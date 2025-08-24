Inicio Ovación Fútbol Ecuador
Tristeza

Conmoción en el fútbol: murió Marcos Olmedo, futbolista de Mushuc Runa de Ecuador, en un trágico accidente

Hay una gran conmoción en el fútbol de Ecuador, ya que este domingo murió Marcos Olmedo, un joven jugador de Mushuc Runa en un accidente de tránsito

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
La muerte de Marcos Olmedo dejó una gran tristeza en Ecuador.

Este domingo murió en un accidente de tránsito Marcos Olmedo, un jugador de 26 años de Mushuc Runa de Ecuador.

El trágico accidente fue cerca de Quinindé. El impacto de su vehículo fue tan fuerte que, pese a los intentos médicos, no se pudo hacer nada para salvarlo.

marcos-olmedo
Marcos Olmedo murió trágicamente.

Mushuc Runa dejó un sentido mensaje en las redes socialels: "Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador, . Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descansa en paz, Marcos".

Olmedo se habría quedado dormido al volante, lo que provocó que perdiera el control y terminara chocando contra otro auto, según los reportes.

El choque dejó a ambos vehículos dañados, reflejo de la violencia del accidente que le costó la vida al futbolista.

marcos-olmedo-despedida
El Nacional despidió a Marcos Olmedo.

Pesar en el fútbol deEcuador por la muerte de Marcos Olmedo

El Nacional, club en el que Olmedo jugó en 2024 y con el que conquistó la Copa Ecuador, publicó un sentido mensaje de despedida.

“Descanse en paz, Marcos Olmedo. Hoy despedimos con profundo pesar a un guerrero que marcó nuestra historia y que nos devolvió la gloria con una estrella después de 18 años de espera”, dijo El Nacional en el comunicado.

