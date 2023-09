Alba arriesga una pena de entre 5 y 42 años de cárcel por cuatro casos de sobornos y por su calidad de "organizador" de una asociación ilícita -estamento intermedio entre los miembros y el jefe, que sería Walter Bento-. "Soy totalmente inocente. No tengo absolutamente nada que ver con los hechos que me imputan. Son falsos desde el inicio al fin. Nunca tuve relación con el doctor Bento. Tuve muy pocas causas en su Juzgado y siempre me fue mal. Nunca obtuve ningún beneficio para ningún cliente", comenzó a defenderse.

Jaime Alba consideró que tanto él como otros procesados "somos un daño colateral necesario para que esté sentado acá Walter Bento, porque él sólo no podía estar acusado". Agregó que "la hipótesis delictiva del fiscal Dante Vega existe sólo en su imaginación".