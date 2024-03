Caso Walter Bento: un informante policial ratificó que grabó a un abogado que habló de coimas

La vinculación de Diego Stuto con el caso Bento surge por la amistad que mantenía con Jaime Alba (51), uno de los abogados procesado como parte de la asociación ilícita que gestionaba los millonarios sobornos para mantener a presos. "Él vivía cerca de mi casa, a veces me llamaba, me venía y me exhibía fotos del celular de asados que compartía con personas de la policía y la Justicia", comenzó recordando el testigo.

No sólo eso sino que Jaime Alba fue su abogado defensor cuando enfrentó una causa penal por 15 casos de estafa en la compra-venta de vehículos por la cual terminó condenado a 3 años y medio de prisión. Pero cuando el caso contra Walter Bento estaba por explotar comenzó a perderse la confianza entre ambos hasta tal punto que, según dijo, se grababan mutuamente cuando se reunían.