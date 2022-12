La envenenadora de Guaymallén pasó de la casi impunidad a las evidencias que la condenaron

► TE PUEDE INTERESAR: La presunta envenenadora de Guaymallén: aseguraron que se trató "de un hecho aberrante, vil y macabro"

Quizo dar una imagen particular con un rosario colgando de su cuello, pero la mujer de 32 añosse mantuvo inmutable, inalterable e inconmovible cuando escuchó que el jurado la declaró culpable por la muerte de Elías Aquino y Rolando Aquino. Lo único que hizo fue murmurarle algo a su abogado defensor, Luis Torres. Luego, el juez Diego Lusverti hizo que se pusiera de pie para escuchar la sentencia en su contra, la cual es de nada más ni nada menos que de prisión perpetua, es decir, 35 años en prisión sin ningún tipo de beneficios como salidas transitorias. Esto tampoco hizo que Karen Oviedo se quebrara, a pesar de tener dos hijas de 7 y 9 años con quienes no podrá vivir el día a día ni verlas crecer.

envenenadora de guaymallen karen oviedo 9.jpg Inexpresiva. Así se vio a Karen Oviedo cuando la declararon culpable y la condenaron a prisión perpetua.

Todo comenzó el 9 de febrero de 2022, cuando Rolando Aquino, de 37 años, murió en la Clínica Santa María. Los médicos no pudieron saber qué le generó ese desenlace fatal en menos de 48 horas, y sospecharon que podría haberse intoxicado con alguna sustancia. Para Carolina Chávez, amiga desde la infancia de la víctima y ex pareja, también había algo raro y minutos después de la muerte del hombre hizo la denuncia, lo que llevó a conocer los secretos más oscuros de Karen Oviedo, una mujer de contextura pequeña, que no mide más de 1,60 metros, y muy flaca, de quien nadie podría haber sospechado los aberrantes crímenes que cometió.

Cuando Carolina y Karen todavía estaban en la clínica, la pareja de Rolando contó que él le había dicho que cuando muriera quería ser cremado, y ella adicionó que de esa manera podían tener la urna con sus cenizas una semana cada familiar que quisiera tenerlo. Pero la amiga desde los 7 años del hombre, desconocía este supuesto deseo de Aquino, por lo que se negó rotundamente a esta posibilidad.

Luego de eso, la Policía llegó a la clínica, donde le secuestraron el celular a Karen Oviedo, sin pensar que allí estaría la punta de una investigación que revelaría que dos años antes había cometido otro crimen impensado. También había asesinado a Elías, el hijo menor de Rolando, con quien tenía una relación única y con una gran conexión, lo que posiblemente le haya generado celos a la mujer, y por eso decidió "eliminarlo" de sus vidas.

angel aquino karen oviedo.jpg Elías Aquino, de 9 años, y su papá Rolando fueron envenenados y asesinados por Karen Oviedo, pareja del hombre.

El celular de la envenenadora de Guyamallén

Cuando los especialistas tecnológicos se metieron en el teléfono de la sospechosa, algo les llamó inmediatamente la atención. Se trataba de búsquedas en Google que decían: "¿Cuál es el veneno más letal? Envenenamiento por etilenglicol. 5 venenos más mortales. Son 15 minutos y dejas de respirar. Tratamiento de las intoxicaciones por etilenglicol", entre otras búsquedas similares.

envenenadora de guaymallen karen oviedo 3.jpg Las búsquedas en Google que fueron encontradas en el celular de Karen Oviedo, la envenenadora de Guaymallén.

envenenadora de guaymallen karen oviedo 4.jpg

envenenadora de guaymallen karen oviedo 7.jpg Karen Oviedo intentó borrar el historial de búsqueda de Google para borrar los elementos que podían incriminarla.

A raíz de eso, en la aplicación de Mercado Libre hallaron una tremenda conexión que respondía varias dudas de los pesquisas. Había comprado etilenglicol puro, que es un refrigerante para autos incoloro, inodoro y con un sabor algo dulce. Hizo dos compras, una el 28 de enero de este año, y otra más el 3 de febrero.

envenenadora de guaymallen karen oviedo 5.jpg Así encontraron las compras de etilenglicol en Mercado Libre hechas con todos los datos de Karen Oviedo.

Mientras, los investigadores recibieron el resultado de la autopsia, la cual reveló que Rolando Aquino había muerto tras haber ingerido etilenglicol. Eso fue lo que encontraron en su cuerpo, y los tremendos daños que había provocado en el hígado, riñones y corazón, lo que finalmente le causó la muerte por una falla multiorgánica que lo llevó a un paro cardíaco.

Karen Oviedo quedó detenida en el penal de mujeres, mientras se avanzaba con la investigación y la fiscal de Homicidios Claudia Ríos recababa más pruebas para llevarla a juicio.

rolando angel aquino envenenadora de guaymallen karen oviedo.jpg Karen Oviedo y Rolando Aquino cumplían 7 años juntos en febrero, unos días después de la muerte del hombre.

