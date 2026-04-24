Cata Gorostidi, ex participante de Gran Hermano, aseguró que Rodrigo de Paul le habría mandado mensajes a otra famosa, estando en pareja con Tini Stoessel y Flor Regidor lanzó una filosísima indirecta dando a enternder que habría sido la destinataria.
Yanina Latorre reveló la verdad de la infidelidad de Rodrigo de Paul a Tini con una ex Gran Hermano
Salió a la luz qué pasó entre Florencia Regidor y Rodrigo de Paul en medio de rumores de infidelidad a Tini Stoessel.
"¿Y si la que recibe los mensajes de De Paul soy yo?", dijo Flor Regidor lo que generó un feroz descargo por parte de Yanina Latorre que no se guardó nada y apuntó al historial de la ex GH.
“Punto 1: si vas a contar algo, contalo con nombre y apellido, y andá derecho, con pruebas. Porque vos no sabés qué le generás a De Paul y Tini. Si lo hacés por dos minutos de cámara sos flor de pelotuda y boluda, porque te estás metiendo con Tini Stoessel que tiene el fandom más grande de Twitter y con De Paul campeón del mundo que va al Mundial. El ABC de la gente con la que no te tenés que meter”, siguió.
Si filtros, Yanina apuntó contra Flor Regidor y recordó algunos de sus escándalos. “Se hacía la canchera… no sé. Ya pasó de moda sentarte en la tele hablar de la gente que coge o no coge sin pruebas, después fijate. No contenta con la situación, va la amiguita de ella, Flor Regidor, que en un momento se la acusó que estaba en un barco, todo rarito, enfiestándose jugadores, y que dice haciéndose la viva ‘¿no seré yo la amiga de Cata que recibe los mensajes?’”, agregó.
¿Qué dijo Flor Regidor sobre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul?
Flor Regidorreveló secretos íntimos de la relación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. "Yo se que De Paul se gar... a un montón de gente", arrancó.
"Para mino existe la monogamia en parejas que están muy pegadas. Ellos están juntos, están felices, pero cada uno hace la suya. Y yo se que De Paul se garcha a un montón de gente y yo se que Tini se garcha a un montón de gente. ¡Me consta!", agregó generando toda una polémica.