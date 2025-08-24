Conmoción en el fútbol: murió Marcos Olmedo, futbolista de Mushuc Runa de Ecuador, en un trágico accidente

El trágico accidente fue cerca de Quinindé. El impacto de su vehículo fue tan fuerte que, pese a los intentos médicos, no se pudo hacer nada para salvarlo.
Mushuc Runa dejó un sentido mensaje en las redes socialels: "Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador, . Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descansa en paz, Marcos".
Olmedo se habría quedado dormido al volante, lo que provocó que perdiera el control y terminara chocando contra otro auto, según los reportes.
El choque dejó a ambos vehículos dañados, reflejo de la violencia del accidente que le costó la vida al futbolista.
El Nacional, club en el que Olmedo jugó en 2024 y con el que conquistó la Copa Ecuador, publicó un sentido mensaje de despedida.
“Descanse en paz, Marcos Olmedo. Hoy despedimos con profundo pesar a un guerrero que marcó nuestra historia y que nos devolvió la gloria con una estrella después de 18 años de espera”, dijo El Nacional en el comunicado.