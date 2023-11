El dato que aportó la novia de Diego Aliaga y que contradijo una versión de Walter Bento.

Hace dos meses, en las primeras jornadas del debate, el juez Walter Bento brindó su declaración y explicó la relación que mantenía con Diego Aliaga. El magistrado aseguró que lo conocía al hombre porque solía desfilar por los pasillos de Tribunales Federales -ya sea como testigo, denunciante o imputado en causas vinculadas al contrabando- y que luego esa relación se profundizó ya que se mudó al barrio Palmares, donde vive.

Si bien nunca se refirió a un vínculo de amistad, Bento admitió que Aliaga lo trataba de "Doctorazo" y que "me dijo que se dedicaba a la compra-venta de automotores, que se podía encargar de la venta de la camioneta y que no me iba a estafar. Fue hasta su domicilio, al rato apareció en mi casa con un papel de consignación que firmamos y se llevó la camioneta".