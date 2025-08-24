Conmoción en el fútbol: murió Marcos Olmedo, futbolista de Mushuc Runa de Ecuador, en un trágico accidente

Olmedo se habría quedado dormido al volante, lo que provocó que perdiera el control y terminara chocando contra otro auto, según los reportes.

El choque dejó a ambos vehículos dañados, reflejo de la violencia del accidente que le costó la vida al futbolista.

marcos-olmedo-despedida El Nacional despidió a Marcos Olmedo.

Pesar en el fútbol deEcuador por la muerte de Marcos Olmedo

El Nacional, club en el que Olmedo jugó en 2024 y con el que conquistó la Copa Ecuador, publicó un sentido mensaje de despedida.

“Descanse en paz, Marcos Olmedo. Hoy despedimos con profundo pesar a un guerrero que marcó nuestra historia y que nos devolvió la gloria con una estrella después de 18 años de espera”, dijo El Nacional en el comunicado.