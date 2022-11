Comenzó el juicio a la presunta envenenadora de Guaymallén por la muerte de su pareja y el hijo de él

►TE PUEDE INTERESAR: Qué es el etilenglicol: el líquido que usó la supuesta envenenadora de Guaymallén

Este hecho, desencadenó en otra investigación, la de la muerte de Elías Aquino, de 9 años, hijo de Rolando, quien falleciò repentinamente cuando comenzaban las vacaciones de invierno de 2019. Los médicos lo atendieron durante las horas que estuvo en el Hospital Notti, pero no pudieron saber con certeza qué le pasó. En este caso no hubo autopsia, pero por las historias clínicas, los síntomas de padre e hijo antes de morir fueron los mismos.

angel aquino karen oviedo.jpg Rolando Álgel Aquino, murió en febrero con 37 años, y su hijo Elías tenía 9 años cuando murió en julio del 2019.

Rolando Aquino murió el 9 de febrero de este 2022 en la Clínica Santa María. Dos días antes, el 7 de febrero, Karen Oviedo, pareja de Aquino lo llevó a la clínica debido a que estaba en muy mal estado de salud. Ante las preguntas de los médicos para saber qué tratamiento darle, ella aseguró que solo le había dado de tomar un medicamento para las manchas en la piel y nada más.

El cuadro de salud del hombre de 37 años se agravó cada día más, hasta que terminó con su muerte. Los médicos nunca pudieron determinar de qué había enfermado, pero la autopsia reveló que había sido una falla multiorgánica debido a la ingesta de etilenglicol, un refrigerante para autos.

Angel Aquino, Karen Oviedo y Elias Aquino.jpg Karen y Rolando estaban a punto de cumplir 7 años de pareja cuando el hombre murió en febrero de este año.

Cuando se conoció la muerte del hombre, allegados y familiares de la víctima comentaron que su hijo había muerto dos años antes de una manera similar, con síntomas parecidos y repentinamente, por lo que la fiscal de Homicidios Claudia Ríos pidió la historia clínica del niño y comenzó otra investigación.

Allí surgió que Elías había tenido una muerte muy extraña y rápida, de la que nunca se pudo saber con exactitud lo que le pasó.

Acusada por la muerte de Elías Aquino

El fiscal jefe de Homicidios, Fernando Guzzo, comenzó con los alegatos de apertura en la mañana de este lunes. En este juicio por jurado él se dedicará a demostrar que Karen Oviedo fue la autora material de la muerte de Elías, de 9 años. "Asesinato insidiosamente", lo llamó el fiscal ante los miembros del jurado.

fernando guzzo karen oviedo envenenadora de guaymallen.jpg El fiscal jefe de Homicidios, Fernando Guzzo, indicó que en el debate demostrará que Karen Oviedo mató a Elías Aquino, de 9 años.

"Elías Aquino era un niño sano y feliz, como cualquier niño. El 5 de julio de 2019 había decidido quedarse en lo de su papá para pasar las vacaciones de invierno. Rolando vivía en la calle Manuel A. Sáez 4173 de Guaymallén. Querían hacer todas las cosas juntos. Tenían planeado ir a la montaña, jugar con la nieve e ir al cine para ver Toy Story 3. Pero no se pudo concretar porque, Karen Oviedo la tarde del 11 de julio le dio algo de tomar a Elías y eso que le dio tenía etilenglicol, una sustancia tóxica y letal, que es insípida, incolora e inolora. Por eso quien la consume no levanta ningún tipo de sospecha", comenzó el fiscal Guzzo su alegato.

Dijo que el viernes 12 de julio Rolando se levantó como todos los días para ir a trabajar, pero antes de irse pasaba por la cama de su hijo para darle un beso. "Ahí se dio cuenta de que Elías no estaba bien, que le costaba mucho respirar y no reaccionaba. Se fue directo al Hospital Notti donde entró a las 6.45 en muy mal estado general, dificultad respiratoria y trastorno de consciencia".

angel aquino elian aquino.jpg Elías pasaba las vacaciones de invierno del 2019 junto a su papá, cuando un día se enfermó y murió en el Hospital Notti a las pocas horas.

Relató que los médicos comenzaron a preguntar qué pudo haber ingerido, y hasta llegaron a creer que podría haber sido alguna droga que estuviese en la casa de su padre, y sospecharon de un posible caso de maltrato infantil. "El cuadro se agravaba y todo lo que hicieron los médicos no daba resultado. A las 18.17 falleció en el Notti por un fallo multiorgánico. Fue tal la toxicidad que los médicos no pudieron hacer nada", sostuvo el fiscal jefe de Homicidios.

Como su muerte fue tan dudosa, los médicos le sugirieron a los padres realizar una autopsia, pero la mamá y la abuela de Elías no quisieron maltratar más el cuerpo del nene y no quisieron hacerla. Además, porque no había sospechas de nada, no pensaron jamás que alguien podría hacerle semejante daño.

karen oviedo envenenadora de guaymallen 2.jpg Karen Oviedo, junto a su abogado Luis Torres, lloró en el primer día del juicio en su contra, acusada se envenenar a su pareja y al hijo de este.

Guzzo aseguró: "Las dos muertes fueron causadas y generadas de la misma manera. Ambos podrían haberse salvado si se contaba con la información de lo que habían consumido ambas víctimas", lo que no pasó, ya que para el fiscal Karen Oviedo ocultó la información para así cometer el crimen.

