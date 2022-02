Allegados de la presunta envenenadora de Guaymallén la acusan que también mató al hijo de su pareja

angel aquino elian aquino.jpg Elián tenía 9 años cuando murió el 12 de julio de 2019 por una auneurisma.

Contaron que el hijo de Ángel había muerto hacía casi 3 años, y que creían que ella había tenido algo que ver con el destino del pequeño.

Elián murió el 12 de julio de 2019, cuando tenía apenas 9 años, luego de sufrir una aneurisma. Eso fue lo que indicaron los médicos que fue la causa de muerte, y que al parecer ya había tenido algunos problemas de salud antes del fatal desenlace. Al tener un diagnóstico conciso, se acotan las posibilidades para los pesquisas.

Desde la muerte del nene, Ángel continuó con su vida con un profundo dolor que lo arrastró a un cuadro de depresión.

Las sospechas

Tras la muerte de Ángel Aquino, de 35 años, ocurrida el 8 de febrero pasado en la Clínica Privada de Godoy Cruz, comenzaron a dudar de Karen. Ante la noticia del fallecimiento de su pareja notaron que reaccionó con una frialdad poco habitual ante este tipo de noticias. A eso se le sumaron las inconsistencias en sus dichos sobre un medicamento que habrían tomado los dos por un problema en la piel.

Cuando le pidieron que entregara ese frasco para analizarlo, dijo que su empleada lo habría tirado. Sin perder tiempo, pero como algo de rutina, los investigadores fueron a hablar con esa mujer, pero allí cambó todo el panorama de la causa.

angel aquino y karen oviedo 2.jpg Ángel Aquino jamás imaginó que su compañera de vida lo envenenaba con un jugo de naranjas.

La empleada reveló que ella nunca tiró ningún frasco y que antes de la muerte de Ángel escuchó como él le decía que no quería tomar más ese medicamento. "Todo lo que me das me cae mal", habría expresado el hombre cuando Karen le daba un jugo de naranjas con unas gotas de un remedio para unas manchas en la piel.

Otras personas cercanas indicaron a los investigadores que era habitual que Karen "dopara" a su pareja para salir en las noches.

Luego de pasar dos días muy descompuesto y con vómitos, el lunes 7 de febrero la mujer lo llevó a la Clínica, donde ingresó muy mal, al día siguiente murió.

Las búsquedas en Google

Tras la declaración de la empleada, familiares de la víctima y otros allegados, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, realizó un allanamiento en la casa de la pareja. Allí se secuestraron varios elementos, incluido el celular de la sospechosa.

Ese fue otro elemento clave en la causa. Al revisar el contenido, parecía todo normal, hasta que se fijaron en los últimos movimientos en el navegador. Karen había escrito: "Cuál es el veneno más letal" y "cómo eliminar el historial de búsqueda", lo que complicó aún más la situación de la mujer de 31 años, quien tiene dos hijas.

angel aquino y karen oviedo 3.jpg Ángel y Karen cumplían 7 años de relación el 21 de febrero.

Todavía se esperan los resultados finales de la necropsia, pero se cree que la mujer utilizó un refrigerante para autos en un jugo de naranjas para envenenar a su marido.

La imputación

Karen Oviedo, de 31 años, fue imputada por homicidio agravado por el vínculo y por envenenamiento el jueves de la semana pasada y fue directo al penal, donde deberá esperar la prisión preventiva si la justicia así lo considera.

De ser mantenida la acusación, la mujer iría a un juicio por jurados y arriesga una pena de prisión perpetua.

¿Qué es el etilenglicol?

Es un líquido espeso, sin color ni olor, pero con un sabor dulce. Está presente en diversos productos de uso doméstico, pero sobre todo es un componente del refrigerante utilizado para vehículos. Con solo cuatro cucharadas de este producto se puede provocar la muerte de una persona adulta.

Los síntomas poco después de ingerir el etilenglicol pueden ser vómitos, hiperventilación, disfunción cardiovascular e insuficiencia renal aguda, entre otros. Y estos habrían sido lo que le pasó a Aquino antes de ser internado.

Se sospecha que Karen le dio etilenglicol en jugo de naranjas y que él lo tomó con toda la confianza, sin pensar que en realidad era envenenado por su compañera de vida.

La vida en redes sociales

Faltaban pocos días para que la pareja cumpliera 7 años juntos. La fecha era el 21 de febrero, según mensajes de aniversario que el mismo Ángel Aquino posteó para esa fecha del 2021, en su sexto aniversario.

En el perfil de ella, al lado de su nombre Karen Oviedo escribió: "Ángel sos mi vida". Además de fotos de los dos juntos, donde se los ve felices, con mucho amor.

angel aquino y karen oviedo 4.jpg "Ángel sos mi vida", dice el Facebook de la envenenadora de Guaymallén.

En el muro de Facebook de él, además de muchas imágenes con Karen y las hijas de ella, predominan las fotos de su hijo Elián desde antes de su muerte, el 12 de julio del 2019, y también después. En esas publicaciones él expresaba el orgullo que sentía por su hijo, lo que hacían juntos y las cosas que compartían, desde una comida, un paseo y hasta un sentimiento por el fútbol.