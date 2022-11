El fiscal del caso Bento: "No hay conspiración, hay una causa con 29 imputados y 100 testigos"

Cuando el caso llevaba unos meses desde su génesis, trascendió una conversación que tuvo uno de los abogados acusados de ser uno de los organizadores de la banda criminal donde decía que quería quitarle la vida a Dante Vega. Desde entonces, se establecieron mecanismos de protección. "El tema de usar chaleco antibalas fue fuerte para mí y para mi familia. Todavía sigo con medidas de protección. Han sido meses intensos".

La teoría defensiva de Walter Bento es que la causa fue un armado por cuestiones políticas y orquestado por el fiscal por una vieja enemistad que mantienen desde cuando disputaron el cargo de juez federal. Frente a esos argumentos, Vega respondió que "el problema que tiene Bento es el expediente y las pruebas que no logra refutarlas. Por eso instala temas ajenos. Se cae por sí mismo pensar en una conspiración cuando han intervenido 17 magistrados de cuatro jurisdicciones y en tres instancias distintas. Me ha recusado 6 veces y siempre me han confirmado. No existe una conspiración, lo que existe es una causa con 50 cuerpos, 29 imputados, 100 testigos y una enorme cantidad de pruebas".

Las pruebas

Dante Vega se refirió a algunas de las evidencias que tiene la causa. Una de las más importantes es la relación entre Walter Bento y su supuesta mano derecha, Diego Aliaga, un ex contrabandista que fue asesinado a mediados de 2020. "La relación entre ellos está demostrada por 9 cursos probatorios. Entre ellos, las 256 llamadas que tienen entre ambos y que Bento nunca explicó ni explicará", manifestó.

Según la acusación, los sobornos "a veces eran de 250 mil dólares y otras de 500 mil dólares por tres personas. Las cifras que se manejan son escalofriantes. De ahí viene el tema de los bienes personales que tiene su familia y no puede justificar. Estamos hablando de una casa fastuosa de 600 metros cuadrados cubiertos con pileta, quincho, cava, gimnasio; 7 departamentos, 8 locales comerciales, vehículos de alta gama. Y especialmente los viajes al exterior".

Respecto a ese último punto, el fiscal federal puntualizó que "Estados Unidos era el destino favorito" del juez y que en un período de 11 años tiene registrados 900 días afuera del país. "De hecho ante el Consejo de la Magistratura dijo que los viajes los pagaba en efectivo. Eso es una forma clásica de lavar dinero. También sospechamos que en Estados Unidos hay movimientos de dinero de Walter Bento y estamos esperando que nos manden datos de ese país", advirtió.

Resta esperar que el expediente se ventile en un juicio oral y público que "muy probablemente" se desarrolle el año que viene, según vaticinó Dante Vega. Ante la consulta sobre si Walter Bento podría llegar detenido a esa instancia contestó que "no depende de nosotros. Si fuera así, ya estaría preso porque hemos pedido 5 veces la prisión preventiva. Es un trámite del Consejo de la Magistratura que están trabajando con sus tiempos. Pero si los organizadores de la banda criminal están en la cárcel, también debería estarlo el líder".

Walter Bento Consejo de la Magistratura.jpg Walter Bento se defendió en el Consejo de la Magistratura.

Coimas en Mendoza

A mediados de 2020 el supuesto empresario Diego Aliaga estuvo desaparecido y luego fue encontrado asesinado. Más allá de la conmoción por su crimen, comenzó a levantarse el rumor de que el hombre tenía contactos para sacar a presos de contrabando y narcotráfico en la Justicia Federal. A fines de ese año, un sospechoso de financiar una narcobanda fue detenido y en su teléfono celular se encontraron conversaciones que alimentaron esa hipótesis.

El fiscal federal Dante Vega estuvo siguiendo la pista hasta que decidió ordenar allanamientos, detenciones e imputaciones que se concretaron el 5 de mayo de 2021. Entre los sospechosos se encontraba el juez federal Walter Bento, su esposa Marta Boiza y un puñado de abogados.

Un mes después la causa tuvo una segunda ola de imputaciones que incluyó a miembros de la Policía de Mendoza. En tanto que a mediados de diciembre el juez fue imputado por tres casos más de coimas en Mendoza, que incluyeron la detención del abogado Chato Álvarez y la formalización de otros sospechosos.

En líneas generales, la pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarias o la libertad. Aliaga habría sido la mano derecha del magistrado y junto a un grupo de abogados coordinaban las tareas en la presunta banda. La investigación también tiene imputado al juez y a su esposa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.