Acusada por la muerte de Rolando Aquino

La fiscal de Homicidios Claudia Ríos comenzó su alegato en referencia a la muerte de la pareja de Karen Oviedo. "Vamos a probar por testimonios que el día 7 de febrero de 2022, entre las 17 y las 19 en el domicilio que convivían Karen Oviedo y Rolando Aquino, en forma insidiosa, oculta, engañosa, ella le dio un vaso de agua con etilenglicol haciéndole creer a Rolando que le daba una medicación para las manchas de la piel".

claudia rios karen oviedo envenenadora de guaymallen.jpg La fiscal de Homicidios Claudia Ríos detalló los hechos que comprometen a Karen Oviedo como la asesina de su pareja y su hijo.

Después de la ingesta, el hombre de 37 años "empezó con vómitos, con trastorno de consciencia y esto obligó a Karen a trasladarlo a la Clínica Santa María, donde Rolando Aquino estuvo dos días de manera grave y el 9 de febrero falleció".

"Claudia Cortez, empleada doméstica, estuvo el 7 de febrero en la casa de la pareja y va a contar en el juicio lo que percibió, escuchó y vio ella ese día", señaló Ríos.

El médico que lo atendió le preguntó a Karen Oviedo qué había ingerido, "y ella le dijo que le había dado una medicación para la piel, y eso llevó un tratamiento no adecuado para lo que había ingerido y murió".

angel aquino y karen oviedo.jpg Rolando Aquino tomó en un vaso algo que creyó que era un medicamento para las manchas de la piel que le dio su pareja Karen Oviedo, pero que al parecer era etilenglicol.

Ríos también hizo referencia a lo que encontraron en el celular de Karen, las búsquedas en Google sobre cómo matar a alguien y qué veneno utilizar para no dejar rastros, antes, durante y el mismo día del fallecimiento de Rolando. Además de la compra de etilenglicol por Mercado Libre en las dos acusaciones.

"Karen mató a su pareja Rolando Aquino de un modo oculto, insidiosa, engañosa, haciéndole ingerir un vaso de agua con etilenglicol haciéndole creer que era para las manchas de su piel", concluyó Ríos.

Quién era Rolando Aquino

Claudia Vélez, querellante en representación de Javier Aquino, el hijo de 15 años de Rolando, dio detalles de quién era el hombre de 37 años. "Le decían afectuosamente Roly sus allegados. Era el mayor de 7 hermanos, era una buena persona y de trabajo. Comenzó a los 14 años en galpones de ajo, en la feria y en la construcción. Tuvo a su primer hijo, Javier, que hoy tiene 15 años, y luego a Elías, de 9 años. Amaba mucho a sus hijos, era un padre presente, no convivía con ellos, pero los crió junto a sus madres".

claudia velezkaren oviedo envenenadora de guaymallen.jpg Claudia Vélez es la querellante de Javier Aquino, de 15 años, el hijo mayor de Rolando.

Vélez sostuvo que Rolando "era completamente sano, salía a caminar, a correr, iba al gimnasio, y era parte de un equipo de fútbol americano llamado Los Leones, quienes luego de su muerte organizaron un torneo que llevó su nombre, donde lo destacaron por su bondad, y aseguraron que era una persona respetuosa y predispuesto para los demás".

"Karen, para causarle la muerte, compró el líquido, y se aprovechó de la confianza, de la relación de pareja, le mintió y le aseguró que era un medicamento para las manchas en la piel. Planeó matarlos a ambos", cerró la abogada querellante.

"Karen no es la autora"

Luis Torres, el abogado defensor de Karen Oviedo, dio un difícil y confuso alegato, pero pintó una realidad totalmente diferente a la planteada por los fiscales y la querellante. "Parecería que se tratara de demonizar a la acusada y santificar las figuras de las víctimas y esto no es así. Los hechos no ocurrieron así, sino de una manera muy diferente y me voy a basar en las pruebas para demostrarlo".

luis torres karen oviedo envenenadora de guaymallen.jpg Luis Torres, defensor de Karen Oviedo, aseguró que Aquino manipulaba y vivía de la mujer de 32 años.

"Karen no es la autora de los hechos que se le imputan. Ambos murieron por la ingesta de etilenglicol, pero vamos a probar que Karen no les dio el veneno", aseguró Torres.

Dijo que Aquino manipulaba todo el tiempo el celular de Karen: "Le manejaba el teléfono y todas las informaciones porque era un hombre muy celoso, no era un hombre muy trabajador y demás. La casa era de Karen, los dos vehículos que tenían eran de Karen, el negocio era de Karen Oviedo. Aquino no solo no puso un solo peso, sino que llegó para vivir a Karen, y ella ayudaba lo ayudaba a él y a su familia".

Torres sostuvo que luego de la muerte de Aquino es que descubrieron las búsquedas en Google sobre cómo envenenar a una persona y las compras de etilenglicol por Mercado Libre: "Mi clienta no manipuló el teléfono. A ella le faltaba plata, ella tenía cuentas bancarias y él no tenía. Con la plata de ella se había comprado el refrigerante para autos y zapatillas, entre otras cosas".

karen oviedo envenenadora de guaymallen 3.jpg Karen Oviedo decidió declarar y contar, según ella, cómo fueron los hechos.

Además, planteó un interrogante: "Si dos años antes ella hubiese utilizado la sustancia para matar al niño, ¿para qué dos años después va a introducirse en Google y va a buscar lo que ya sabía? Si ella fue la autora del primer hecho, ¿por qué volvería a preguntar para qué sirve o qué es ese veneno? Es un absurdo pensar que mi clienta fue la autora de los dos asesinatos".