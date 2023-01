Atenta a las últimas tendencias, Noelia Marzol siguió los pasos de famosas fashionistas como Tini, Emilia Mernes, entre otras y sorprendió con una mini-cinturón.

noelia mazol mini-cinturon.jpg Noelia Marzol se puso una mini-cinturón y la foto es ¡dinamita!.

La rubia se sacó fotos frente al espejo luciendo un modelo negro de cuerpo que combinó con un crop top y reveló que su marido no quiso fotografiarla con su explosivo atuendo.

"Siempre recordaré este look como el look que no quiso fotografiar @ramiroarias13 “, escribió divertida mientras que su esposo Ramiro Arias no se quedó callado. "Yo no hubiese podido sacar Yam buenas fotos amor", comentó así como otros usuarios que dejaron mensajes como "Vos tuviste dos hijos?", "Bomba", entre otros.

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Diste todo!": Se viralizan fotos de Alejandra Maglietti de fiesta en Punta y explota Instagram

Noelia Marzol causó sensación en bikini

Noelia Marzol mostró cómo luce a menos de cuatro semanas de haber dado a luz a su primer hija mujer. La flamante madre de Donatello y la recién nacida Alfonsina se sacó fotos desde la pileta y causó sensación.

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Qué pedazo de hembra": La foto de Rocío Guirao Díaz que reventó las playas de Miami

noelia marzol posparto 1.jpg Noelia Marzol subió foto en bikini después del nacimiento de su segundo bebé y no se puede creer.

Sin filtros ni photoshop, Noelia Marzol se sacó fotos desde la pileta y eligió una micro bikini negra para acentuar su espectacular figura y provocar toda una revolución entre sus seguidores que quedaron impactados con su lomazo.

"¿Qué haces mientras los nenes duermen? Nada.. me hago unas fotos tranqui y naturales en la pile", escribió Noelia Marzol divertida junto a las fotos que inmediatamente se llenó de elogios y comentario como "¿Cómo hacen para estar así?", "No se puede creer", "¡Que cuerpazo!", entre otros.

noelia marzol posparto 2.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Filtraron fotos de Amalia Granata en la playa y le dijeron de todo: "¡¿Qué le pasó en el cuerpo?!"

Locura por las fotos de Julieta Nair Calvo en las playas de Bariloche

Julieta Nair Calvo sigue revolucionando las redes sociales con su lomazo. La diosa que que hace poco cumplió 34 años eligió el sur argentino para sus vacaciones.

Acompañada por su marido y su pequeño hijo, Julieta Nair Calvo se instaló en Bariloche y disfrutó de sus impactantes paisajes.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Explotó Carlos Paz! Se viralizó una foto de Marcela Kloosterboer en micro-bikini animal print y la foto es brutal

Desde allí, Julieta Nair Calvo no tardó en presumir su espectacular figura sumándose a la tendencia del estampado batik con una micro-bikini estampada.

julieta nair calvo bikini bariloche.jpg Julieta Nair Calvo viajó a Bariloche y provocó un terremoto con su lomazo en micro-bikini.

Luciendo un abdomen tallado, Julieta Nair Calvo enloqueció a sus seguidores que no tardaron en llenarla de comentarios como "¿Enserio tuviste un hijo?", "¿Cómo hacen para estar así después de parir?", "No se puede creer", entre otros.

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Partís la tierra!": A Florencia Peña se le vio a través del vestido y la foto se viralizó en minutos

La foto de Julieta Nair Calvo en calcitas que arrasó con todo

Julieta Nair Calvo se sumó a la tendencia de las calzas deportivas. Al igual que famosas como la China Suárez, Cinthia Fernández, entre otras tops, Julieta Nair Calvo lució un conjunto deportivo que enloqueció a sus seguidores.

En esta oportunidad, Julieta Nair Calvo eligió el diseño creado por Lali Espósito y dejó a la vista su tonificadísima figura a pocos meses de haber dado a luz.

julieta nair calvo cazas.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Rocío Guirao Díaz tomó sol de espaldas mostrando su colaless y reventó la red