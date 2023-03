Dos abogados perdieron un juicio y la Suprema Corte decidió que deben pagar casi $50 millones

Los magistrados rechazaron la demanda por daño extrapatrimonial contra el Estado provincial, un operador de OAL (Órganos Administrativos Locales) y dos jueces de Familia por $78 millones que fue presentada por la familia de una víctima de violencia de género que se quitó la vida.

Y dispusieron que los abogados paguen $49.140.000 de honorarios de los otros siete letrados que intervinieron en el proceso judicial.

"Aun cuando el daño extrapatrimonial entraña un especial problema de cuantificación, en la demanda no se explica en modo alguno cómo se arriba a la suma reclamada ($ 78.000.000), la que, además, se aleja de todos los precedentes jurisprudenciales en los que se reconoce indemnización por la muerte de un hijo" "Aun cuando el daño extrapatrimonial entraña un especial problema de cuantificación, en la demanda no se explica en modo alguno cómo se arriba a la suma reclamada ($ 78.000.000), la que, además, se aleja de todos los precedentes jurisprudenciales en los que se reconoce indemnización por la muerte de un hijo"

Mencionó la Sala I antecedentes locales, nacionales e internacionales para demostrar "lo exorbitante" de la indemnización reclamada y al día de la sentencia -28 de marzo- calculó que al tipo de cambio oficial sería de U$S 364.571.

► TE PUEDE INTERESAR: El ex subsecretario Alejandro Jofré fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso por abuso sexual

Los abogados aseguraron que apelarán la sentencia

Carlos Lombardi y Carolina Jacky dijeron este mediodía a Diario UNO que apelarán la sentencia a través de un Recurso Extraordinario o de Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Carlos Lombardi. El abogado Carlos Lombardi.

"Mantenemos nuestra postura: el Estado de Mendoza incumple con obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino" "Mantenemos nuestra postura: el Estado de Mendoza incumple con obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino"

"Esto implica un largo camino hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación" "Esto implica un largo camino hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación"

"La muerte de Cintia Villarrruel ocurrió en contexto de violencia de género" "La muerte de Cintia Villarrruel ocurrió en contexto de violencia de género"

"Sin conocer aun porqué la Corte consideró exorbitante el monto de la indemnización reclamado, esos $78 millones son de aquella época: hoy ese dinero tiene mucho menos valor por la inflación" "Sin conocer aun porqué la Corte consideró exorbitante el monto de la indemnización reclamado, esos $78 millones son de aquella época: hoy ese dinero tiene mucho menos valor por la inflación"

Abogada Carolina Jacky. Carolina Jacky, abogada.

Qué dijo la Suprema Corte de Justicia

"Del pormenorizado análisis de los expedientes judiciales en los que intervinieron los magistrados Marisa Peralta y Marcos Krochik, la responsabilidad del Estado por error judicial no podría ser declarada, en tanto no se configura el presupuesto ineludible requerido para condenar al Estado a indemnizar" "Del pormenorizado análisis de los expedientes judiciales en los que intervinieron los magistrados Marisa Peralta y Marcos Krochik, la responsabilidad del Estado por error judicial no podría ser declarada, en tanto no se configura el presupuesto ineludible requerido para condenar al Estado a indemnizar"

"No surge que ninguna decisión judicial haya sido declarada ilegítima; tampoco se advierte que de la actividad judicial desplegada se justifique una declaración de nulidad de lo actuado por los magistrados, por lo que no cabe ingresar en los demás presupuestos de la responsabilidad en este ámbito" "No surge que ninguna decisión judicial haya sido declarada ilegítima; tampoco se advierte que de la actividad judicial desplegada se justifique una declaración de nulidad de lo actuado por los magistrados, por lo que no cabe ingresar en los demás presupuestos de la responsabilidad en este ámbito"

► TE PUEDE INTERESAR: Ley Agustina: presentaron un proyecto para elevar a $37.800 las multas por acoso en bares y restoranes

La Corte llevó el caso al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados

El máximo tribunal envió esta sentencia al Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza para que el Tribunal de Ética de esa institución "investigue la conducta" de Lombardi y Jacky y verifique si cumplieron las pautas de conducta profesional vigentes.

En forma solidaria, ambos letrados deberán pagar casi $50 millones de honorarios a siete colegas, a quienes la Suprema Corte les liquidó sumas que van desde $2.340.000 hasta $14.040.000 teniendo en cuenta un porcentaje del dinero reclamado como indemnización.

La denuncia de violencia de género institucional fue contra el Estado provincial, Juan Manuel Casas -titular del OAL de Godoy Cruz- y los jueces de Familia Marcos Krochik y Marisa Peralta.

Los representantes de los demandados rechazaron la demanda y, al igual que la Fiscalía de Estado, solicitaron a la Corte que los abogados Lombardi y Jacky se hicieran cargo de las costas del proceso.

El origen del pleito: el caso de Cintia Villarruel

La demanda indicó que Cintia Villarruel se quitó la vida en 2019 debido a que la OAL de Godoy Cruz apartó a su hija y decidió que debía estar con el padre.

La intervención de los jueces de Familia mencionados también fue cuestionada por el padre de la víctima fatal, que tramitó la demanda judicial.

La Provincia rechazó el juicio bajo el argumento de que no se señaló el error en el proceso cuestionado. Y todos los demandados consideraron "exagerado e irreal" el monto de $78 millones reclamado por la familia Villarruel.

Dijo la Fiscalía de Estado: "Impugno el monto peticionado por abusivo y solicito que se impongan las costas al actor (demandante), y solidariamente a los profesionales que lo representan y patrocinan".

► TE PUEDE INTERESAR: Se levantó el paro de aeroportuarios que amenazaba con complicar la Semana Santa y en Mendoza hay alivio