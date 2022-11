Aseguraron que la presunta envenenadora de Guaymallén propuso cremar los cuerpos de las víctimas

►TE PUEDE INTERESAR: Presunta envenenadora de Guaymallén: la mamá del niño que murió cree que "ella le hizo algo"

El fiscal jefe Fernando Guzzo se encargó de hacer las preguntas, y le consultó si ella había sugerido a Rolando Aquino que cremara a su hijo Elías luego de su muerte en julio 2019, a lo que Karen respondió que nunca había dicho eso debido a que a ella no le correspondía.

Karen aseguró que hizo preguntas en Google para saber qué era ese producto llamado etilenglicol, que Rolando había comprado y luego se desencadenó todo: "Cuando llegó la caja me dijo que no la tocara, y al rato salió de la casa y se llevó todo".

Su coartada fue que, en la tarde del 6 de febrero de 2022 cuando Rolando comenzó a sentirse mal, ella estaba en un centro de belleza y luego fue al gimnasio. Después llegó a su casa y lo encontró vomitando por lo que lo llevó a la Clínica Santa María, donde fue internado.

El fiscal Guzzo le detalló que el día 6 de febrero hubo búsquedas desde el celular de ella sobre "cuál es el veneno más letal". Y el día 7, cuando su pareja ya estaba internada, buscó "envenenamiento por etilenglicol", el día 8 googleó "tratamiento por intoxicación", y el día 9, cuando ya Rolando había fallecido buscó sobre políticas de privacidad y cómo eliminar las búsquedas.

►TE PUEDE INTERESAR: Retratos de la presunta "envenenadora de Guaymallén", la mujer de la que habla el país

El testimonio de la mamá de Elías Aquino

angel aquino elian aquino.jpg Elías Aquino tenía 9 años.

Soledad Guardia es la mamá de Elías Aquino, quien murió el 12 de julio del 2019. Fue la primera en declarar y relató ante los 12 miembros del jurado las desgarradoras últimas horas que vivió su hijo en terapia intensiva del Hospital Notti, donde lo había llevado su papá, Rolando Aquino, alrededor de las 6 de aquel día.

Murió luego de 12 horas de estar internado, en las cuales los médicos trataron de descubrir qué le pasaba al niño, ya que había ingresado en coma e inconsciente. La mamá de Elías detalló que los médicos les ofrecieron hacer una autopsia para saber qué le había causado ese cuadro tan repentino y letal a un niño que era plenamente sano, pero decidieron no hacerlo para "no maltratar más su cuerpo y que se fuera con Dios como él lo había traído al mundo".

La causa de muerte que dieron los médicos fue una falla multiorgánica por trombosis de senos venoso, pero nunca pudieron saber qué le causó ese cuadro letal.

En ese momento tan duro, Soledad contó: "Rolando me dijo que había hablado con la flaca, como le decía a Karen, y que ella le había dicho que era mejor cremar a Elías para tenerlo una semana cada uno. Pero a mí no me pareció correcto porque yo quería llevarle flores y poder llorarlo". Y así fue como el niño fue enterrado en un parque de descanso, donde generalmente los domingos ella y Rolando solían cruzarse.

►TE PUEDE INTERESAR: Tensión en la vía pública: una mujer amenazó con arrojar a su bebé desde el techo de su auto

Los padres de Elías jamás habían pensado que alguien podía haberle hecho algo. Soledad sostuvo que le llamaba la atención que siempre que regresaba de la casa de su padre, el niño tenía mucho sueño y mucho hambre, pero a pesar de eso, no se le había cruzado la idea que le dieran algo de tomar.

La madre de Elías, reveló también, que cuando se encontraba con Rolando en el cementerio, él le contaba que Karen era muy celosa y que hasta dormían en camas separadas.

