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Joan Manuel Serrat brinda una entrevista pública tras recibir el Honoris Causa de la UNCuyo
Los periodistas Andrés Gabrielli y Carlos Hernández, de Grupo América, realizan una entrevista en el marco de su visita a Mendoza
En una entrevista por el canal de Youtube de la Universidad Nacional de Cuyo, el cantautor Joan Manuel Serrat ofrece una charla junto a los periodistas de Grupo América, Andrés Gabrielli y Carlos Hernández.
Su recorrido en la música, su mirada sobre Cuba y sus entrañables amigos mendocinos, como Quino y Armando Tejada Gómez.