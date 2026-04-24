Yanina Latorre reveló la verdad de la infidelidad de Rodrigo de Paul a Tini con una ex Gran Hermano

flor regidor de paul Yanina Latorre hundió a Flor Regidor y Cata Gorostidi.

Si filtros, Yanina apuntó contra Flor Regidor y recordó algunos de sus escándalos. “Se hacía la canchera… no sé. Ya pasó de moda sentarte en la tele hablar de la gente que coge o no coge sin pruebas, después fijate. No contenta con la situación, va la amiguita de ella, Flor Regidor, que en un momento se la acusó que estaba en un barco, todo rarito, enfiestándose jugadores, y que dice haciéndose la viva ‘¿no seré yo la amiga de Cata que recibe los mensajes?’”, agregó.

¿Qué dijo Flor Regidor sobre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul?

Flor Regidorreveló secretos íntimos de la relación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. "Yo se que De Paul se gar... a un montón de gente", arrancó.

"Para mino existe la monogamia en parejas que están muy pegadas. Ellos están juntos, están felices, pero cada uno hace la suya. Y yo se que De Paul se garcha a un montón de gente y yo se que Tini se garcha a un montón de gente. ¡Me consta!", agregó generando toda una polémica.