Tini y su explosivo romance con un súper crack de la Selección

Según informó Estefi Berardi a través de sus redes sociales, se puede ver como la cantante está en la isla española. Además de trasladarse en una camioneta de la misma marca que tiene el deportista. A pesar de eso, ella también decidió viajar con Lizardo Ponce y una amiga para evitar las especulaciones, pero no lo logró.

Asimismo, la ex pareja de Camila Homs publicó un tuit y dejó ver su ubicación, donde claramente también se encuentra en la isla. Minutos más tarde, decidió borrar el mensaje y lo volvió a publicar pero desactivando la posibilidad de ver donde se encuentra.

El fin de semana los jugadores del Club Atlético de Madrid tenían la fecha libre y por esa razón el jugador tuvo la posibilidad de viajar. Por el momento, él no publicó nada en sus redes sociales, mientras que ella lo hizo y se deschavó sola.

La ex pareja De Paul no estaría muy contenta con está nueva relación y tampoco la familia de ella. Por esa razón, la mamá y la tía de Homs lo hicieron saber a través de "me gustas" en comentarios en contra de la actriz.