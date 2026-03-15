1. La palabra de estos 7 días ha sido "deslomarse", o sea trabajar excesivamente. Se la atribuyó a sí mismo Manuel Adorni, jefe del Gabinete de Ministros del gobierno nacional. La dijo, destemplado, cuando se reveló que su esposa, Bettina Angeletti, que no es funcionaria, estaba incluida en la comitiva presidencial que viajó a Nueva York para encabezar la Semana Argentina (Argentina Week), un evento promocional del país. "Vengo una semana a deslomarme en Nueva York y quería que me acompañara mi mujer" dijo el principal funcionario de Milei. Dicho "deslome" provocó tanto enojo público que dio pie para que se conociera que hubo otro viaje polémico. En el feriado de carnaval la familia Adorni viajó (ida y vuelta) en jet privado a Punta del Este. En el vuelo también iba un amigo personal de Adorni. Sin poder desmentir ambos sucesos, desde el poder acudieron al clásico "es basura mediática". Los ministros del Milei coincidieron en ponerse "espalda con espalda" en defensa de Adorni, entre ellos Luis Petri.
Diez momentos de una semana rara que nos dejó bastante "deslomados"
El autor de esta opinión elige para comentar 10 noticias destacadas de la semana, que van desde el exceso de trabajo de Manuel Adorni hasta la versión componedora de Hebe Casado, incluida la vuelta al triunfo del Tomba
2. El tono de las denuncias sobre desbordes cloacales en Los Corralitos, Guaymallén, ha pasado de castaño a muy oscuro. Los vecinos llevan meses ("más de un año " dicen ellos) reclamando ante AYSAM y el municipio sin demasiada suerte. Basta dar un paseo por los diarios digitales y por las redes sociales para corroborar el creciente malestar social, máxime en estos meses de pleno verano. Los habitantes advierten que seguirán con los cortes de calles para visibilizar el problema. Los afectados hablan de un "cansancio vecinal" y de "promesas incumplidas". Ese distrito semi rural, antes dedicado de manera preponderante al agro, ha pasado en las últimas décadas a convivir con la llegada de mendocinos que eligieron el lugar para vivir en paz e incontaminados. Un dato llamativo es que el intendente Marcos Calvente, un ingeniero que se ha presentado como un dirigente "hacedor" y práctico, no haya podido aún convencer a los habitantes de Corralitos con una respuesta más concreta.
3. Es muy cierto eso de que el ejercicio del poder real "doma" a los más briosos. De aquella Hebe Casado que como diputada provincial de Cambia Mendoza ponía en trance a más de uno con sus tuits, incluídos a los de sus propias lides (no olvidemos que hasta el gobernador Rodolfo Suarez la tuvo bloqueada por un tiempo en la vieja Twitter) hemos pasado a esta vicegobernadora más serena y ponderativa. No es que nuestra vice se haya convertido en santa patrona y haya abdicado de su filosa lengua, sino que ahora parece sentirse más responsable, sobre todo cuando queda a cargo de la Gobernación, como ocurrió en estos días en que Cornejo integró la comitiva presidencial que viajó al "Argentina Week" en Nueva York, "sin esposas", según aclaró, por las dudas, el diputado nacional de Mendoza Lisandro Nieri. Lo concreto es que Hebe ahora se permite cuestionar las peleas que vienen manteniendo el mendocino Luis Petri con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Es enternecedor verla llamando a recato verbal a esos dos presuntos descarriados.
4. Lo verdaderamente inusual de la Fiesta de la Vendimia 2026 fue la suspensión por lluvias, primero, del Acto Central que debió amontonarse en domingo con la elección de la reina y el show de Luciano Pereyra y, luego, de la repetición que se movió dos veces, pero que finalmente fue eliminada. Salvo por los drones incorporados este año al espectáculo principal, el mismo no será recordado por nada excepcional. Admitimos que lo que se vio el domingo estuvo dentro de una acostumbrada medianía, con esa "corrección base" que le da la "escuela vendimial" en la que se han preparado bailarines, músicos, actores, escenógrafos. Al final del show no faltaron algunos artistas militantes que en el saludo final desplegaron un cartel contra la minería.
