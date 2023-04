Pamela David en Desayuno Americano.jpg Desde Buenos Aires, Pamela David habló con los chicos de Mejor de Mañana: Lucas Castro y Clarita Ceschín.

Luego, la conductora de Desayuno mericano habló del equipazo que la acompañará desde el lunes. Estará el multifacético Paulo Vilouta para analizar la actualidad nacional junto al periodista Gustavo Grabia. Carlos Monti estará a cargo de espectáculos, Khaled Hallar (locutor, animador, periodista, corresponsal) también será parte del equipo, la modelo Natalie Weber, Locho Lossano (quien ya estuvo con Pamela en La Ruleta de tus sueños) y la legendaria Luisa Albinoni en un rol que sorprenderá a muchos: cocinera del programa.

Párrafo aparte merece la presencia de la periodista mendocina Julieta Navarro. "A Juli la sigo desde hace muchos años, de cuando estaba con Antonio Laje. Después estuvo en Paraguay y cuando supe que estaba en Mendoza me tiré un lance y la llamamos. Fue muy fuerte porque ella se estaba por ir a Mar del Plata, pero finalmente aceptó venir a Desayuno Americano. No creo en las casualidades, sí pero en las causalidades." detalló la conductora.

Pamela destacó además la presencia de Natalie Weber. "Es una mujer que enfrentó un cáncer de mama, una luchadora, con un costado botinero que va a aportar mucho al programa... ¡cierra por todos lados!".

Pamela David y su vuelta a Desayuno americano

La conductora expresó: "Queremos un programa disfrutable para el televidente, donde los temas se desarrollen de principio a fin al 100%, con invitados que se puedan explayar y que no nos corra el minuto a minuto".

En este sentido adelantó que el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino Claudio "Chiqui" Tapia será el primer invitado de Desayuno Americano. "Quiero que la gente vea a la persona sencilla que conocí en Vendimia Solidaria, que cuente en qué momento dejó de pensar en (Lionel) Scaloni como un director técnico interino y sus cábalas" especificó Pamela.

Con respecto a las cábalas, David contó que, si bien no es una cábala, ella siempre reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria ante cada episodio importante en su vida como este regreso a la tele con un programa tan emblemático para América. "No me gusta decir limpieza, pero sí iluminación. Somos energía, la tele es un lugar de egos fuertes, discusiones, donde la gente también cuenta su dolor y sus problemas y esa energía queda en el estudio aunque se cambien las escenografías. Por eso recurro al poder de la oración.

Con respecto al regreso con Desayuno Americano después de 5 años y ante la consulta de los conductores de Mejor de Mañana, Pamela dijo sentirse "posicionada como alguien con ganas de aprender, pero también es real que me siento más aplomada, más tranquila. Siento que hubo un cambio, una evolución, un crecimiento. En estos años estuve trabajando con los lives de las redes sociales y otras cosas y eso me hizo crecer"

Embed

También consideró un desafío volver a la televisión en vivo y prometió sorprender al público con una escenografía interactiva, un magazine que trate seriamente las noticias, pero también con iformación del espectáculo, cocina, humor... "una propuesta para todos los gustos que cuente la realidad con un poco de buena onda o al menos sin tanta mala onda" resumió Pamela.

La conductora opinó acerca de la televisión como medio: "Está más viva que nunca. Decían que la tele se estaba apagando, pero cuando pasa algo todos van a ver qué dice la tele, porque la tele es noticia chequeada, el periodista fue a la fuente, no son las redes sociales. De hecho las redes sociales se suman y se siguen alimentando de la televisión.

En este sentido, David puso como ejemplo la interacción que permiten redes como WhasApp, en las que el público puede manadar un video de algo que pasa en un lugar e inmediatamente tratarlo en tele.