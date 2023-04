La muerte de una mujer, el caso que terminó en condena a dos abogados a pagar casi $50 millones

TERESA DAY.jpg Teresa Day, jueza de la Suprema Corte de Justicia, en su despacho. Fotos: Martín Pravata

El expediente en cuestión lleva el número 13-05364542-3 y la resolución tiene 63 carillas. En la etapa inicial, los letrados del Estado provincial, de la Fiscalía de Estado y de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia, y los demandados Peralta, Casas y Krochick desestimaron la acusación y ofrecieron pruebas.

Al final, le pidieron a la Corte que rechace las actuaciones y condene a los abogados a pagar los honorarios de los siete letrados que intervinieron en el proceso. La suma fijada por la Corte llegó a $49,1 millones.

La demanda por $78 millones que interpusieron los abogados

Representado por los abogados Carlos Lombardi y Carolina Jacky, Carlos Alfredo Villarruel reclamó una indemnización en concepto de daño extrapatrimonial por $78 millones en nombre de la hija y de la nieta, que es menor de edad y no puede ser nombrada por razones legales.

Responsabilizó a los demandados por la muerte de Cintia, ocurrida el 27 de junio de 2019, porque, según la demanda, "tuvo íntima relación" con la decisión de la Justicia de apartar a la niña de su lado y entregársela al papá y concederle la guarda.

"Falta de controles y de seguimiento frente a un contexto de violencia de género de parte de la ex pareja y padre de su hija, y de violencia institucional de parte del Estado y la Justicia y sus instituciones", reprochó el Villarruel a los demandados, a través de los abogados Lombardi y Jacky.

imagen.png Carlos Lombardi, abogado.

imagen.png La abogada Carolina Jacky.

La muerte de Cintia Villarruel se produjo, según la primera investigación -a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios-, por asfixia por ahorcamiento. Suicidio y caso cerrado.

Así fue al principio, porque la familia de la mujer planteó la posibilidad de una "inducción al suicidio". El caso pasó a la Unidad Fiscal de Delitos Correccionales, donde aun se tramita.

La extraordinaria imposición de costas del proceso a los abogados

Días atrás, la situación de Lombardi y Jacky se convirtió en noticia por lo extraordinaria de la cifra que la Suprema Corte de Justicia les impuso a pagar en concepto de costas del proceso. Históricamente, nunca antes había ocurrido algo similar en los tribunales de Mendoza.

Consultados por Diario UNO, los letrados fueron cautelosos a la hora de responder pero anticiparon que seguirán adelante con la demanda de Carlos Villarruel contra el Gobierno de Mendoza, dos jueces del fuero de Familia y el funcionario del OAL Godoy Cruz.

Del futuro resultado de esa apelación, a mediano plazo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante recurso extraordinario federal o recurso de Queja, dependerá si finalmente deberán pagar o no la millonaria suma de dinero por costas.

Qué dijo la Suprema Corte del caso Cintia Villarruel

"El padre de la señora Villarruel no estaría legitimado para reclamar por el daño no patrimonial que habría sufrido la señora Villarruel, por no ser el damnificado directo. Tampoco tendría legitimación para reclamar por el daño eventualmente sufrido por la niña a raíz de las transgresiones que denuncia, por no ser damnificado directo ni haberse invocado ni demostrado ser su representante legal" "El padre de la señora Villarruel no estaría legitimado para reclamar por el daño no patrimonial que habría sufrido la señora Villarruel, por no ser el damnificado directo. Tampoco tendría legitimación para reclamar por el daño eventualmente sufrido por la niña a raíz de las transgresiones que denuncia, por no ser damnificado directo ni haberse invocado ni demostrado ser su representante legal"

"No se observa que la jueza Peralta haya incumplido con su deber de actuar con diligencia y en resguardo de los derechos constitucionalmente protegidos" "No se observa que la jueza Peralta haya incumplido con su deber de actuar con diligencia y en resguardo de los derechos constitucionalmente protegidos"

"En las causas en las que intervino el juez Krochik no se advierte que hayan mediado irregularidades, dilaciones, errores o transgresiones a las normas de fondo o adjetivas que pudieren comprometer la responsabilidad del Estado" "En las causas en las que intervino el juez Krochik no se advierte que hayan mediado irregularidades, dilaciones, errores o transgresiones a las normas de fondo o adjetivas que pudieren comprometer la responsabilidad del Estado"

