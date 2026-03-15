Perón y Balbín un poroto: el abrazo de Hebe Casado con Omar Félix por la Reina Nacional de la Vendimia

Nunca la careteó ni jugó a la imparcialidad: desde que vio condiciones en la reina surgida del sureño distrito sanrafaelino de El Nihuil, apostó todas las fichas a ese pleno y ganó.

“No es fácil llegar al Norte siendo del Sur”, dijo en la fiesta que la comuna armó para darle la bienvenida a la joven Azul Antolínez. "Hemos depuesto las armas por una causa que lo justifica”, agregó refiriéndose a la buena onda que pudo verse tuvieron mutuamente con el jefe comunal sanrafaelino.

"¡Ganamos!”

El abrazo que se dieron Hebe y Omar la noche de la coronación de la sanrafaelina en el Frank Romero Day fue una de las fotos políticas de esa jornada. Ambos contaron más tarde que durante el gesto de alegría que terminó en efusivo abrazo se dijeron al oído "¡ganamos!”.

El intendente Félix también puso todas sus fichas a ese pleno y también ganó. No se quedó atrás en el empujón que le dio a la candidata sanrafaelina: ordenó a los suyos allá y acá hacer todo lo posible para intentar la jugada que finalmente salió perfecta.

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Para Alfredo Cornejo, como anillo al dedo

Al que también le salió redonda la jugada -con la providencia de la lluvia que obligó a postergar la fiesta nacional del sábado 7 al domingo 8- fue al gobernador Alfredo Cornejo que no pudo participar de la celebración porque tenía pasaje para ese mismo día a Nueva York, donde acompañó al presidente Javier Milei en la comitiva de un viaje de negocios que terminó opacado por el escándalo que protagonizaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa.

Cornejo no disimula nada que es simpatizante y enfervorizado defensor de las políticas de Milei. En cuanto viaje, foro y discurso que protagoniza lo deja de manifiesto y pintarse de violeta para las elecciones legislativas de octubre fue una clara muestra de ese cariño.

Los dólares de la discordia

Cornejo no pareciera tener buena onda con los mendocinos sureños en general y con los hermanos Félix en particular, con quienes se ha cruzado en más de una ocasión por temas varios.

Una porción importante de sureños todavía tiene atragantada la decisión del gobernador de llevarse los 1.023 millones de dólares ganados por el Sur (conocidos como los dólares de Portezuelo) para realizar obras predominantemente en el Norte de la provincia.

No se hubiera sentido cómodo con el festejo sanrafaelino el primer mandatario: en resumidas cuentas, como anillo al dedo le vino la postergación que le permitió estar ausente en la fiesta que terminó en celebración para al menos dos de sus principales enemigos políticos.

Cuando los gestos hablan

La semana que pasó estuvo plagada de gestos y de palabras que empiezan a configurar un escenario en donde los tironeos serán parte clave de las internas en todos los partidos.

Al enfrentamiento que protagonizaron la vicepresidenta Victoria Villarruel con el ahora diputado nacional mendocino y ex ministro de Defensa Luis Petri, la mismísima Hebe le puso sazón tomando partido por la segunda en la línea presidencial y distanciándose de Petri.

El gesto no es para nada menor y se inscribe en la fuerte impronta antitibieza que busca imprimirle la sanrafaelina a sus últimos años al frente de la Legislatura. ¿Por qué quiere mantener un perfil alto la vicegobernadora?

A la vuelta de la esquina

La puja por el 2027 está en marcha y la búsqueda de posiciones de protagonismo irá in crescendo. Impedida de participar en una fórmula para la gobernación de Mendoza vedada por la regla antireelección, ¿podría Hebe buscar la intendencia de San Rafael?

Emir Félix viene de ratificar su liderazgo al imponerse en la categoría de convencionales en las últimas elecciones comunales y queda claramente posicionado para dar pelea en 2027 si quisiese, ¿es posible el enfrentamiento Hebe vs. Emir por la intendencia de la comuna sureña?

Demasiadas preguntas habiendo tan pocas respuestas. Lo que sí queda más que evidente es que el paso de las semanas y los meses nos irá dando a los periodistas mucha tela para cortar.