La segunda posible víctima de la presunta envenenadora de Guaymallén

karen oviedo envenenadora de guaymallen 2.jpg Karen Oviedo y su abogado Luis Torres. Foto: Gentileza Poder Judicial

Carolina Chávez es la primera ex pareja de Rolando Aquino, con quien tuvo un hijo llamado Javier, que hoy tiene 15 años. Contó que, a pesar de que no se conocían en persona y nunca antes habían hablado, Karen la llamó en la madrugada del 8 de febrero para avisarle que Rolando estaba descompuesto y había quedado internado en la Clínica Santa María, de Capital.

Cuando se encontraron al día siguiente para que Carolina fuera a la clínica a cuidar a Rolando, sostuvo que Karen le contó que creía que se había tomado unas pastillas que estaban en su casa, y que quizás eso le había hecho mal. Además, aprovechó para pedirle que la ayudara a desbloquear el celular de él, ya que sospechaba que hablaba con otra mujer. Pero la madre de su primer hijo se negó a hacerlo.

Cuando llegaron a la clínica, entró Karen y a ella no la dejaron pasar. "Cuando salió lloraba y decía: 'Se nos fue, se nos fue'. Primero no le creí, hacía unos días nada más que nos habíamos visto, estaba bien, era un hombre sano, hacía deporte. Un hombre de seguridad de la clínica no me dejaba entrar hasta que me autorizó y lo vi, parecía dormido. Hablé con el médico, le pregunté qué había pasado, y me dijo que había entrado dormido y se fue dormido. Nunca reaccionó a nada a todo lo que le dieron para contrarrestar una supuesta toma de medicamentos, como había dicho Karen".

"Luego de hablar con el médico salí tranquila y fui directo a una secretaria a la que le pedí que quería hacer una denuncia, porque esto era todo muy raro. Nos llevaron a Karen y a mí a una sala aparte, y ahí traté de conversar con ella para saber qué había pasado. Me dijo que compraron un jarabe para unas manchas que él tenía en la piel, pero cuando le pedí en frasco para saber qué era me dijo que la empleada lo había tirado".

Pero una vez más, Karen habría intentado hacer lo mismo que con Elías: "Me dijo que se quería ir, que me hiciera cargo de todo, que su familia iba a pagar todo, y que hacía un tiempo ella había hablado con Rolando y él le había expresado que cuando muriera quería ser cremado. Además, de esa manera podían tener sus cenizas una semana cada uno de los familiares".

Otras declaraciones claves

En el segundo día del debate contra Karen Oviedo, declaró Ivana Marinelli, quien es médica pediatra de terapia intensiva del Hospital Notti. Ella detalló cómo fue el gravísimo cuadro con el que entró Elías Aquino, de 9 años, cómo empeoró su salud en las 12 horas que estuvo allí y cómo fue su muerte.

Aseguró que todo tratamiento que le aplicaron no dio resultado, y cada minuto que pasaba algún órgano comenzaba a fallar. Pasadas las 17 del 12 de julio de 2019 entró en paro cardiorrespiratorio, le hicieron reanimación durante 50 minutos con Rolando presente en todo momento, hasta que a las 18.15 declararon su muerte.

Sostuvo: "El cuadro de Elías era compatible con una intoxicación por etilenglicol, que primero produce como una sensación de borrachera, luego un trastorno de consciencia que puede llegar hasta el coma, seguido de fallas en los órganos, hasta la muerte".

"Solo con 20 o 30 mililitros de etilenglicol es suficiente para causar la muerte de una persona. Esa medida representa a dos tapitas de jarabe", señaló la médica.

A pesar de la gravedad con que la ingresó Elías al Notti, Marinelli aseguró que existen tratamientos específicos si hubiesen sabido que había tomado alguna sustancia tóxica, ya que es común en los niños, y posiblemente su cuadro se hubiese revertido.

También dio su testimonio Marcela Godoy, médica legal que trabaja para el Ministerio Público Fiscal, quien explicó todo lo que pasó según el análisis de la historia clínica de Elías, ya que nunca se realizó una autopsia, y concluyó que el cuadro del nene era compatible con la ingesta de etilenglicol.