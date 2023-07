La dura respuesta de Jorge Lanata a sus críticos por la salud de Wanda Nara

"Ahora, vale la pena profundizar un poco en el tema, preguntar, por ejemplo, cuál fue el daño que produje. Me encantaría que alguien lo explique porque ¿saben qué? Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen", manifestó Lanata, tras la andanada de críticas, incluso de allegados a Wanda Nara.

►TE PUEDE INTERESAR: Mauro Icardi le dedicó un emotivo posteo a Wanda Nara

Wanda-Nara.jpg

El descargo de Jorge Lanata por la salud de Wanda Nara

"Darlo a conocer, no es denunciarlas, al contario, lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien sufre la enfermedad. Y lo que me llamó más la atención fueron todos los que se golpearon el pecho, y estoy hablando de cierto periodismo de espectáculos que reaccionó indignado hablando de ética y de códigos profesionales", adujo Lanata.

El periodista también agregó sobre su cobertura de la salud de Wanda Nara: "Y es terrible porque son los mismos periodistas que a diario hablan de infidelidades de una pareja que tiene hijos menores, o que difunden falsas filiaciones o que exponen a hijos desequilibrados a exponer a sus padres. Sin embargo, se golpeaban el pecho".

►TE PUEDE INTERESAR: Wanda Nara: sorpresivo traslado, consultas y la llegada de Maxi López

jorge lanata, wanda nara, leucemia.webp

“Yo no espero moral de la televisión, realmente. Ahora, tampoco soporto que algunos se comporten como seminaristas, porque no lo son. Gente que ni siquiera considero periodistas me hablan de ética profesional. Mírense al espejo, vean los programas que hacen”, sumó Lanata y agregó: "Los que mean agua bendita, me acusan de transgredir. ¿En serio me lo dicen? ¿Es en serio? Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo y me apuntan con el dedo"

Finalmente, Jorge Lanata expresó que lamenta lo que le está sucediendo a Wanda Nara y expresó su deseo de que pronto se reponga. "Lo que no creo es que algunos panelistas del espectáculo se puedan curar con la misma rapidez", aseveró Jorge Lanata.