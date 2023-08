Como toda una influencer, Sabrina suele compartir con sus seguidores videos de las intensas rutinas y ejercicios que hace para mantener su espectacular lomazo aunque ahora fue por todo con una selfie.

sabrina rojas gym.jpg Se viraliza foto de Sabrina Rojas entrenando en corpiñito y el lomazo es dinamita.

Sentada, con pesas en la mano y un conjunto de corpiñito deportivo y joggineta, Sabrina Rojas no solo dejo a la vista su bronceado sino que arrasó con sus abdominales provocando un terremoto de reacciones entre sus followers.

Sabrina Rojas más sexy que nunca a los 43

Sabrina Rojas fue por todo posando en una micro-bikini color terracota que le quedaba a la perdección.

Además, la también actriz acompañó su imagen con una profunda reflexión sobre su presente y el paso de los años. "Hoy cumplo hermosos 43 años . Recuerdo cuando tenia 25 , 30 y me decían que a partir de los 40 se venía la mejor etapa . También veía en las revistas mujeres de 40 y pico diciendo , me siento mejor que nunca . Y la verdad hace tres años transito esta década y entiendo y vivo el porqué me dicen estas cosas", comenzó escribiendo.

sabrina rojas bikini 43.jpg Sabrina Rojas cumplió 43 años y la foto en micro-bikini es demencial.

"No pasa por cómo llegues físicamente, para nada ,pasa por lo recorrido , porque sos joven pero con otra madurez para disfrutar de todo ,vivís a pleno lo bueno y no te juzgas tanto por lo malo . La vida de nadie es perfecta , menos la mía .Pero a esta edad sentís que te comes el mundo y cada vez te importa menos lo qué pasa a tu alrededor, solo elegís. Elegís todo a conciencia de lo que queres y como . Estoy disfrutando mucho del amor, del amor en las mil maneras . Me amo como nunca antes lo hice y estoy orgullosa de mi", cerró feliz.

