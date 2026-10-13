Joan Gaspart, ex presidente del Barcelona, aclaró sus dichos sobre Messi: "Lo quiero mucho"

Joan Gaspart salió a aclarar sus dichos. El ex presidente del Barcelona de España habló sobre el astro Lionel Messi, a quien le había reclamado que debía regresar al club culé.
El ex presidente del Barcelona de España Joan Gaspart salió a aclarar sus dichos sobre el astro Lionel Messi, a quien le había reclamado que debía regresar al club culé
Joan Gaspart salió a aclarar sus dichos. El ex presidente del Barcelona de España habló sobre el astro Lionel Messi, a quien le había reclamado que debía regresar al club culé.
"Hay frases que se dicen en Cataluña que dicen 'solamente te llorará quien te quiere'. Yo quiero mucho a Leo Messi, muchísimo. Disfruté los años de Leo Messi en el Barça, sus campeonatos, su forma de jugar y su fortaleza incluso cuando se marchó. Cuando alguien te quiere, te quiere de verdad, no de forma hipócrita o cínica, y quiere lo mejor para ti. Por eso le lancé un mensaje diciendo: 'Leo, ven a Barcelona ya, ven a Barcelona ya, para que podamos hacer la despedida que mereces'", expresó.
"Hay gente que lo interpreta como una bronquita a Leo, lo cual es mentira, pero no me preocupa porque sé que aprecio a Leo y que él sabe que lo he hecho con mucho cariño. El único mensaje es pedirle que vuelva ya para hacerle un homenaje de despedida en vida", añadió.
"Los años van pasando y no quiero correr riesgos innecesarios o egoístas esperando a que se termine su carrera. El Barça celebrará un homenaje de despedida porque es el Barça y no yo ni ninguna otra persona, y por eso le lancé ese mensaje", puntualizó.
Hace un par de días Gaspart criticó a Messi diciendo: "El Barca está por encima suyo, que vaya con cuidado. Él es un gran jugador, en parte gracias al Barcelona", dijo.
Y luego le siguió pegando: "Sea quien sea el presidente, que venga a despedirse del club. Si viene cuando Laporta no está, yo no iría al homenaje ¿Quién se ha creído? A mis bisnietos les digo: '¿Lamine o Messi?'. Me dicen: 'abuelo, ¿Quién es el otro?'".