La muerte de Elías, de 9 años

Poco después de conocerse por qué y cómo había muerto el hombre de 37 años, quien llevaba 7 años junto a Karen, se puso en duda la extraña y repentina muerte de Elías Aquino, hijo de Rolando y Soledad Guardia.

Tenía 9 años cuando el 12 de julio de 2019 fue internado inconsciente en el Hospital Notti. Rolando lo fue a saludar poco después de las 6 de la mañana, antes de irse a trabajar. El nene pasaba la primera de sus vacaciones de invierno junto a su papá, quien le había prometido que lo iba a llevar a jugar con la nieve y también al cine para ver Toy Story 3. Pero nada de eso ocurrió.

rolando angel aquino envenenadora de guaymallen karen oviedo 2.jpg Elías Aquino tenía 9 años cuando murió repentinamente en julio de 2019.

Ese mismo día, 12 horas después de haber sido internado, y tras 50 minutos de reanimación frente a la mirada de su papá, Elías falleció. La causa de muerte fue por una falla multiorgánica causada por una trombosis de senos venosa, pero no sabían qué había provocado ese desenlace. Los médicos quisieron saberlo y les ofrecieron a sus padres hacer una autopsia, pero la mamá y la abuela del nene se negaron, ya que no querían dañar más su cuerpo y que se fuera con Dios así. Además, jamás sospecharon que la causa fuese otra que la naturaleza misma.

En esa oportunidad, Rolando le comentó a Soledad que Karen había pensado que lo mejor era cremar a Elías, y así tener sus cenizas una semana cada uno, pero la mamá de la víctima tampoco aceptó esa sugerencia.

Dos muertes iguales y una envenenadora

Luego de la muerte de Rolando, y al enterarse de que dos años antes su hijo había muerto de una manera extraña, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos comenzó a indagar sobre ese hecho y mandó a secuestrar la historia clínica del niño en el Hospital Notti, además de tomarles declaración a los médicos que lo habían atendido.

Luego de un análisis exhaustivo, peritos forenses indicaron que se descartaron posibles causas orgánicas y metabólicas del cuadro que sufría Elías, y por el daño que se fue generando en su organismo, determinaron que sufrió los efectos de haber ingerido etilenglicol, el mismo diagnóstico de su padre.

angel aquino y karen oviedo.jpg Rolando Aquino jamás sospechó que su pareja, Karen Oviedo, había envenenado y matado a su hijo con etilenglicol.

Para la Fiscalía fue evidente que Karen Oviedo se creyó impune, ya que luego de envenenar a Elías y haber causado su muerte, nunca nadie sospechó de ella. Y fue en sus brazos en los que Rolando se refugió cuando vivió el momento más doloroso de su vida, como es la pérdida de un hijo.

Así fue como también encontraron en el celular de la imputada que en el 2019 había comprado etilenglicol. Los especialistas que declararon en el juicio, indicaron que desde mayo a julio había hacho la compra de la sustancia, pero luego la cancelaba. Hasta que el 2 de julio la hizo efectiva. Compró la sustancia, la recibió y se estima que la usó para dársela de tomar al niño y eliminó el resto para no dejar rastros.

envenenadora de guaymallen karen oviedo.jpg Karen Oviedo había comprado y cancelado pedidos de etilenglicol por Mercado Libre entre mayo y julio de 2019.

Justo a los días de recibir la compra, y cuando Elías pasaba una semana en su casa, fue cuando de un día para el otro se enfermó y murió. Algo que no se podía entender ya que era un niño completamente sano.

envenenadora de guaymallen karen oviedo 6.jpg Las compras de etilenglicol que concretó Karen Oviedo en 2019 y en 2022 por Mercado Libre.

La personalidad de la envenenadora de Guaymallén

El médico psiquiatra José Profili fue uno de los que participaron en la pericia para conocer cómo es la personalidad de Karen Oviedo. En el debate declaró que la mujer está en su juicio y que "distingue lo que está bien de lo que está mal", por lo que comprende la criminalidad de los actos y no está alienada de la realidad.

Sostuvo que, en base a la entrevista que le realizaron, "tiene contradicciones, oculta información, está centrada en sí misma para dar una imagen virtuosa y positiva y así ocultar su actitud negativa hacia los demás, con desconfianza y hostilidad muy controlada".

envenenadora de guaymallen karen oviedo 3.jpg En los alegatos de cierre, Karen Oviedo se agarraba la cara al escuchar los argumentos en su contra por parte de la Fiscalía de Homicidios.

"Cuando no consigue lo que quiere se frustra, tiene escasa tolerancia a la frustración, y después de eso viene el enojo, la agresión, aparecen situaciones de venganza y desconfianza que es lo que lleva a una persona a ser celosa, cuando no recibe del otro lo que ella espera", detalló el psquiatra.

Y agregó que tiene una personalidad "inestable para mantener vínculos, y en cualquier relación intrapersonal demuestra frialdad, se toma arbitrariedades sobre el otro, y también descalifica al otro. Responde de forma rígida y caprichosa. Es dominante sobre el otro".