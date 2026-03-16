Causa $Libra: para la querella, Mauricio Novelli tuvo acceso a la redes sociales del Presidente

$Libra

El Congreso aumenta la presión por la causa $Libra

La tensión se trasladó rápidamente al ámbito legislativo. El diputado que preside la Comisión Investigadora de la causa de la criptomoneda $Libra fue tajante al señalar que la gravedad de los hechos obliga a subir el nivel de las comparecencias. En una entrevista con Infobae, el legislador aseguró que las pruebas acumuladas indican que "Milei deberá dar explicaciones en el Congreso".

Los puntos principales que complican al Ejecutivo son:

Manejo de cuentas oficiales y personales: La confusión entre los roles públicos de los funcionarios y el manejo de las redes del mandatario.

La confusión entre los roles públicos de los funcionarios y el manejo de las redes del mandatario. Tráfico de influencias: El uso de información del Estado antes de que fuera de dominio público.

El uso de información del Estado antes de que fuera de dominio público. Nexos comerciales: La relación de Novelli con empresas y consultoras mencionadas en la causa madre.

Mientras la justicia procesa los nuevos chats aportados por la querella, el bloque oficialista intenta blindar al presidente Javier Milei, argumentando que se trata de una "persecución política" basada en filtraciones ilegales. Sin embargo, la contundencia de las declaraciones de Ferraro y la posible citación al Congreso marcan un punto de inflexión en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.