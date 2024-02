Atlético San Martín incorporó al experimentado Yair Marín

Está claro que Yair Marín es un refuerzo de mucha jerarquía, por lo que representa el jugador.

Yair Marín uno.jpg Yair Marín tiene 34 años y logró dos ascensos. En Mendoza jugó en Atlético Palmira, Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia. Foto: Prensa San Martín

Yair Marín tiene dos ascensos

Marín tiene 34 años y nació en Entre Ríos, surgió en las divisiones inferiores de San Lorenzo, viene de jugar en Chaco For Ever y tiene dos ascensos a la Primera Nacional. El primero fue en el 2021 con Chaco For Ever y en el segundo ascendió con Gimnasia y Esgrima en el 2018.