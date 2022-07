Sin embargo, su imagen fue censurada por Instagram por lo que Silvina Luna tuvo que eliminarla de su cuenta aunque eso no la detuvo. La morocha decidió publicar una nueva foto para la que lució un body de cintas no apto para cardíacos.

silvina luna censurada.jpg Silvina Luna desafió la censura.

"¡La otra foto me la censuraron!! Ahí va esta", escribió Silvina Luna demostrando que no le tiene miedo a la censura y causando furor entre sus fans que no tardaron en llenarla de likes.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Virales! Las explosivas fotos de Martita Fort en Las Vegas

El último video de Silvina Luna en Divas Play

Al igual que famosas como Florencia Peña, Silvina Escudero, Cinthia Fernández y Charlotte Caniggia, entre otras, la modelo publica contenido no apto para cardíacos y esta vez no fue la excepción.

Tras algunas semanas alejada de los medios por su salud, Silvina Luna regresó por todo lo alto con un video en el que no se contuvo con su sensualidad.

Posando desde un sillón como Dios la trajo al mundo entre plumas , Silvina Luna se mostró más sexy y atrevida que nunca en Divas Play.

Embed

"¡Arrancando la semana con Tutti!!", escribió Silvina Luna junto al explosivo anticipo que en minutos se llenó de likes y comentarios de famosas como Adabel Guerrero que quedó impactada con la producción.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Viral! La foto más explícita de Luciana Salazar: "Si no te provoca..."

Divas Play filtró nueva foto de Silvina Luna

que en las últimas horas filtró una nueva foto de la ex Gran Hermano.

La plataforma de suscripción para conectar a creadores de contenidos con sus seguidores, compartió en las historias de su cuenta de Instagram una imagen de la actriz.

Si bien hace tiempo que Luna no comparte en sus redes contenido para el sitio de adultos, Divas Play lo hizo y se podría tomar como un anticipo de la nueva producción de la modelo argentina.

Silvina-Luna-Divas-Play.jpg El sitio para adultos subió a sus historias de Instagram una imagen de la modelo argentina.

Silvina, de 42 años, fue una de las más elegidas, entre sus colegas argentinas, por los suscriptores de Divas Play. De hecho, el gran salto lo dieron con Florencia Peña cuando compartieron una súper producción que levantó suspiro por todos lados.

Cuánto hay que pagar para ver a Silvina Luna en Divas Play

El servicio de Divas Play se puede contratar por tiempo indeterminado o hay ofertas por meses. En caso de que una persona quiera acceder a todos los contenidos por un mes, se debe abonar 15 dólares. Además, el sitio aclara que se agregará un costo de transacción de U$ 0.99.

Silvina-Luna-perfil-de-Divas-Play.jpg El perfil de Silvina en el sitio para adultos.

Divas Play está lleno de figuras argentinas

La disputa entre famosas argentinas en Divas Play es feroz. Cada vez son más las que se unen al sitio para adultos en busca de ingresos en dólares. Entre ellas se encuentran también Barby Silenzi, Cinthia Fernández, Mariana Diarco, Celeste Muriega, y Vanina Escudero son algunas de las presentes.