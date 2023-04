►TE PUEDE INTERESAR: Se viralizó una foto de Cathy Fulop en ropa interior transparente y reventó Instagram

Junto a otras panelistas del debate como Sol Pérez y Laura Ubfal, Analía Franchín dijo presente en la esperada final y se robó todas las miradas con el jumpsuit de encaje que eligió para la ocasión.

analia franchin jumpsuit gran hermano.jpg En jumpust demencial, a Analía Franchín se le transpatentó el hilo dental y fue mucho para Gran Hermano.

Analía se la jugó con un diseño negro súper ajustado que no solo marcaba su lomazo sino que incluso dejaba su ropa interior a la vista prendiendo fuego las redes sociales y enloqueciendo a sus seguidores que la llenaron de elogios.

Las tremendas fotos de Analía Francín sin filtro a sus 50 años

La panelista de A la Barbarossa, se tomó unas lujosas vacaciones de dos meses y recorrió las paradisíacas playas del sudeste asiático, entre otros destinos.

Desde allí, Analía aprovechó para mostrar su espectacular figura en traje de baño, y se la jugó con una selfie luciendo una enteriza de color azul con recortes combinada con una vicera y gafas de sol XL.

analia franchin enteriza 1.jpg

Posando al natural, Analía Franchín causó sensación en las redes y hasta bromeó con su elección. "No sabía si salir con la enteriza. Pero salí", escribió divertida junto al posteo que se llenó de comentarios de celebs como Yanina Latorre, Julieta Cardinali, entre otras.

Locura por las mejores fotos de Flavia Palmiero en traje de baño

Flavia Palmiero sigue demostrando que está más fabulosa y radiante que nunca. A sus 56 años la rubia no teme a la hora de mostrar su figura al natural publicando fotos sin retoques ni photoshop y esta vez no fue la excepción.

Siempre activa en las redes sociales, Flavia Palmiero sigue con la promoción de su marca de bikinis y trajes de baño y ahora ha sorprendido con una selección de sus enterizas favoritas.

flavia palmiero tigresa 2.jpg

Luciendo modelos animal prints, lisos y de colores vibrantes, Flavia Palmiero presumió su lomazo y acompañó su álbum con una importante reflexión. " Acá me tienen. Modelando y usándo el diseño Portofino. Es sexy y cómodo. Enterizos son un gran aliado para todo", comenzó.

"Uno busca verse bien y lo que favorece es liberarse de la crítica constante. Una cosa es no me gusta. Que sobre gustos no hay nada escrito. Y otra diferente es sentirse bajo la presión permanente de la mirada del otro. Lo que siento y creo que favorece es sentirse bien y ponerse lo que te guste. Eso le luce a todos", cerró junto al posteo que inmediatamente se llenó de eligos como "Espléndida", "Bomba muy sexy", "Estás hecha una tigresa", entre otros.

flavia palmiero tigrasa 1.jpg

