Causa $Libra: para la querella, Mauricio Novelli tuvo acceso a la redes sociales del Presidente

La denominada "Causa $Libra" ha tomado un giro dramático este lunes tras la difusión de una serie de chats que comprometerían la estructura de comunicación del Gobierno. La querella, liderada por sectores de la oposición y equipos legales vinculados a la investigación, asegura que Mauricio Novelli —figura central en el expediente— no solo tenía un rol operativo en el Ejecutivo, sino que habría manejado de manera directa las redes sociales personales de Javier Milei.
La filtración de estos mensajes busca demostrar que Mauricio Novelli operaba bajo las sombras con un nivel de acceso total a la estrategia digital del Presidente. Según los abogados querellantes, el contenido de los chats revela una coordinación estrecha para la difusión de mensajes que podrían haber influido en mercados o decisiones institucionales.
"Queda demostrado el manejo de información privilegiada", sentenció el diputado Guillermo Ferraro, uno de los principales impulsores de la denuncia. Para el legislador, las pruebas recolectadas hasta el momento no dejan lugar a dudas: el entorno presidencial utilizó datos sensibles del Estado para beneficios que hoy están bajo la lupa de la justicia.
El Congreso aumenta la presión por la causa $Libra
La tensión se trasladó rápidamente al ámbito legislativo. El diputado que preside la Comisión Investigadora de la causa de la criptomoneda $Libra fue tajante al señalar que la gravedad de los hechos obliga a subir el nivel de las comparecencias. En una entrevista con Infobae, el legislador aseguró que las pruebas acumuladas indican que "Milei deberá dar explicaciones en el Congreso".
Los puntos principales que complican al Ejecutivo son:
- Manejo de cuentas oficiales y personales: La confusión entre los roles públicos de los funcionarios y el manejo de las redes del mandatario.
- Tráfico de influencias: El uso de información del Estado antes de que fuera de dominio público.
- Nexos comerciales: La relación de Novelli con empresas y consultoras mencionadas en la causa madre.
Mientras la justicia procesa los nuevos chats aportados por la querella, el bloque oficialista intenta blindar al presidente Javier Milei, argumentando que se trata de una "persecución política" basada en filtraciones ilegales. Sin embargo, la contundencia de las declaraciones de Ferraro y la posible citación al Congreso marcan un punto de inflexión en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.