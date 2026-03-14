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Joan Manuel Serrat brinda una entrevista pública tras recibir el Honoris Causa de la UNCuyo

Los periodistas Andrés Gabrielli y Carlos Hernández, de Grupo América, realizan una entrevista en el marco de su visita a Mendoza

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Joan Manuel Serrat, en Mendoza.

Joan Manuel Serrat, en Mendoza.

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En una entrevista por el canal de Youtube de la Universidad Nacional de Cuyo, el cantautor Joan Manuel Serrat ofrece una charla junto a los periodistas de Grupo América, Andrés Gabrielli y Carlos Hernández.

Su recorrido en la música, su mirada sobre Cuba y sus entrañables amigos mendocinos, como Quino y Armando Tejada Gómez.

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