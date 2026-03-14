Joan Manuel Serrat brinda una entrevista pública tras recibir el Honoris Causa de la UNCuyo

Embed

En una entrevista por el canal de Youtube de la Universidad Nacional de Cuyo, el cantautor Joan Manuel Serrat ofrece una charla junto a los periodistas de Grupo América, Andrés Gabrielli y Carlos Hernández.

Su recorrido en la música, su mirada sobre Cuba y sus entrañables amigos mendocinos, como Quino y Armando Tejada Gómez.