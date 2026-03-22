Aporreado, pero sustentado: el factor Milei desconcierta

Axel Kicillof, presidente del PJ bonaerense Axel Kicillof, quien había sugerido que las nuevas canciones del peronismo las iba a entonar él, se ha quedado afónico y sin letra. Foto: archivo

Axel Kicillof, quien había sugerido que las nuevas canciones del peronismo las iba a entonar él, se ha quedado afónico y sin letra. Fuera del territorio bonaerense Kicillof no tiene ninguna influencia.

Mauricio Macri, en tanto, acaba de hacer un relanzamiento del PRO bajo la consigna: "No vamos a ser oposición a Milei". El eslogan podría haber sido: "Vamos a ayudar, pero hay otras formas de hacer liberalismo".

"No llego"

Si uno intenta sopesar la fuerza que tiene la oposición ("lo distinto") se encuentra con que el peso neto de este paquete queda muy disminuido si le sacamos el envoltorio con que se presenta. Además, la clase "media-media" está inquieta porque la consigna "no llego a fin de mes" que venían advirtiendo (y padeciendo) los sectores más vulnerables hace rato que hizo metástasis en la clase media baja y sigue subiendo.

La clase media, que en 2023 apoyó mayoritariamente a Milei, lo hizo para que este extraño personaje antipolítico se dedicara a sanear las bases de la economía, pero también de la política, maltrechas las dos por el populismo. Ambos reclamos, 2 años después, no están dando sus frutos.

El gran logro de haber bajado la inflación se ha quedado frenado en torno al 3% mensual. El recuerdo de los inminentes "brotes verdes" con que nos entretenía Macri en su presidencia (2015-2019) se ha colado ahora en voz baja.

El presidente parece haberse autoconvencido de que es más importante ser un referente internacional del anarcocapitalismo que un mandatario enfrascado en arreglar los padecimientos argentinos.

Hay desazón, cae el consumo, crece el número de los que no están pagando los préstamos que recibieron de bancos y financieras. La clase media siente que hay engranajes de la economía que el gobierno no logra hacer encajar. El ministro de Economía, Luis Toto Caputo ("el Coloso" según Milei), aparece cada vez más como alguien que va remendando un viejo mantel.

No es lo mismo ser un avispado referente del mundo financiero que tener que manejar -con pulso político- la economía de un país que no da pie con bola. Ser supuestamente ocurrente (como cree de sí Toto Caputo) no suele ser lo mismo que riguroso o solvente.

inflacion gondolas supermercado El gran logro de haber bajado la inflación se ha quedado frenado en torno al 3% mensual. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Voy en avión

El reiterado "no hay plata" con el que nos machacó el mandatario libertario para justificar su antipático pero necesario programa de ajustes no corre para los reiterados y preocupantes viajes al mundo con el fin de asistir a cumbres de la derecha extrema. Supongamos que eso lo favorece a Milei, pero en qué beneficia al país que este fin de semana se haya mandado a Hungría para participar de una cumbre de políticos ultraconservadores donde, con el cuestionado premier húngaro Víktor Orban a la cabeza, se criticó a la Unión Europea y a Ucrania.

Sin embargo, la marca Milei flota pese a estar "sitiada" por los dichos y hechos de algunos funcionarios cancheros que rápidamente se han olvidado de la lucha contra los privilegios de la casta política. ¿Cómo mantendrá Manuel Adorni, jefe del Gabinete de Ministros, sus discursos en contra de los privilegios de la casta luego de tanto descrédito que le han generado los aviones y los bienes no declarados?

Hace una semana los ministros y otros referentes de La Libertad Avanza (entre ellos un efusivo Luis Petri) decían que había que salir "espalda con espalda" a defender el honor de Adorni. A las pocas horas enmudecieron. Es que había bienes y conexiones familiares de las que Adorni no le habría contado ni a la mismísima Karina Milei.

manuel adorni y esposa Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, a quien llevó a Nueva York en el avión presidencial, donde fue a "deslomarse" por el país. Foto: X de Manuel Adorni

Un cacho de paz

Ya que estamos mal y peleándola, por lo menos necesitaríamos tener un poco más de paz. Los reiterados insultos y el nivel de agresividad del presidente contra empresarios, políticos, periodistas o todo aquel que no opine 100% como él, ya no hacen gracia. Son inservibles.

¿No sería muchísimo más productivo para el país que en lugar de denigrar con lenguaje callejero a los empresarios "prebendarios" Milei, que se considera un economista probado, nos ilustrara didácticamente acerca de por qué no es beneficioso para la Argentina ese tipo de dirigentes que se han beneficiado con subsidios, que han impedido la competencia, que han propiciado mercados cautivos, o que han aumentando los precios "cartelizándolos"?

Este 2026, en que no hay elecciones de ningún tipo, sería un año ideal para hacer una política menos agresiva y más productiva, más civilizada y democrática. Eso no quiere decir que cada sector no pueda -y deba- decir su verdad, o dar libremente sus puntos de vista y que haya debates.

El propio gobierno, que viene de vivir varias semanas de adversidades políticas, con complicaciones judiciales y denuncias sobre acciones poco claras de algunos de sus principales funcionarios, no debería sumar más malestar social "fatto in casa" del que ya existe.