"Tampoco se advierten transgresiones a la Ley 26.485; en especial, la invocada por el accionante al demandar violencia institucional, como aquélla realizada por los funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley" "Tampoco se advierten transgresiones a la Ley 26.485; en especial, la invocada por el accionante al demandar violencia institucional, como aquélla realizada por los funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley"

"Tal como surge del relato efectuado, no se detectan acciones u omisiones que hayan retardado, obstaculizado o impedido que la señora Villarruel ejerciera sus derechos" "Tal como surge del relato efectuado, no se detectan acciones u omisiones que hayan retardado, obstaculizado o impedido que la señora Villarruel ejerciera sus derechos"

Qué dijo la Corte de los abogados que deben pagar casi $50 millones

"Los demandados han solicitado al contestar la demanda que las costas sean impuestas en forma solidaria con los profesionales del actor (Jacky y Lombardi en nombre de Carlos Villarruel), ante la temeridad evidenciada en el monto de la demanda que no reconoce antecedente jurisprudencial alguno, por tratarse de una pretensión irrazonable que muestra que la dirección técnica adoleció de errores científicos inexcusables, notorio desconocimiento del derecho y falta de probidad" "Los demandados han solicitado al contestar la demanda que las costas sean impuestas en forma solidaria con los profesionales del actor (Jacky y Lombardi en nombre de Carlos Villarruel), ante la temeridad evidenciada en el monto de la demanda que no reconoce antecedente jurisprudencial alguno, por tratarse de una pretensión irrazonable que muestra que la dirección técnica adoleció de errores científicos inexcusables, notorio desconocimiento del derecho y falta de probidad"

"Los letrados (Carolina Jacky y Carlos Lombardi) que representaron y patrocinaron al accionante no acompañaron con la demanda la prueba necesaria para acreditar la legitimación del señor Villarruel, omisión que debió ser suplida por este Tribunal, ya que la partida de nacimiento que acredita que el accionante era padre de la fallecida señora Villarruel se encontraba agregada en uno de los expedientes traídos como prueba" "Los letrados (Carolina Jacky y Carlos Lombardi) que representaron y patrocinaron al accionante no acompañaron con la demanda la prueba necesaria para acreditar la legitimación del señor Villarruel, omisión que debió ser suplida por este Tribunal, ya que la partida de nacimiento que acredita que el accionante era padre de la fallecida señora Villarruel se encontraba agregada en uno de los expedientes traídos como prueba"

"Tampoco se encargaron de señalar con precisión cuáles eran las actuaciones u omisiones judiciales o administrativas que habrían transgredido el ordenamiento jurídico, conforme al criterio inveterado de la Corte nacional y de esta Sala que exige esa individualización cuando se denuncia falta en el servicio" "Tampoco se encargaron de señalar con precisión cuáles eran las actuaciones u omisiones judiciales o administrativas que habrían transgredido el ordenamiento jurídico, conforme al criterio inveterado de la Corte nacional y de esta Sala que exige esa individualización cuando se denuncia falta en el servicio"

"Tampoco se ocuparon de ofrecer prueba idónea tendiente a demostrar el factor de atribución necesario para la configuración de la responsabilidad atribuida a magistrados y funcionarios" "Tampoco se ocuparon de ofrecer prueba idónea tendiente a demostrar el factor de atribución necesario para la configuración de la responsabilidad atribuida a magistrados y funcionarios"

"Aun cuando el daño extrapatrimonial entraña un especial problema de cuantificación, en la demanda no se explica en modo alguno cómo se arriba a la suma reclamada ($ 78.000.000), la que, además, se aleja de todos los precedentes jurisprudenciales en los que se reconoce indemnización por la muerte de un hijo" "Aun cuando el daño extrapatrimonial entraña un especial problema de cuantificación, en la demanda no se explica en modo alguno cómo se arriba a la suma reclamada ($ 78.000.000), la que, además, se aleja de todos los precedentes jurisprudenciales en los que se reconoce indemnización por la muerte de un hijo"

"Corresponde la imposición de costas en forma solidaria a los letrados del actor, debiendo además remitirse los antecedentes al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, a fin de que investigue la conducta de los profesionales con relación al cumplimiento de los deberes impuestos por el Código de Ética profesional" "Corresponde la imposición de costas en forma solidaria a los letrados del actor, debiendo además remitirse los antecedentes al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, a fin de que investigue la conducta de los profesionales con relación al cumplimiento de los deberes impuestos por el Código de Ética profesional"

