saber qué le pasó a su madre en diciembre de 2016.

Había participado en otros casos resonantes como el de Santiago Maldonado y Facundo Astudillo, y por eso querían que también intentara buscar a Viviana Luna.

La Fiscalía de Homicidios no estaba para nada de acuerdo con esto y les advirtieron a los hijos de Luna. Pero ante la desesperación del paso del tiempo y no saber nada de su madre, en septiembre del 2021 Herrero llegó a Mendoza.

Inspeccionó un hotel abandonado en Potrerillos y en menos de una hora encontró partes de un cráneo y un maxilar quemados, junto a una nota que hacía referencia a Viviana Luna, además de otros nombres, y referencias a una red de trata de personas.

marcos herrero y su perro yatel caso viviana luna 2.jpg Marcos Herrero, el adiestrador de perros imputado por plantar pruebas.

Esto esperanzó mucho a los hijos de Viviana Luna que creyeron que llegaban al final de tanta incertidumbre, pero en el laboratorio genético de Mendoza constataron que los restos eran de un hombre. El fiscal Gustavo Pirrello investigó un hallazgo similar que había hecho Marcos Herrero en Río Gallegos, en busca de Marcela López, de 61 años.

La respuesta que consiguió es que los restos óseos encontrados en el Sur pertenecían al mismo hombre que los que presuntamente habría encontrado en Potrerillos. La investigación avanzó hasta que el 3 de diciembre del 2021 Marcos Herrero fue detenido en su casa de Viedma, en Río Gallegos, por plantar falsas pruebas.

Recién a fines de agosto de este año le dieron la libertad al sospechoso y pudo regresar a su casa en Viedma, donde espera la fecha del juicio en su contra.