Romina Malaspina muestra su ultra piluso con el combo primaveral más audaz y paraliza la temporada.

Fanática del estilo aesthetic, Romina Malaspina eligió el piluso para complementar su conjunto de inspiración dosmilera compuesto por pantalones cargo ultra tiro bajo con bolsillos y crop top.

Como toda una it girl, Romina Malaspina eligió un crop top de lujo de escote strapless y recortes en el escote, otro de los must have de la primavera, y el resultado final cosechó una catarata de likes.

Romina Malaspina se suma al corpiñito a la vista

Romina Malaspina no solo se la jugó con su atuendo sino que incluso se animó a pasear por Buenos Aires llevándolo como toda una diosa fashionista presumiendo su street style.

La diosa eligió la tendencia furor de los corpiñitos ultra XXS eligiendo un diseño color negro que combinó con jeans de tiro bajo y un blazer negro extra large logrando la combinación perfecta.

romina malaspina corpiñito xxs.jfif Romina Malaspina se muestra en corpiñito ultra XXS y paraliza las calles con su look más audaz.

Días antes, Romina Malaspina se sumó al furor de los recortes y aberturas en la ropa, uno de los estilos infaltables de la temporada primavera verano 2023. Fiel a su estilo aesthetic, la diosa llevó un recorte extra large en un body negro ultra ajustado, dejando todo su underboob al descubierto.

romina malaspina underboob 3.jpg Con underboob al descubierto, Romina Malaspina se muestra con el recorte XL más audaz.

Romina Malaspina paraliza la primavera con sus looks

La top volvió a apostar por una de sus prendas favoritas: los pantalones de jeans con roturas y tiro ultra bajo.

Siempre sexy, Romina Malaspina no dudó en presumir su lomazo combinando sus jeans con una remerita crop estilo racer mega ceñida.

romina malaspina combo primaveral.jpg Romina Malaspina paraliza con su combo primaveral: pantaloncitos hots y mucha piel.

Dejando sus abdominales a la vista, Romina Malaspina enloqueció a sus fans y acompañó su posteo con un picante mensaje. "Baby perrear con otra y conmigo no es lo mismo".

Romina Malaspina impone tendencia

Tras haber sido eliminada del Bailando 2023, Romina Malaspina volvió con todo a sus trabajos como DJ y aprovechó la ocasión para causar sensación con su atuendo.

romina malaspina jean customizado.jpg Romina Malaspina deja ver su colaless con los pantaloncitos customizados y es tendencia.

Inviatada a musicalizar una fiesta multitudinaria, Romina Malaspina fue por todo luciendo los jeans customizados, que son furor entre las it girls.

Fanatica de la ropa interior a la vista, Romina Malaspina dejó ver su colaless blanca que combinó con buzito crop top al tono y el resultado fue un combo explosivo.

Romina Malaspina reina del hilo dental a la vista

Romina le hizo frente a su tristeza por su salida del Bailando 2023 y se mostró súper sexy con es estilo más atrevido.

Una vez más, Romina Malaspina eligió el furor de "la ropa interior a la vista" pero llevándola al extremo al hacerlo con un hilo dental de tiro alto súper finito.

romina malaspina hilo dental.jpg Romina Malaspina se muestra con el "hilo dental a la vista" tendencia.

Fanática de los jeans, la top dejó su hilo dental negro a la vista con unos pantalones tiro bajo y, para potenciar el efecto, los combinó con un crop top con aberturas y vuelos estilo westerncore.

Romina Malaspina arrasó con su triplete de tendencias

Una vez más, Romina Malaspina mostró cómo hacer para combinar tres estilos en uno: army, corpiñito a la vista y pantalones tiro bajo.

La participante del Bailando 2023 fue por todo el look que eligió para uno de sus shows como DJ marcando su lomazo con unas babuchas slouchy con estampado camuflado.

romina malaspina pantaloncitos army.jpg

Siguiendo los pasos de famosas como Sol Pérez, Pampita, Zaira Nara, entre otras, lo combinó con un corpiñito color nude, dejando a la vista su trabajadísimo abdomen. Campera bomber al tono cerraron su outfit ideal para copiar esta temporada.

Romina Malaspina cautivó con un combo sensual

Siempre sexy y fashionista, Romina marcó su cinturita con un corset negro ajustado al que le agregó mas sensualidad con osadas transparencias.

romina malaspina triplete.jpg Romina Malaspina lleva el triplete infaltable: mini, transparencias y más.

Para un toque más canchero, la diosa eligió lucirlo con una ultra mini de jean, otra de las prendas infaltables de la temporada primavera-verano y como cierre de oro un cinturón con tachas metalizadas como único accesorio.

Romina Malaspina a lo Sol Pérez con su outfit picante

Romina siguió los pasos de Sol Pérez y reventó la noche porteña con su look más canchero de tanga a la vista y corpiñito. La rubia asistió a la inauguración de un reconocido local de indumentaria y arrasó.

Hace algunas semanas, Sol Pérez revolucionó los portales cuando se viralizaron fotos donde se la vio paseando por su country con una combinación explosiva de corpiñito, culotte y pantalón de tiro mega bajo.

Ahora, Romina Malaspina fue invitada para presentarse como DJ a un exclusivo evento y repitió la fórmula elegida por Sol Pérez pero eligiendo un conjunto color negro ideal para un look sexy y canchero. aunque lo cierto es que fue su look el que se robó todas las miradas.

Súper diosa, Romina Malaspina la llevó en un conjunto de babucha de jean customizada, corpiñito y colaless con elástico sporty y como cierre perfecto zapatillas provocando una catarata de likes y elogios en su posteo.

Romina malaspina corpiñito 1.jpg Romina Malaspina hizo la gran Sol Pérez: corpiñito, hilo dental a la vista y más.

