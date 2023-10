Siempre sexy, Silvina Escudero apostó por las transparencias pero las llevó a otro nivel con un mini vestido con estampado animal print atigrado ultra revelador.

silvina escudero transparencias 2.jpg Silvina Escudero cumplió 40 y se la jugó: transparencias, culotte y más.

Como lo vienen haciendo varias famosas fashionistas como Pampita y Laurita Fernández, en otras, Silvina dejó ver su ropa interior y hasta estrenó un llamativo peinado con trenzas que se robaron todas las miradas.

Silvina Escudero fanática del Barbiecore

Silvina Escudero volvió a sumarse al Barbiecore y encendió la pantalla. La morocha fue invitada a LAM para participar como angelita y se robó todas las miradas.

silvina escudero barbiecore 1.jpg Silvina Escudero metió triplete Barbiecore y prendió fuego la pantalla.

La morocha fue por todo y llevó tres de los estilo furor del 2023 en un solo atuendo: el monocolor, el Barbiecore y el sastrero.

De lo más fashionista, Silvina Escudero lució como toda una Barbie con un conjunto sastrero de pantalón y chaleco color fucsia. Eligió una ponytail como peinado y estuvo hasta en el último detalle con stilettos del mismo tono de su traje.

Una vez más, Silvina siguió los pasos de famosas como Tini, Emiia Mernes y Alejandra Maglietti, entre otras, la top se sumó a la tendencia del "Barbiecore" luciendo como toda una muñeca de la vida real.

La top cautivó combinado un saco fucsia vibrante con unos jeans batik de todos colores y luciendo su impactante caballera negra. "Si tu día es gris…sos el responsable de ponerle color", escribió Silvina junto que fascinó a sus seguidores y a figuras como Barby Silenzi. "Tan potra mi amiga, bomba total (quiero tu pelo)", comentó divertida.

silvina escudero barbie 2.jpg Silvina Escudero se vistió como Barbie y sus pantaloncitos fueron mucho para Barby Silenzi.

Silvina Escudero cautivó con sus calzas

Silvina volvió a enloquecer a sus seguidores con sus postales en calzas. La morocha prendió fuego el domingo de Pascuas con su figura.

Como suele hacer, Silvina Escudero compartió con sus fans todos los detalles de su celebración de domingo y aprovechó para presumir su lomazo mostrando cómo le quedan las calzas.

silvina escudero pascuas calzas 2.jpg

Luciendo dos diseños diferentes y posando entre los árboles, Silvina eligió dos modelos súper ajustados marcando su tonificada figura a la perfección.

Ya sea llevando el modelo con estampado de flores bicolor o apostando por el conjunto negro de pies a cabeza, Silvina enloqueció a sus followers y arrasó Semana Santa.

silvina escudero calzas semana santa 1.jpg Silvina Escudero festejó Pascuas con sus calzas más apretadas y dinamitó el domingo.

Silvina Escudero arrasó desde el gym

Ahora, la morocha que es una fanática del fitness, la vida sana y los entrenamientos súper intensos aprovechó su visita al gimnasio para protagonizar una sesión fotográfica y presumir su figura.

silvina escudero gimnasio 1.jpg

Una vez más, Silvina Escudero demostró que sabe cómo resaltar su lomazo escultural luciendo un conjunto deportivo de calzas ajustadas y corpiño elástico al tono provocando cientos de elogios a su lomazo.

"Amo entrenar. Trato de hacerlo mínimo 3 veces por semana, si puedo más mejor y cuando no me da el tiempo menos. Pero que bien me hace sentir! Les pasa lo mismo?", escribió contando su rutina y preguntando la opinión de sus followers aunque fueron los comentarios llenos de halagos los que no tardaron en llegar.

silvina escudero gimnasio 2.jpg Explosión en las redes por las fotos de Silvina Escudero en calzas ultra marcadas.

