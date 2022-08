charlotte caniggia amazonas 1.jpg La explosiva foto de Charlotte Caniggia en el Amazonas.

Siempre fashionista, Charlotte Caniggia decidió ir por todo con su look a pesar del calor y la humedad que suele haber en esas zonas tropicales. La morocha loució un jumpsuit negro súper ajustado y los followers estallaron en comentarios.

"Si realmente amas la naturaleza, encontrarás la belleza en todas partes", escribió Charlotte junto a la imagen que recibió comentarios como "Mamita que no te vea Tarzán", "Diosa en la selva" y hasta comentarios de Alex Caniggia y Melody Luz que la llenaron de elogios.

charlotte caniggia amazonas 2.jpg

Charlotte Caniggia de fiesta con Ayelén Paleo

Charlotte Caniggia y Ayelén Paleo volvieron a reventar las redes sociales. La hija de Mariana Nannis y la ex vedette son amigas desde hace meses y no temen a la hora de derrochar sensualidad.

Una vez más, Charlotte Caniggia y Ayelén Paleo enloquecieron a sus followers con sus lomazos aunque esta vez fue una foto de su salida nocturna la que provocó delirio en las redes.

Las diosas salieron de fiesta y arrasaron con sus explosivos looks. Mientras que Charlotte Caniggia lució un vestido animal print súper ajustado, Ayelén Paleo optó por uno negro que acentuaba sus curvas a la perfección.

charlotte caniggia ayelen paleo fiesta.jpg Charlotte Caniggia y Ayelén Paleo salieron de fiesta.

"Mejor amiga", escribió Ayelén junto a la postal nocturna que inmediatamente se llenó de comentarios picantes como "dos potencias se saludan", "qué bombas", "bellas", entre otros aunque también hubo varios mensajes cuestionando sus operaciones estéticas.

Charlotte Caniggia la reina de Divas Play

El sitio para adultos Divas Play mostró en sus historias de Instagram una nueva foto de Charlotte Caniggia y expuso el motivo por el cual es una de las principales modelos de la plataforma,

En la imagen que difundió Divas Play, se la puede a apreciar a Charlotte Caniggia con un bikini de dos piezas de color blanco y una mirada muy seductora hacia la cámara.

No es la primera foto de Charlotte que el sitio difunde, aunque son todas muy cuidadas. En cambio, las que figuran dentro de Divas Play están censuradas y solamente se pueden ver suscribiéndose. Y no, no hay período de prueba gratis.

Charlotte caniggia, divas play.jpg

