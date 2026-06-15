¡Impactante! Andrea del Boca volvió a caerse en Gran Hermano y cortaron la transmisión

ANDREA DEL BOCA CAIDAA Andrea del Boca tuvoo un nuevo acidente en Gran Hermano.

En medio de la conmoción, se la escuchó cantar “¡No me vas a sacar, no me vas a sacar!“, en clara referencia a su disputa con Solange Abraham.

Andrea del Boca reveló su acuerdo secreto con la producción

Andrea habló por primera vez de su ausencia en los medios durante sus días afuera de la casa.

A diferencia del resto de los eliminados, Andrea del Boca no visitó ningún programa de televisión, incluso el debate conducido por Santiago del Moro, generando toda una ola de especulaciones.

Ahora, fue la misma Andrea del Boca quien en una conversación con sus compañeros expusó la razón de su silencio y prendió fuego a la producción de Gran Hermano 2026.

"Yo no estuve en programas en el afuera porque eso lo había consencuado con el Big. Estaba en limbo, yo iba a volver a entrar, entonces ir a todos los programas iba a ser como que había salido del juego", dijo y las redes estallaron.

¿Se pudrió todo entre Andrea del Boca y Santiago del Moro?

A diferencia de sus primeras semanas en la casa donde se vio a Santiago del Moro defendiendo a Andrea del Boca y dándole gran protagonismo en las galas, la relación en los últimos días se habría enfriado notablemente.

santiago andrea del boca ¿Santiago del Moro enojado con Andrea del Boca?

“Entraron ocho participantes desconocidos, cambió la casa completamente”, explicó Pía Shaw en SQP mientras analizaban lo sucedido. “Lo hace a favor del show y no como algo contra Andrea, porque en los últimos días tuvo que salir a explicar cosas de ella...Mantener una relación más fría hace que no se especule con un montón de cosas que no son ciertas”, siguió.

Por otra parte, el panelista Nicolás Peralta reveló que Santiago del Moro estaría indignado con Andrea del Boca por haber evitado dar entrevistas y visitar programas luego de su impactante salida del certamen.