5. Desde Estados Unidos Milei viajó otra vez a España donde se reunió con el líder del ultraderechista partido Vox, Santiago Abascal. Luego fue uno de los oradores principales del Foro Económico de Madrid, donde catalogó al presidente de España, Pedro Sanchez, de "impresentable". De paso, preguntamos: ¿no son ya demasiados los viajes de nuestro mandatario al exterior? ¿No suena un tanto grotesco que en esos viajes se presente vestido con el uniforme de YPF?
6. Cuando concluía la semana, un tema internacional nos hizo apartar por un momento la mirada desde la guerra de Donald Trump con Irán y llevarla al Caribe. Es que se ha empezado a desmadrar la situación de crisis económica y humanitaria que vive Cuba luego de 65 años de dictadura comunista, con continuos y extensos apagones del servicio eléctrico y una creciente falta de alimentos. En una ciudad del interior de la isla el viernes a la noche se produjeron manifestaciones con hechos violentos al punto de que fue quemado un local del Partido Comunista, para muchos un síntoma de lo que puede ir creciendo desde adentro hacia La Habana. El presidente Miguel Díaz-Canel aparece cada día menos firme, carente del apoyo exterior que solía tener (y de un pueblo hambriento, cansado de miserias y falto de libertades). Los despachos de la prensa internacional hablan de la "furia que produce el hambre" y de "una dictadura exhausta y sin reacción".
7. Todos los medios periodísticos porteños han hecho foco en una frase que el gobernador Alfredo Cornejo dijo en el "Argentina Week", realizado en Nueva York. El mendocino sostuvo que "el proceso de crecimiento económico del país durante este año será asimétrico" debido a que no será igual en todas las provincias. "Si el país crece al 4%, parte de esos puntos se explicarán por Vaca Muerta que no está en todas las provincias, o por lo que produce la Pampa Húmeda, que tampoco está en todas ellas", remarcó para pintar la disparidad en la recuperación sectorial. Por ello, advirtió que las tensiones podrían incrementarse en el corto plazo. Su frase al respecto fue: "La economía y el humor popular van a crujir este año", pero dijo que el Gobierno tiene que demostrar que "el cambio es definitivo".
8. Le cuento una particularidad, quizás mínima, de las bienvenidas rarezas que suele dar esta provincia. Leo que los viernes se está realizando en el centro cultural Leonardo Favio, de Chacras de Coria, un ciclo de películas del director Aki Kaurismaki, el más conocido de los cineastas de Finlandia, muy valorado por la crítica cinematográfica del mundo, al punto que ha ganado dos veces el premio mayor en el Festival de Cannes. Me da por imaginar cómo sería la sensación para un mendocino encontrarse en Helsinki, capital de Finlandia, o mejor, en una villa del interior de ese país nórdico, con una cinemateca dónde estén dando "Nazareno Cruz y el Lobo" o "Juan Moreira" del inolvidable Favio.
9. La semana estuvo aromatizada de nostalgia por la visita a Mendoza de Joan Manuel Serrat, para recibir el Honoris Causa que le entregó la UNCuyo por sus aportes a la cultura. Con 82 años, y alejado de los escenarios, mantiene fresca su buena y merecida fama. Somos legión los que crecimos escuchando al trovador catalán. Por él, muchos aprendimos a amar la obra de poetas como Antonio Machado y Miguel Hernández, a quienes musicalizó. Una de las cosas por las que suelo recordar a mi padre es porque mi viejo, de oficio panadero, se convirtió en fanático de Serrat. Tarareaba a menudo letras de sus canciones del tipo "Caminante no hay camino, se hace camino al andar/ al andar se hace camino y al volver la vista atrás/ se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar".
10. Para concluir, una buena y cortita. Así usted sea de cualquier otro equipo, ¿no le dio un cacho de alegría que Godoy Cruz volviera este sábado a ganar un partido? Logró su primer triunfo de la temporada en la Primera Nacional y también la primera victoria desde que volvió a jugar en el reinaugurado estadio Feliciano Gambarte. Basta de hablar de maleficios y otras sandeces.