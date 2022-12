envenenadora de guaymallen karen oviedo 3.jpg Karen Oviedo, acusada de envenenar y matar a su pareja y al hijo de él, junto a su abogado Luis Torres en los alegatos de cierre.

►TE PUEDE INTERESAR: Presunta envenenadora de Guaymallén: encontraron cancelaciones de compras de etilenglicol en su celular

Dos años antes, Elías Aquino, hijo de Rolando, había muerto de una manera muy similar, pero jamás habían sospechado de nada, solo creyeron que fue algo que simplemente sucedió. Pero a raíz de la muerte del padre se abrió una investigación y se concluyó con que los dos habían ingerido etilenglicol por los síntomas que desarrollaron y por cómo murieron.

La imputada por los dos crímenes, escuchó atentamente todo lo que se dijo, pero su actitud era de molestia, miraba hacia abajo, se agarraba la cabeza y la cara a medida que avanzaban los alegatos, a pesar de estar ante la vista del jurado que definirá su futuro.

angel aquino y karen oviedo 3.jpg Rolando y Karen llevaban casi 7 años juntos.

El jurado puede estancarse, es decir que no hay un acuerdo unánime, declararla inocente o culpable. En este último caso es cuando el juez técnico Diego Lusverti define la pena, que en este hecho sería prisión perpetua.

Los acusadores de la presunta envenenadora de Guaymallén

"¿Beneficiaba a Rolando la muerte de su hijo y la suya propia? ¿Por qué Rolando se privaría de todos los beneficios que supuestamente tenía por estar con Karen Oviedo? Se trata de un hecho aberrante, vil y macabro. Karen Oviedo asesinó insidiosamente a Rolando y a Elías", expresó el fiscal jefe de Homicidios, Fernando Guzzo, quien fue el primero en comenzar los alegatos de cierre.

"Karen dijo que le duele que la acusen de haber matado a un niño, y cuestionó la moralidad de la acusación en su contra. Según ella, Elías iba gustoso a su casa, que se llevaba bien con sus hijas y con su sobrino, pero ¿por qué Elías no contaba las cosas que pasaban en esa casa a su mamá? Porque tenía miedo de hablar y que no lo dejaran quedarse más con su padre", sostuvo Guzzo.

fernando guzzo karen oviedo envenenadora de guaymallen.jpg El fiscal jefe de Homicidios Fernando Guzzo. Foto: Gentileza Poder Judicial

Y cuestionó: "Cuando escuchó que Elías hizo un ronquido extraño en la madrugada del 12 de julio, ¿le avisó a Rolando como dijo o fue a ver si su plan siguiera el curso como lo había planeado?".

►TE PUEDE INTERESAR: Presunta envenenadora de Guaymallén: la mamá del niño que murió cree que "ella le hizo algo"

Respecto a la muerte de Rolando, Guzzo alegó: "Dijo que era una relación normal, pero después trató de sembrar que era una mala persona y celoso, que le usaba el celular, sus cuentas y que le faltaba plata. ¿Por qué no cambiaba las contraseñas? Dijo que le hackearon la cuenta para comprar etilenglicol, y también confesó que era ella la que le revisaba el celular a él porque le escribían muchas mujeres".

El día 7 de febrero Rolando comenzó a estar mal. La empleada Claudia Cortéz estaba en la casa cuando vio que Karen Oviedo le sirvió un vaso de agua y le echó un chorro de algo que estaba en una botella transparente. "Escuchó a Karen insistirle que se tomara las gotas, y que la respuesta de Rolando era: 'No quiero tomar porque todo lo que me das me cae mal'. A pesar de eso, Karen recién lo llevó a la Clínica a las 23. Seguía dejando que hiciera efecto lo que sabía que iba a ser irreversible".

Además, Guzzo cuestionó que nunca le dijo a los médicos que podría haber ingerido etilenglicol, ya que en su celular salían búsquedas de intoxicación con ese líquido refrigerante y también qué tratamientos existían.

envenenadora de guaymallen karen oviedo 2.jpg Karen Oviedo gesticulaba mientras escuchaba los alegatos de los fiscales.

"Más allá del repaso, entendemos que está probado, más allá de toda duda razonable, que Karen con plena intención ideó los homicidios y los llevó acabo sin levantar sospecha, puso en marcha el plan, compró el etilenglicol, lo escondió, lo suministro y después se deshizo de las botellas. No puso en marcha ninguna acción de salvamento para las víctimas", señaló.

Por su parte, la fiscal Claudia Ríos indicó: "Se probó que Karen Oviedo mató a Elías y a Rolando a través de un procedimiento insidioso, oculto y engañoso, de una manera que las víctimas no sabían lo que les daba".

