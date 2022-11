Presunta envenenadora de Guaymallén: la mamá del niño que murió cree que "ella le hizo algo"

También dijo la mujer que "cuando el padre de Elías falleció entré en estado de shock, pero cuando pasó el tiempo se me vino a la cabeza que ella le hizo algo porque Elías era un niño muy sano, no tenía ninguna enfermedad".

Soledad señaló que !"yo no tuve trato con ella porque era muy celosa. Por eso para evitar problemas no le hablaba a Rolando. Y ella tenía celos también de mi hijo porque cuando el padre se lo llevaba le dedicaba mucho tiempo a Elías: lo llevaba al cine, a comer..."

Repasó también que "una vez me encontré con él y le pregunté si no sospechaba que ella le había hecho algo al nene, pero él me dijo que no, que no creía en eso".

También dijo Soledad que "cuando Elías falleció me dijeron que fue una trombosis cerebral. Yo confié siempre en el padre y de ella no sospechaba. Pero cuando el papá falleció todo coincidía: los mismos síntomas, el mismo veneno...".

Karen Oviedo está afrontando un juicio por jurado por la muerte de su pareja, Rolando Ángel Aquino, ocurrida en febrero de este año. La autopsia de la víctima reveló que en su organismo tenía etilenglicol un líquido refrigerante para autos de sabor dulce, indoloro e incoloro y letal para los humanos.

La causa destapó un hecho ocurrido en julio de 2019, cuando Elías Aquino, de 9 años, murió tras enfermarse repentinamente. Ella está acusada de envenenar a los dos con refrigerante para autos.

