Diez momentos de una semana rara que nos dejó bastante "deslomados"

Vendimia 2026 - Acto Central - Escenario 03 No hubo mucho excepcional que quede para recordar de la Fiesta de la Vendimia. Nicolás Rios

4. Lo verdaderamente inusual de la Fiesta de la Vendimia 2026 fue la suspensión por lluvias, primero, del Acto Central que debió amontonarse en domingo con la elección de la reina y el show de Luciano Pereyra y, luego, de la repetición que se movió dos veces, pero que finalmente fue eliminada. Salvo por los drones incorporados este año al espectáculo principal, el mismo no será recordado por nada excepcional. Admitimos que lo que se vio el domingo estuvo dentro de una acostumbrada medianía, con esa "corrección base" que le da la "escuela vendimial" en la que se han preparado bailarines, músicos, actores, escenógrafos. Al final del show no faltaron algunos artistas militantes que en el saludo final desplegaron un cartel contra la minería.

santiago abascal javier milei Javier Milei en España, otra vez con el mameluco de YPF. Foto: redes sociales

5. Desde Estados Unidos Milei viajó otra vez a España donde se reunió con el líder del ultraderechista partido Vox, Santiago Abascal. Luego fue uno de los oradores principales del Foro Económico de Madrid, donde catalogó al presidente de España, Pedro Sanchez, de "impresentable". De paso, preguntamos: ¿no son ya demasiados los viajes de nuestro mandatario al exterior? ¿No suena un tanto grotesco que en esos viajes se presente vestido con el uniforme de YPF?

6. Cuando concluía la semana, un tema internacional nos hizo apartar por un momento la mirada desde la guerra de Donald Trump con Irán y llevarla al Caribe. Es que se ha empezado a desmadrar la situación de crisis económica y humanitaria que vive Cuba luego de 65 años de dictadura comunista, con continuos y extensos apagones del servicio eléctrico y una creciente falta de alimentos. En una ciudad del interior de la isla el viernes a la noche se produjeron manifestaciones con hechos violentos al punto de que fue quemado un local del Partido Comunista, para muchos un síntoma de lo que puede ir creciendo desde adentro hacia La Habana. El presidente Miguel Díaz-Canel aparece cada día menos firme, carente del apoyo exterior que solía tener (y de un pueblo hambriento, cansado de miserias y falto de libertades). Los despachos de la prensa internacional hablan de la "furia que produce el hambre" y de "una dictadura exhausta y sin reacción".

alfredo cornejo argentina week Alfredo Cornejo en el Argentina Week. Foto: Gobierno de Mendoza

7. Todos los medios periodísticos porteños han hecho foco en una frase que el gobernador Alfredo Cornejo dijo en el "Argentina Week", realizado en Nueva York. El mendocino sostuvo que "el proceso de crecimiento económico del país durante este año será asimétrico" debido a que no será igual en todas las provincias. "Si el país crece al 4%, parte de esos puntos se explicarán por Vaca Muerta que no está en todas las provincias, o por lo que produce la Pampa Húmeda, que tampoco está en todas ellas", remarcó para pintar la disparidad en la recuperación sectorial. Por ello, advirtió que las tensiones podrían incrementarse en el corto plazo. Su frase al respecto fue: "La economía y el humor popular van a crujir este año", pero dijo que el Gobierno tiene que demostrar que "el cambio es definitivo".

8. Le cuento una particularidad, quizás mínima, de las bienvenidas rarezas que suele dar esta provincia. Leo que los viernes se está realizando en el centro cultural Leonardo Favio, de Chacras de Coria, un ciclo de películas del director Aki Kaurismaki, el más conocido de los cineastas de Finlandia, muy valorado por la crítica cinematográfica del mundo, al punto que ha ganado dos veces el premio mayor en el Festival de Cannes. Me da por imaginar cómo sería la sensación para un mendocino encontrarse en Helsinki, capital de Finlandia, o mejor, en una villa del interior de ese país nórdico, con una cinemateca dónde estén dando "Nazareno Cruz y el Lobo" o "Juan Moreira" del inolvidable Favio.

joan manuel serrat Joan Manuel Serrat. Una visita de lujo en Mendoza. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

9. La semana estuvo aromatizada de nostalgia por la visita a Mendoza de Joan Manuel Serrat, para recibir el Honoris Causa que le entregó la UNCuyo por sus aportes a la cultura. Con 82 años, y alejado de los escenarios, mantiene fresca su buena y merecida fama. Somos legión los que crecimos escuchando al trovador catalán. Por él, muchos aprendimos a amar la obra de poetas como Antonio Machado y Miguel Hernández, a quienes musicalizó. Una de las cosas por las que suelo recordar a mi padre es porque mi viejo, de oficio panadero, se convirtió en fanático de Serrat. Tarareaba a menudo letras de sus canciones del tipo "Caminante no hay camino, se hace camino al andar/ al andar se hace camino y al volver la vista atrás/ se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar".

GANO GODOY CRUZ Por fin ganó Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

10. Para concluir, una buena y cortita. Así usted sea de cualquier otro equipo, ¿no le dio un cacho de alegría que Godoy Cruz volviera este sábado a ganar un partido? Logró su primer triunfo de la temporada en la Primera Nacional y también la primera victoria desde que volvió a jugar en el reinaugurado estadio Feliciano Gambarte. Basta de hablar de maleficios y otras sandeces.