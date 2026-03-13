La vicegobernadora Hebe Casado se metió este viernes en el conflicto interno entre el diputado nacional y ex ministro de Defensa, Luis Petri, y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien denunció al legislador libertario por calumnias y atentado contra el orden público tras haberla tratado de golpista en sus redes sociales.
Hebe Casado se metió en la interna oficialista, criticó a Luis Petri y defendió a Victoria Villarruel
Hebe Casado expresó que las peleas constantes entre figuras del gobierno nacional no benefician a la institucionalidad del país. Cuestionó a Luis Petri
Así la sanrafaelina escribió un nuevo capítulo de esta larga disputa que tiene a Villarruel enfrentada con el círculo íntimo del presidente Javier Milei.
Expresó que el "ruido interno" y las peleas constantes entre figuras del gobierno nacional no benefician a la institucionalidad del país. Y acto seguido calificó como una "barbaridad" las expresiones de Petri hacia la presidenta provincial del Senado. Específicamente, consideró que "no corresponde" haberla tratado de "destituyente".
La sanrafaelina arremetió contra Luis Petri
Según Casado, la vicepresidenta consideró que no se pueden decir "barbaridades" de forma gratuita y que es necesario accionar ante tales acusaciones. De hecho, Villarruel realizó una denuncia penal contra Petri. Su defensa sostuvo que las declaraciones de Petri generan inestabilidad institucional y ponen en riesgo la paz social al sugerir un quiebre dentro del Poder Ejecutivo.
En la misma presentación judicial, incluyó a los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, conductores en el canal A24. A ambos los acusó por los mismos delitos señalados contra el legislador mendocino: calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión.
La denuncia contra los comunicadores fue presentada en un expediente separado que, por sorteo, recayó en el juzgado N°1 a cargo de la jueza María Servini. Los abogados de los dos ya se presentaron ante la Justicia para acceder al expediente y conocer en detalle la acusación.
Por su parte, Petri le restó importancia al hecho y aseguró que todo "es un sinsentido" y que la vicepresidenta lo hace "sólo para tener presencia mediática".