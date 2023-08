De lo más sexy, Wanda Nara siguió los pasos de famosas como Emilia Mernes y Rocío Guirao Díaz y llevó una micro-bikini bicolor turquesa y naranja.

wanda nara bikini playa estambul 1.jpg Locura por las fotos de Wanda Nara tomando sol en las playas de Estambul.

"Enamórate de quien te coma y te mire, como yo a la pizza", escribió Wanda atrevida junto al álbum que ya lleva más de 200 mil likes y sigue aumentando.

Wanda Nara paraliza Turquía con sus bikinis

Instalada en una espectacular mansión con sus hijos, Wanda Nara está aprovechando el calor de Turquía para disfrutar de la pileta y presumir su figura.

wanda nara bikini estambul 1.jpg Wanda Nara se mostró sexy y atrevida como siempre.

Al llegar, la diosa arrancó con una selfie en micro bikini color negra desde la piscina, sin maquillaje y al natural. Ahora, Wanda subió la apuesta y compartió nuevas imágenes, esta vez posando de espaldas.

Luciendo un conjunto de ropa interior de hilo dental color rosa y corpiñito azul y sorprendió al acompañar las postales con un picante mensaje. "Sin mi no brilla la estrella", escribió audaz.

wanda nara hilo dental 1.jpg

Wanda Nara orgullosa de sus curvas

Wanda Nara arrasó con una selfie desde el gimnasio presumiendo orgullasamente sus curvas y hablando de su figura sin tapujos.

"Mi rollito de la izquierda me recuerda lo feliz que soy siendo la conductora de Masterchef #amocomer comer me hace feliz y entrenar te hace bien", escribió Wanda Nara recibiendo cientos de elogios y felcitaciones.

wanda nara rollitos 1.jpg En calzas fajadas, Wanda Nara mostró sus "rollitos" sin filtro.

El regreso de Wanda Nara a las redes

publicó una foto suya en su cuenta de Instagram, donde se la puede ver sonriente y sentada en un automóvil, en buenas condiciones de salud, sin ningún comunicado ni expresiones sobre lo que está viviendo, mientras se especula y se sigue opinando sobre su supuesta enfermedad.

"Buenos Aires. 18:17", fue lo único que escribió en el posteo que compartió con sus seguidores, que están atentos a su evolución y a la espera de saber un poco más sobre cómo atraviesa estos días.

Wanda-Nara-posteo-redes.jpg La historia que compartió Wanda Nara en su cuenta de Instagram.

El miércoles pasado por la noche, Wanda Nara se internó en el Sanatorio de Los Arcos por un fuerte dolor estomacal y trascendió que sus análisis no dieron bien.

El viernes por la mañana, Jorge Lanata contó que le constaba que la mediática tiene leucemia.

Wanda Nara rompió el silencio y habló de su salud

Tras varios días de silencio, la conductora de MasterChef usó sus redes sociales para contar lo que le pasa: "Buen día a todos, acá estoy después de unos días que necesité para mí, y quiero contarles un poco lo que pasó".

"El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien".

Posteo Wanda Nara.PNG Wanda Nara habló en sus redes sociales sobre su salud.

Asimismo, añadió: "El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios".

"Como toda mamá, intenté ocultarles a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio".

Y agregó: "Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos".

"Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos", agregó en su posteo, que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo, tanto de seguidores como de famosos y amigos.

Wanda-Nara-Martin-Fierro-Mauro-Icardi.jpg

Su marido, Mauro Icardi, se encuentra acompañándola, así como su madre, Nora Colosimo.

Por su parte, el ex delantero Maximiliano López, padre de sus tres hijos mayores, viajó al país para colaborar, así como Zaira Nara, que interrumpió sus vacaciones en Ibiza para estar junto a su familia.