►TE PUEDE INTERESAR: Aseguraron que la presunta envenenadora de Guaymallén tiene escasa repercusión emocional

Mencionó los informes que mostraron que en mayo del 2019 había hecho la compra de etilenglicol por Mercado Libre, pero luego canceló la misma, hasta que la concretó el 2 de julio. "En la causa de Rolando Aquino también hubo compras de etilenglicol el 28 de enero, una botella de 500 ml. y otra compra el 3 de febrero".

Los médicos y especialistas explicaron, y coincidieron, en los efectos de este refrigerante de autos causa a una persona que solo tome 30 ml., menos que un sorbo. "Y los médicos ofrecidos por la defensa coincidieron en esto. Todos coincidieron con la misma causa de muerte, la ingesta de etilenglicol puro".

angel aquino karen oviedo.jpg Todos los testigos aseguraron que la relación de Elías Aquino era muy buena con su papá Rolando.

Por todo esto, le pidió al jurado que lograran un "veredicto por unanimidad por la muerte de Elias, con la acusación de homicidio agravado por procedimiento insidioso, y por Rolando Aquino, que no solo fue homicidio agravado por procedimiento insidioso, sino que hay otro agravante que es por el vínculo. Solo así harán justicia por Rolando y por Elías".

La querellante Claudia Vélez, quien representa a Javier Aquino, el hijo de 15 años de Rolando, sostuvo: "Karen Oviedo planeó y mató a Rolando del mismo modo que lo hizo con Elías. Llevaban casi 7 años que convivían en familia, en una relación de confianza, tenían un vínculo del cual Karen se aprovechó para engañarlo y faltar a la confianza de él para darle de beber etilenglicol. Él nunca sospechó, repentinamente se enfermó y en menos de 48 horas falleció".

rolando angel aquino envenenadora de guaymallen karen oviedo 2.jpg Elías Aquino murió cuando tenía 9 años, el 12 de julio de 2019.

Dijo que Rolando entró a la Clínica en muy mal estado de salud "y no encontraron el tratamiento adecuado. No pudieron hacerlo porque ella mintió y oculto la información que impidió el accionar de los médicos".

►TE PUEDE INTERESAR: Aseguraron que la presunta envenenadora de Guaymallén propuso cremar los cuerpos de las víctimas

"Los días 8 y 9 quién usó su celular", cuando hubo búsquedas en Google sobre envenenamiento por etilenglicol, posibles tratamientos y cómo eliminar el historial de búsqueda. "Dijo que había sido su empleada porque había declarado en su contra, entonces seguro fue ella"

envenenadora de guaymallen karen oviedo 4.jpg Karen Oviedo, de 32 años, esta acusada por envenenar y matar a un nene de 9 años, y luego a su pareja.

"Karen Oviedo ya había logrado quitarle la vida a Elías y con éxito porque no se había sospechado de ella, con una aparente impunidad, y quiso repetir este procedimiento de manera insidiosa. Pero no lo pudo ocultar a los médicos y especialistas. Los síntomas a las dos víctimas iban a llegar a una conclusión certera de esta sustancia etilenglicol", expresó Vélez y reiteró el pedido de los fiscales de un veredicto unánime de culpabilidad para condenar a la presunta envenenadora de Guaymallén.

"No hay pruebas, son deducciones"

Luis Torres, abogado defensor de Karen Oviedo, cuestionó que no tiene nada que ver la personalidad de una persona para cometer o no un delito. "Una persona puede ser excelente y cometer un delito o al revés. No tendría que haber muerto ninguno, pero ¿de ahí a que ella sea la autora? No se probó ni se va a poder probar".

Y cuestionó: "¿Dónde está la prueba material y objetiva que diga que ella los envenenó? Cuando falleció Aquino hicieron el allanamiento en la casa de Guaymallén y no encontraron nada. Tiene que probarse, sino no hay delito".

luis torres karen oviedo envenenadora de guaymallen.jpg A pesar de equivocarse el nombre de su defendida, aseguró que Karen Oviedo es inocente. Foto: Gentileza Poder Judicial

Además, apeló a un golpe bajo para el jurado: "Karen tiene dos hijas de 7 y 9 años, y si ella es injustamente condenada, esas chicas no la ven más. Tiene que haber pruebas para sentenciar a una persona a una condena tan severa, y para esta defensa no se probó el delito. No pueden responder en base a deducciones. No hay pruebas, solo son deducciones".

►TE PUEDE INTERESAR: Retratos de la presunta "envenenadora de Guaymallén", la mujer de la que habla el país

"¿Cuál era el móvil o intención de ella de matarlo? Simplemente podría haberle dicho no te quiero más, le armaba las valijas y lo echaba. ¿Y qué interés podía tener en matar al nene y seguir en pareja con Aquino?", agregó.

Y terminó: "El veredicto no es obligación que sea unánime, cada uno lo que ustedes deben expresar lo que piensan estén o no de acuerdo", e insistió con la inocencia de la mujer de 32 años.