Yair Marín, el entrerriano que está dejando su huella en el Atlético San Martín

Yair Marín uno.jpg La experiencia de Yair Marín es clave en este San Martín que es protagonista en el torneo Federal A.

"Estoy muy contento de volver a jugar en Mendoza y prioricé venir a San Martín para estar con mi hijo. Tuve varias ofertas pero me decidí por esta institución tan grande", aseguró Yair Marín, en una nota con Ovación.

►TE PUEDE INTERESAR: Gutiérrez se quedó con el duelo entre equipos mendocinos y venció a Atlético San Martín

El experimentado jugador, agregó: "Siempre me quisieron contratar, ahora se dio la posibilidad y me siento realmente muy feliz de jugar en este club y compartir con este gran grupo humano. La ilusión que tenemos es la misma que la de la gente, que es subir de categoría. Estamos en una linda posición en este torneo Federal A".

Atlético San Martín.jpg El Atlético San Martín buscará la revancha ante Argentino de Monte Maíz, en el Este.

Yair Marín se ha ganado el cariño en todos los clubes que jugó

Sobre el cariño que se ha ganado en todos los clubes que ha jugado, el futbolista de 34 años con emoción, dijo: "No tiene precio que me quieran por lo que soy en lo humano y no por lo que hice como jugador. No es fácil dejar huellas en los clubes donde está un jugador. Siempre he dado todo en todos los clubes de Mendoza y me siento muy agradecido".

El zaguero central es muy querido en Chaco For Ever, el último club donde jugó y fue el capitán. "La verdad que conocí muy bien al hincha de For Ever, al pueblo chaqueño que es muy necesitado. Me tocó la suerte de ser el capitán en un club muy grande y popular, de lograr un ascenso tras 20 años", aseguró el defensor.

"Me abrieron las puertas en muchos hogares en Chaco. Es un club que forma parte de mi vida y mi corazón", confesó.

Con respecto la derrota ante Gutiérrez Sport Club, aseguró: "Nos fuimos preocupados por el partido que perdimos. Ellos fueron justos ganadores, y no se vio la mejor versión nuestra de lo que pretendemos como equipo y quedamos en deuda con el juego".

San Martín Argentino de Monte Maíz-.jpg

Lo que viene para San Martín

El Atlético San Martín jugará este sábado desde las 14.30, de local, ante Argentino de Monte Maíz, por la 8va fecha del certamen.