Mal momento para la imagen del gobierno nacional

tuit javier milei

tuit javier milei.1JPG

El problema para Milei y su hermana es que un año después ha trascendido el contenido del peritaje del celular de Mauricio Novelli, quien ofició de puente entre la Casa Rosada y el titular de $LIBRA Hayden Davis. Entre sus notas aparece un supuesto contrato que da cuenta de un beneficio de cinco millones de dólares para Milei por promocionar la criptomoneda fallida. Más aún: en el registro de llamadas se verifican 7 comunicaciones entre Novelli y Milei, y otras seis del lobista con Karina, minutos antes del lanzamiento del proyecto y durante las horas febriles que le siguieron.

La Justicia tiene material para seguir trabajando, la Comisión $Libra de Diputados activó sus actuaciones con el impulso opositor, mientras, el presidente deberá dar a la ciudadanía explicaciones más convincentes que los meros insultos a los políticos que lo critican.

Esto se suma al escandalete reciente que tiene como protagonista al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien mostró la hilacha con el viaje oficial en el que llevó a su esposa en el avión presidencial para "deslomarse" en Nueva York, y al suntuoso viaje privado a Punta del Este durante los feriados de Carnaval, cuyas fotos trascendieron por "alguien" del propio gobierno, según admitió el ex vocero.

En tanto, siguen sus trámites los expedientes sobre el caso Andis que apuntan a la mismísima Karina, por el presunto cobro de coimas pagadas por prestadores.

Toda exposición negativa agrega cuotas de fastidio para la opinión pública cuando la marcha de la economía no ofrece satisfacciones, en momentos de tensiones inflacionarias y parate de la actividad económica.

Mal momento para el gobierno de Milei, que solo con competencia y transparencia, demostrando que no es más de lo mismo, logrará desandar la mala vibra.