Testigo en la causa de las coimas: "Fui amenazada para declarar a favor de Walter Bento"

En una entrevista la mujer aseguró que "fui conminada bajo amenaza para declarar cosas sobre el caso Bento y a que involucre a más de cinco hombres como personas que estaban cometiendo violaciones de la ley". "Me refiero a hombres del fuero judicial, personas desconocida para mí, para mi familia y mi entorno afectivo", agregó.

La declaración mediática de Paloma León coincide con la versión que aportó ante el fiscal de la causa, Dante Vega. En su relato judicial manifestó que quien fuera su abogado, Jaime Alba -uno de los procesados por las coimas-, le dijo que "declarara que había escuchado a uno de los presos en la causa Bento que le contaba a un penitenciario que había recibido instrucciones de su defensor sobre cómo tenía que declarar en contra del juez. Si no lo hacía, no me iban a dejar en libertad".

Para el fiscal Vega, la banda que gestionaba las coimas en Mendoza apretó a presos de otros expedientes -entre ellos a Paloma León- para que inventen la versión de que la investigación fue orquestada.

Jaime Alba.jpg Jaime Alba, uno de los abogados procesados como parte de la banda que lideraría Walter Bento.

"A la Justicia Federal le vino ideal toda esta parafernalia para convertirme en parte de la monstruosa millonaria e inescrupulosa movida judicial. Estamos secuestrados por un entorno de Justicia corrupta de la provincia de Mendoza donde se mueven poderes muy absolutos y que manejan muchas esferas sociales. No dejo de temer por la seguridad de mi familia", aseveró la testigo.

Quién es Paloma León

Desde hace aproximadamente una década que Paloma León ha enfrentando distintas causas judiciales. Según su relato, han sido armadas por una organización que se dedica a la trata de personas y la han dejado como "el lobo malo" de la situación.

En el ámbito de la Justicia provincial, la mujer cumplió una condena por robo agravado y tentativa de homicidio simple. Además, debe afrontar un juicio por tentativa de extorsión y otra causa de robo.

Pero también está presa por disposición de la fiscal federal María Alejandra Obregón. De hecho, el 15 de septiembre pasado le rechazaron un pedido de excarcelación. En ese expediente está imputada por los delitos de trata de personas agravado y tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas, criminis causa y por mediar violencia de género. Arriesga una condena de 10 25 años de cárcel.

Todas las investigaciones en su contra han estado envueltas en la prostitución que ejercían otras mujeres transexuales, generalmente en las inmediaciones del Parque O'Higgins. Las víctimas relataron que eran extorsionadas y atacadas violentamente por Paloma León para sacarles dinero de los servicios sexuales. En algunos de los expedientes, las denunciantes luego cambiaron su versión y todo terminó en la nada.

imagen.png El caso Walter Bento, uno de los episodios impactantes del año en Mendoza.

Coimas en Mendoza

A mediados de 2020 el supuesto empresario Diego Aliaga estuvo desaparecido y luego fue encontrado asesinado. Más allá de la conmoción por su crimen, comenzó a levantarse el rumor de que el hombre tenía contactos para sacar a presos de contrabando y narcotráfico en la Justicia Federal. A fines de ese año, un sospechoso de financiar una narcobanda fue detenido y en su teléfono celular se encontraron conversaciones que alimentaron esa hipótesis.

El fiscal federal Dante Vega estuvo siguiendo la pista hasta que decidió ordenar allanamientos, detenciones e imputaciones que se concretaron el 5 de mayo pasado. Dentro de los sospechosos se encontraba el juez federal Walter Bento, su esposa Marta Boiza y un puñado de abogados.

Un mes después la causa tuvo una segunda ola de imputaciones que incluyó a miembros de la Policía de Mendoza. En tanto que a mediados de diciembre el juez fue imputado por tres casos más de coimas en Mendoza, que incluyeron la detención del abogado Chato Álvarez y la formalización de otros sospechosos.

En líneas generales, la pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarias o la libertad. Aliaga era mano derecha del magistrado y junto a un grupo de abogados coordinaban las tareas en la presunta banda. La investigación también tiene imputado al juez y a su esposa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.