Hebe Casado se metió en la interna oficialista, criticó a Luis Petri y defendió a Victoria Villarruel

Victoria Villarruel y Luis Petri Victoria Villarruel realizó una denuncia penal contra el diputado nacional Luis Petri.

La sanrafaelina arremetió contra Luis Petri

Según Casado, la vicepresidenta consideró que no se pueden decir "barbaridades" de forma gratuita y que es necesario accionar ante tales acusaciones. De hecho, Villarruel realizó una denuncia penal contra Petri. Su defensa sostuvo que las declaraciones de Petri generan inestabilidad institucional y ponen en riesgo la paz social al sugerir un quiebre dentro del Poder Ejecutivo.

En la misma presentación judicial, incluyó a los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, conductores en el canal A24. A ambos los acusó por los mismos delitos señalados contra el legislador mendocino: calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión.

La denuncia contra los comunicadores fue presentada en un expediente separado que, por sorteo, recayó en el juzgado N°1 a cargo de la jueza María Servini. Los abogados de los dos ya se presentaron ante la Justicia para acceder al expediente y conocer en detalle la acusación.

Por su parte, Petri le restó importancia al hecho y aseguró que todo "es un sinsentido" y que la vicepresidenta lo hace "sólo para tener presencia mediática".