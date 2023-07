Un cronista de América TV compró droga en vivo y el momento se viralizó

Fabian Rubino droga.png

►TE PUEDE INTERESAR: Crecen los casos de intoxicación por alcohol y drogas y el consumo se inicia a los 12 años en Mendoza

"Ahora te atienden con la puerta abierta, ya hemos visto entrar a dos", se escucha decir a Rubino en el móvil cuando el mismo comienza. El búnker está ubicado en la calle Sarmiento, y en el móvil se ve como otras dos personas ingresan a comprar al local.

El lugar ya había sido denunciado meses atrás por los vecinos de la zona. "Voy a ver si se puede entrar", afirma en pleno móvil Rubino, mientras se metía al búnker a comprar drogas, para evidenciar cómo funciona el local de narcomenudeo a plena luz del día.

Luego Rubino asegura: "Me mató un chiquito que salió de ahí (después de comprar), porque era menor de edad (...) Acá corremos riesgo todos, me palpita el corazón y no para de latir (...) entrás y está todo oscuro, hay un agujerito y ahí hacés la transacción".

►TE PUEDE INTERESAR: Allanaron dos casas de Guaymallén por drogas y encontraron marihuana, cocaína y otros elementos

Cuando el periodista consultó por el precio de la mercadería, desde adentro le aseguraron que eran del "Mil quinientos".

Mientras el móvil transcurría, desde la producción de "Desayuno Americano" llamaron al 911 y realizaron la denuncia correspondiente. Minutos después se acercó un patrullero, y del lugar salió un hombre que fue cacheado por los policías. El periodista Rubino sirvió como testigo del hecho.

Embed

"Yo no puedo creer lo que acaba de pasar. No lo puedo creer. No salgo de mi asombro", repetía la conductora de "Desayuno Americano", Pamela David, estupefacta.