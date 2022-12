► TE PUEDE INTERESAR: Retratos de la presunta "envenenadora de Guaymallén", la mujer de la que habla el país

karen-oviedo-sentencia-02.jpg Momento en que la Envenenadora de Guaymallén abandona la sala del juzgado, tras ser sentenciada a prisión perpetua.

La llamada envenenadora de Guaymallén causó la muerte de su pareja Rolando Aquino, en febrero de este año, causada por la ingesta de etilenglicol, un refrigerante para autos. Dos años antes, Elías Aquino, hijo de Rolando, había muerto de una manera muy similar, y raíz de la muerte del padre se abrió una investigación que concluyó con que los dos habían ingerido etilenglicol por los síntomas que desarrollaron y por cómo murieron.

"Teníamos muchas pruebas, y también todo el estudio de los médicos, y esto es importante porque nadie dudó de esta causa de muerte, ni siquiera el médico de parte (de la defensa)", Claudia Ríos, fiscal de instrucción "Teníamos muchas pruebas, y también todo el estudio de los médicos, y esto es importante porque nadie dudó de esta causa de muerte, ni siquiera el médico de parte (de la defensa)", Claudia Ríos, fiscal de instrucción

Karen Oviedo asesinó insidiosamente a Rolando Aquino y a su hijo Elías", aseguró horas antes el fiscal jefe de Homicidios, Fernando Guzzo, mirando a los ojos a los 12 miembros del jurado que debía decidir si la acusada envenenó y mató a su pareja y al hijo de él.

Por su parte, Luis Torres, defensor de la mujer de 32 años, había sostenido que "no se pudo probar si ella fue la autora, ni se va a poder probar". Finalmente, este jueves el jurado popular dio su veredicto de culpabilidad, y el juez dictó la sentencia de prisión perpetua para Karen Oviedo.

La conformidad de la fiscalía

Luego de leerse la sentencia que determinó la condena de Oviedo, la movilera de Radio NIhuil Soledad Segade entrevistó a la fiscal Claudia Ríos, quien demostró la satisfacción del deber cumplido en esta causa por el aporte de las pruebas.

"Nosotros, junto al doctor Guzzo, hemos exhibido y mostrado todas las pruebas, no solamente de los testigos, que fueron los médicos tratantes, ya sea en la causa de Rolando Aquino, que si bien fue donde saltó la causa de Elías Aquino. No solamente aportamos la declaración del doctor Calderón, que fue quien atendió a Rolando Aquino en la clínica Santa María. También estuvo la declaración de Cecilia Herrera, la persona que realizó la necropsia; e inclusive valoramos la intervención del médico de parte de la defensa, que no estuvo en ningún desacuerdo", dijo Ríos.

Luego aportó detalles sobre el comportamiento de Oviedo para tapar su culpabilidad: “En su derecho de defenderse les dio diferentes versiones a distintas personas. Primero dijo que eran pastillas que ella tomaba para el estrés, que era ácido kójico, al personal policial le dijo que era ácido láctico. Si realmente se hubiese sabido cuál era la ingesta, la persona se hubiera salvado, y esto es lo más grave. Esto lo entendió el jurado", destacó la doctora Ríos.

